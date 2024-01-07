https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-savunma-bakani-austinin-hastaneye-kaldirildigi-gizlendi-iddiasi-1079391829.html

ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası

ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası

Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Savunma Bakanı Austin’in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını ancak Perşembe günü öğrendiği iddia edilirken, bu gizliliğin ‘üst... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T10:36+0300

2024-01-07T10:36+0300

2024-01-07T11:25+0300

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lloyd austin

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pat ryder

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ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığı’nın Pentagon şefi Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üç gün boyunca Beyaz Saray'dan gizlediğini yazarken, Beyaz Saray temsilcilerinin 1 Ocak'ta meydana gelen olayı ancak Perşembe günü öğrendiğini vurguladı.Bu gizliliğin Ulusal Güvenlik Yardımcısı Jake Sullivan da dahil olmak üzere üst düzey Washington yönetimi için şok etkisi yarattığına değinen Politico, yetkilinin sözlerine atıfta bulunarak, “Bu böyle olmamalıydı. Beyaz Saray’daki üst düzey yönetimin bundan haberi dahi yoktu” diye aktardı.Pentagon yetkilileri, cuma günkü resmi açıklamaya kadar üst düzey ABD askeri yetkililerinin bile Austin'in durumundan haberdar olmadığını söylerken, gazeteye konuşan bir departman yetkilisi, kendilerine Pentagon şefinin bir hafta boyunca evden çalışacağının söylendiğini belirtti.Cumartesi günü konuşan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.Ryder, ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin bilgilendirmede yaşanan gecikmenin çeşitli nedenlerden kaynaklandığını açıklamış, “Durum geliştikçe tıbbi ve gizli konular da dahil olmak üzere birçok faktörü hesaba katmak zorunda kaldık” ifadelerini kullanmıştı.Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandıSavunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.Austin açıklama yapmak zorunda kaldı: Tüm sorumluluğu üstleniyorumAustin ise yaptığı yazılı açıklamada ‘iletişim eksikliğinin’ sorumluluğunu üstlenerek, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, “Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım” ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçiler endişeliCumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı” dedi.ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231122/austin-kis-oncesinde-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglanmali-1077677571.html

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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), austin, lloyd austin, beyaz saray, patrick ryder, pat ryder