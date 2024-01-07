ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
07:00
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
07:15
1 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
07:25
2 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
08:00
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
08:08
1 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
08:17
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
09:15
1 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
09:26
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
10:10
2 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
11:12
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
11:20
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
12:13
1 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
12:22
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
13:12
8 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
13:45
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
14:30
7 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:47
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
16:14
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
5 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
17:15
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
5 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı uzman: Rus füzeleri Batı silahlarını vurdu
09:00
1 dk
SESLİ HABER
Rus uzman: ABD, Türkiye'yi kaybetme korkusu yaşıyor
09:08
3 dk
SESLİ HABER
Suudi Arabistan’ın BRICS üyeliği onaylandı
09:21
1 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
09:31
7 dk
SESLİ HABER
Çin: BRICS işbirliğinin geliştirileceğinden eminiz
10:00
1 dk
SESLİ HABER
Telsiz dinlemeleri ortaya çıkardı: Ukrayna askerleri çatışmaya girmeyi toplu halde reddediyor
10:12
1 dk
SESLİ HABER
Eski Avusturya Dışişleri Bakanı: Batı, Ukrayna’da zafer umudunu yitirdi
10:21
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
7 dk
SESLİ HABER
Ukrayna İstihbarat Komitesi Başkan Yardımcısı: ABD'nin Ukrayna'ya verdiği destekte sorunlar olduğunun kanıtı
11:16
2 dk
SESLİ HABER
Maduro'dan Arjantin’e tepki: Yaptıkları aptallık
11:25
1 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
11:32
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
4 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
12:10
2 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
12:22
3 dk
SESLİ HABER
Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
12:33
2 dk
SESLİ HABER
BRICS Avrupa'nın yeni alternatifi
12:43
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
13:00
5 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
13:13
3 dk
SESLİ HABER
İsrail Merkez Bankası, Gazze'deki çatışmanın mali yükünü açıkladı
13:23
2 dk
SESLİ HABER
Rus ordusunda görev yapan yabancılar vatandaşlık alabilecek
13:32
2 dk
SESLİ HABER
Türk diplomatik kaynak: İsveç’in NATO üyeliği konusunda acele edilmeyecek
13:42
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
SESLİ HABER
Askere gitmemek için vatandaşlıktan çıkıyorlar
14:13
2 dk
SESLİ HABER
Musk’a göre insanlığın en büyük sorunu demografik çöküş
14:23
2 dk
SESLİ HABER
İsrail Savunma Bakanı şartlarını açıkladı
14:48
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 1. bölüm
16:01
47 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:00
1 dk
GÜNDEM DIŞI
Serhat Sarısözen'le Gündem Dışı 2. bölüm
17:01
44 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:12
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240107/abd-savunma-bakani-austinin-hastaneye-kaldirildigi-gizlendi-iddiasi-1079391829.html
ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası
ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası
Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Savunma Bakanı Austin’in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını ancak Perşembe günü öğrendiği iddia edilirken, bu gizliliğin ‘üst... 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T10:36+0300
2024-01-07T11:25+0300
dünya
abd
abd savunma bakanlığı (pentagon)
austin
lloyd austin
beyaz saray
patrick ryder
pat ryder
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185975_0:0:3638:2046_1920x0_80_0_0_c89d5659c697a621834081b462a15263.jpg
ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığı’nın Pentagon şefi Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üç gün boyunca Beyaz Saray'dan gizlediğini yazarken, Beyaz Saray temsilcilerinin 1 Ocak'ta meydana gelen olayı ancak Perşembe günü öğrendiğini vurguladı.Bu gizliliğin Ulusal Güvenlik Yardımcısı Jake Sullivan da dahil olmak üzere üst düzey Washington yönetimi için şok etkisi yarattığına değinen Politico, yetkilinin sözlerine atıfta bulunarak, “Bu böyle olmamalıydı. Beyaz Saray’daki üst düzey yönetimin bundan haberi dahi yoktu” diye aktardı.Pentagon yetkilileri, cuma günkü resmi açıklamaya kadar üst düzey ABD askeri yetkililerinin bile Austin'in durumundan haberdar olmadığını söylerken, gazeteye konuşan bir departman yetkilisi, kendilerine Pentagon şefinin bir hafta boyunca evden çalışacağının söylendiğini belirtti.Cumartesi günü konuşan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.Ryder, ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin bilgilendirmede yaşanan gecikmenin çeşitli nedenlerden kaynaklandığını açıklamış, “Durum geliştikçe tıbbi ve gizli konular da dahil olmak üzere birçok faktörü hesaba katmak zorunda kaldık” ifadelerini kullanmıştı.Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandıSavunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.Austin açıklama yapmak zorunda kaldı: Tüm sorumluluğu üstleniyorumAustin ise yaptığı yazılı açıklamada ‘iletişim eksikliğinin’ sorumluluğunu üstlenerek, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, “Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım” ifadelerini kullandı.Cumhuriyetçiler endişeliCumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı” dedi.ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20231122/austin-kis-oncesinde-ukraynaya-hava-savunma-sistemleri-saglanmali-1077677571.html
austin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0b/08/1077185975_359:0:3090:2048_1920x0_80_0_0_199f1ea6fae5edf1ec9f4e9b6d592861.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), austin, lloyd austin, beyaz saray, patrick ryder, pat ryder
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), austin, lloyd austin, beyaz saray, patrick ryder, pat ryder

ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırıldığı ‘gizlendi’ iddiası

10:36 07.01.2024 (güncellendi: 11:25 07.01.2024)
© AFP 2023 / DANIEL SLIMWashington Beyaz Saray
Washington Beyaz Saray - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / DANIEL SLIM
Abone ol
Beyaz Saray yetkililerinin, ABD Savunma Bakanı Austin’in 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını ancak Perşembe günü öğrendiği iddia edilirken, bu gizliliğin ‘üst düzey yönetim için şok etkisi yarattığı’ bildirildi.
ABD’nin siyasi nabzını tutan Washington merkezli Politico gazetesi, yetkililere dayandırdığı haberinde, Savunma Bakanlığı’nın Pentagon şefi Lloyd Austin'in hastaneye kaldırıldığı bilgisini üç gün boyunca Beyaz Saray'dan gizlediğini yazarken, Beyaz Saray temsilcilerinin 1 Ocak'ta meydana gelen olayı ancak Perşembe günü öğrendiğini vurguladı.
Bu gizliliğin Ulusal Güvenlik Yardımcısı Jake Sullivan da dahil olmak üzere üst düzey Washington yönetimi için şok etkisi yarattığına değinen Politico, yetkilinin sözlerine atıfta bulunarak, “Bu böyle olmamalıydı. Beyaz Saray’daki üst düzey yönetimin bundan haberi dahi yoktu” diye aktardı.
Pentagon yetkilileri, cuma günkü resmi açıklamaya kadar üst düzey ABD askeri yetkililerinin bile Austin'in durumundan haberdar olmadığını söylerken, gazeteye konuşan bir departman yetkilisi, kendilerine Pentagon şefinin bir hafta boyunca evden çalışacağının söylendiğini belirtti.
Cumartesi günü konuşan Pentagon Sözcüsü Patrick Ryder, Austin'in geçirdiği bir operasyonun ardından ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle 1 Ocak'ta hastaneye kaldırıldığını belirtti.
Ryder, ABD Savunma Bakanı Austin'in hastaneye kaldırılmasına ilişkin bilgilendirmede yaşanan gecikmenin çeşitli nedenlerden kaynaklandığını açıklamış, “Durum geliştikçe tıbbi ve gizli konular da dahil olmak üzere birçok faktörü hesaba katmak zorunda kaldık” ifadelerini kullanmıştı.
Austin'in iyileşme sürecinin iyi gittiğini ifade eden Ryder, Bakan'ın görevinin başına dönmesinin beklendiğinin altını çizdi.

Durumun geç açıklanması tepkiyle karşılandı

Savunma Bakanlığını takip eden medya kuruluşlarını temsil eden Pentagon Basın Topluluğu, durumun geç bildirilmesiyle ilgili "endişelerini" ifade etti.
Topluluk tarafından yapılan yazılı açıklamada, kamuoyunun bu gibi durumları bilmeye hakkı olduğu vurgulanarak Pentagon'un kamuoyunu günler sonra bilgilendirmesi "rezalet" olarak nitelendirildi.
CNN'ne göre, bunun üzerine Ryder, tıbbi gizliliği gerekçe göstererek başka faktörleri de göz önünde bulundurmaları gerektiğini belirtti.

Austin açıklama yapmak zorunda kaldı: Tüm sorumluluğu üstleniyorum

Austin ise yaptığı yazılı açıklamada ‘iletişim eksikliğinin’ sorumluluğunu üstlenerek, “Bu benim sağlığıma ilişkin tıbbi prosedürdü ve açıklama kararlarımın tüm sorumluluğunu üstleniyorum. İyileştim ve Pentagon’a dönmeyi sabırsızlıkla bekliyorum” dedi. Hastane süresince kendisi ile ilgilenen doktor ve hemşirelere teşekkür eden Austin, “Basının şeffaflık konusundaki endişelerini de anlıyorum ve kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi konusunda daha iyi bir iş çıkarabileceğimin farkındayım” ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçiler endişeli

Cumhuriyetçiler ise yaşananlardan endişe duyuyor. Senatör Tom Cotton yaptığı açıklamada, “Savunma Bakanı, nükleer komuta zinciri de dahil dakikalar içerisinde en ağır kararları alması gereken, Başkan ile üniformalı ordu arasındaki komuta zincirinin kilit halkasıdır. Eğer bu bilgi (Austin'in hastaneye kaldırılmasının Biden yönetiminden gizlenmesi) doğru ise, bu şoke edici sorunun sonuçları olmalı” dedi.
ABD'nin ilk siyahi Savunma Bakanı Austin 2021 yılında yemin ederek Savunma Bakanlığı görevine başlamıştı.
Lloyd Austin - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2023
Ukrayna krizi
Austin: Kış öncesinde Ukrayna'ya hava savunma sistemleri sağlanmalı
22 Kasım 2023, 17:34
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала