https://sputniknews.com.tr/20240105/pentagon-irakta-hasdi-sabi-lideri-tehdit-olarak-goruldugu-icin-hava-saldirisinda-olduruldu-1079340947.html

Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva... 05.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-05T01:29+0300

2024-01-05T01:29+0300

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Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Ebu Takva es-Saidi'nin, bölgedeki ABD askeri personeline yönelik saldırıları aktif şekilde planlayıp yönettiğini savundu.Ryder, es-Saidi'nin, Irak ve Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliği için tehdit olarak görüldüğünü belirterek, ilgili ABD hava saldırısında yardımcılarından birisinin daha öldürüldüğünü bildirdi.Saldırının detayları ve öncesinde Irak hükümetinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Ryder, "Her zaman meşru müdafaa hakkımızı saklı tutarız ve personelimizi korumak için gerekli tedbirleri alırız" ifadesini kullandı."Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan dün yapılan yazılı açıklamada da Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü duyurulmuştu.Yerel medyada çıkan haberlerde de Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesinin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedilmişti.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Sabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi olmadığını" belirtmişti.Resul, saldırıyı "adeta bir terör eylemi" şeklinde nitelendirerek, bu olayın, Irak Silahlı Kuvvetleri ile saldırıdan sorumlu tuttukları ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını kaydetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html

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