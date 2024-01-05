Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
5 dk
SEYİR HALİ
'Selçuk Bayraktar, Koç ailesini üçe katladı'
07:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
8 dk
30 DAKİKA
Yunanistan’dan Türkiye’ye İtalya taktiği
10:30
31 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:01
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
10 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
GÜN ORTASI
Yeni yılda berber ücretlerine rekor zam
12:06
84 dk
SESLİ HABER
Muğla'da neler oluyor? 494 proje için gerek görülmedi
13:33
2 dk
SESLİ HABER
Rusya, ABD’yi tiye aldı: ‘Nice borçlara!’
13:47
1 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Türkiye'de MOSSAD operasyonu ne anlama geliyor?
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
2024 Projeksiyonu: İsrail-Filistin çatışması
16:05
80 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
TARİHTE BUGÜN
Sovyet uzay aracı bilime ışık oldu
17:40
2 dk
SESLİ HABER
İsrailli düşünce kuruluşu analistinden Türkiye'ye tehdit: Bedel ödemedikçe İsrail karşıtı tavrını değiştirmeyecek
17:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
9 dk
SESLİ HABER
İsrail’i savunacak avukat Epstein belgelerinde: Çocuk istismarcısı mı çıktı?
18:14
3 dk
SESLİ HABER
Ukraynalı bakandan itiraf: B planımız yok, tek güvencemiz Batı yardımı
18:33
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
SPOR BÜLTENİ
Öne çıkan spor başlıkları
15:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240105/pentagon-irakta-hasdi-sabi-lideri-tehdit-olarak-goruldugu-icin-hava-saldirisinda-olduruldu-1079340947.html
Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü
Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva... 05.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-05T01:29+0300
2024-01-05T01:29+0300
pentagon
dünya
abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd savunma bakanlığı
abd savunma bakanlığı
irak
irak
bağdat
bağdat
haşd el vatani
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fa6e131683c771e200920597694a2ace.jpg
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Ebu Takva es-Saidi'nin, bölgedeki ABD askeri personeline yönelik saldırıları aktif şekilde planlayıp yönettiğini savundu.Ryder, es-Saidi'nin, Irak ve Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliği için tehdit olarak görüldüğünü belirterek, ilgili ABD hava saldırısında yardımcılarından birisinin daha öldürüldüğünü bildirdi.Saldırının detayları ve öncesinde Irak hükümetinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Ryder, "Her zaman meşru müdafaa hakkımızı saklı tutarız ve personelimizi korumak için gerekli tedbirleri alırız" ifadesini kullandı."Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan dün yapılan yazılı açıklamada da Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü duyurulmuştu.Yerel medyada çıkan haberlerde de Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesinin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedilmişti.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Sabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi olmadığını" belirtmişti.Resul, saldırıyı "adeta bir terör eylemi" şeklinde nitelendirerek, bu olayın, Irak Silahlı Kuvvetleri ile saldırıdan sorumlu tuttukları ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını kaydetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html
irak
irak
bağdat
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/03/11/1068382665_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_844786adb5e89bf92cf8bb3cd2d6ca4a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, irak, irak, bağdat, bağdat, haşd el vatani, haşdi şabi, haşdi şabi, suriye
pentagon, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, abd savunma bakanlığı, irak, irak, bağdat, bağdat, haşd el vatani, haşdi şabi, haşdi şabi, suriye

Pentagon: Irak'ta Haşdi Şabi lideri 'tehdit' olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldü

01:29 05.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce CenetaPatrick Ryder
Patrick Ryder - Sputnik Türkiye, 1920, 05.01.2024
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Abone ol
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi'nin, tehdit olarak görüldüğü için hava saldırısında öldürüldüğünü açıkladı.
Pentagon Sözcüsü Tuğgeneral Patrick Ryder, günlük basın toplantısında, Ebu Takva es-Saidi'nin, bölgedeki ABD askeri personeline yönelik saldırıları aktif şekilde planlayıp yönettiğini savundu.
Ryder, es-Saidi'nin, Irak ve Suriye'deki ABD askerlerinin güvenliği için tehdit olarak görüldüğünü belirterek, ilgili ABD hava saldırısında yardımcılarından birisinin daha öldürüldüğünü bildirdi.
Saldırının detayları ve öncesinde Irak hükümetinin bilgilendirilip bilgilendirilmediği konusunda açıklama yapmaktan kaçınan Ryder, "Her zaman meşru müdafaa hakkımızı saklı tutarız ve personelimizi korumak için gerekli tedbirleri alırız" ifadesini kullandı.
"Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı" isimli kurumdan dün yapılan yazılı açıklamada da Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü duyurulmuştu.
Yerel medyada çıkan haberlerde de Bağdat'ta Haşdi Şabi Lojistik Dairesinin hava saldırısına maruz kaldığı ve yaralılar olduğu kaydedilmişti.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul de konuya dair yaptığı yazılı açıklamada, Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Sabi'ye yönelik saldırının "gerekçesi olmadığını" belirtmişti.
Resul, saldırıyı "adeta bir terör eylemi" şeklinde nitelendirerek, bu olayın, Irak Silahlı Kuvvetleri ile saldırıdan sorumlu tuttukları ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını kaydetmişti.
Irak bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
DÜNYA
Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
Dün, 16:37
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала