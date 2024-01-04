https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html

Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu

Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu

Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın olduğu belirtilen Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin... 04.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-04T16:37+0300

2024-01-04T16:37+0300

2024-01-04T16:37+0300

dünya

irak

abd

koalisyon

haşdi şabi

bağdat

saldırı

drone

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/101787/17/1017871725_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_cf66554adfc0cac2931859e727d44885.jpg

Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.Irak: Bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumluIrak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya dair yazılı açıklama yaptı. Resul açıklamasında bu saldırının Irak'a yönelik tehlikeli bir saldırı olduğunun altını çizerek saldırıyı 'uluslararası koalisyonun görev metninden uzak, tehlikeli bir hareket' olarak nitelendirdi.Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir 'terör eylemi' olduğunu vurguladı.Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının gerekçesi olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.General Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Bir drone, Irak'ın egemenlik ve güvenliğini bariz bir şekilde ihlal ederek, terör eylemlerinden farksız bir eylem gerçekleştirmiştir" dedi.Resul yaptığı açıklamada ayrıca, "Irak hükümeti ülke genelinde güvenlik ve istikrarı artırmak, devletin temellerini istikrara kavuşturmak ve kahraman güvenlik güçlerimizin yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor" sözlerini dile getirdi.Irak hükümeti yaptığı açıklamada, Amerika'nın Irak'taki bölgeleri hedeflemesinin iki ülke arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiğini ve Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalini temsil ettiğini belirterek, bu saldırıların daha önce Irak'ın egemenliğini etkileyen düşmanca eylemler olarak kaydedildiğini edildiğini kaydetti.

https://sputniknews.com.tr/20231229/irak-basbakani-sudani-koalisyon-guclerinin-ulkedeki-varligina-son-vermeye-calisiyoruz-1079155372.html

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

irak, abd, koalisyon, haşdi şabi, bağdat, saldırı, drone