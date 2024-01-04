https://sputniknews.com.tr/20240104/irak-bagdatta-meydana-gelen-saldiridan-abd-onculugundeki-koalisyon-gucleri-sorumlu-1079330720.html
Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın olduğu belirtilen Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T16:37+0300
2024-01-04T16:37+0300
2024-01-04T16:37+0300
dünya
irak
abd
koalisyon
haşdi şabi
bağdat
saldırı
drone
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Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.Irak: Bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumluIrak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya dair yazılı açıklama yaptı. Resul açıklamasında bu saldırının Irak'a yönelik tehlikeli bir saldırı olduğunun altını çizerek saldırıyı 'uluslararası koalisyonun görev metninden uzak, tehlikeli bir hareket' olarak nitelendirdi.Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir 'terör eylemi' olduğunu vurguladı.Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının gerekçesi olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.General Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Bir drone, Irak'ın egemenlik ve güvenliğini bariz bir şekilde ihlal ederek, terör eylemlerinden farksız bir eylem gerçekleştirmiştir" dedi.Resul yaptığı açıklamada ayrıca, "Irak hükümeti ülke genelinde güvenlik ve istikrarı artırmak, devletin temellerini istikrara kavuşturmak ve kahraman güvenlik güçlerimizin yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor" sözlerini dile getirdi.Irak hükümeti yaptığı açıklamada, Amerika'nın Irak'taki bölgeleri hedeflemesinin iki ülke arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiğini ve Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalini temsil ettiğini belirterek, bu saldırıların daha önce Irak'ın egemenliğini etkileyen düşmanca eylemler olarak kaydedildiğini edildiğini kaydetti.
https://sputniknews.com.tr/20231229/irak-basbakani-sudani-koalisyon-guclerinin-ulkedeki-varligina-son-vermeye-calisiyoruz-1079155372.html
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irak, abd, koalisyon, haşdi şabi, bağdat, saldırı, drone
irak, abd, koalisyon, haşdi şabi, bağdat, saldırı, drone
Irak: Bağdat'ta meydana gelen saldırıdan ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri sorumlu
Irak'ın başkenti Bağdat'ta, İran'a yakın olduğu belirtilen Haşdi Şabi'ye bağlı Şii milis gücü Nuceba Hareketi liderlerinden Ebu Takva es-Saidi isimli kişinin ABD hava saldırısında öldürüldüğü bildirildi.
Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı isimli kurumdan yapılan yazılı açıklamada, Haşdi Şabi Bağdat Kuşağı Komutan Yardımcısı Ebu Takva es-Saidi'nin Bağdat'ta ABD saldırısında öldürüldüğü aktarıldı.
Iraklı Şii milis güçlerden Nuceba Hareketi'ne ait sosyal medya platformu "Telegram" hesabından da yapılan açıklamada, Ebu Takva Saidi'nin saldırıda hedef alınarak öldürüldüğü belirtildi.
Irak: Bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu
Irak hükümeti, ABD öncülüğündeki terör örgütü DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının sorumlusu olduğunu duyurdu.
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'nin Askeri Sözcüsü General Yahya Resul konuya dair yazılı açıklama yaptı. Resul açıklamasında bu saldırının Irak'a yönelik tehlikeli bir saldırı olduğunun altını çizerek saldırıyı 'uluslararası koalisyonun görev metninden uzak, tehlikeli bir hareket' olarak nitelendirdi.
Resul, Bağdat'ta düzenlenen saldırı sonucu hayatını kaybedenler olduğuna dikkati çekerek, olayın adeta bir 'terör eylemi' olduğunu vurguladı.
Başbakan tarafından verilen resmi izinle çalışan Haşdi Şabi'ye yönelik saldırının gerekçesi olmadığını kaydeden Resul, "Irak Silahlı Kuvvetleri, bu saldırıdan koalisyon güçlerini sorumlu tutuyor" ifadelerini kullandı.
Sözcü Resul, bu olayın, Irak silahlı kuvvetleri ile uluslararası koalisyon güçleri arasındaki tüm anlaşmaları baltaladığını belirtti.
General Yahya Resul yaptığı açıklamada, “Bir drone, Irak'ın egemenlik ve güvenliğini bariz bir şekilde ihlal ederek, terör eylemlerinden farksız bir eylem gerçekleştirmiştir" dedi.
Resul yaptığı açıklamada ayrıca, "Irak hükümeti ülke genelinde güvenlik ve istikrarı artırmak, devletin temellerini istikrara kavuşturmak ve kahraman güvenlik güçlerimizin yetenek ve kabiliyetlerini geliştirmek için yoğun çalışmalarını sürdürüyor" sözlerini dile getirdi.
Irak hükümeti yaptığı açıklamada, Amerika'nın Irak'taki bölgeleri hedeflemesinin iki ülke arasındaki ikili ilişkilere zarar verdiğini ve Irak'ın egemenliğinin kabul edilemez bir ihlalini temsil ettiğini belirterek, bu saldırıların daha önce Irak'ın egemenliğini etkileyen düşmanca eylemler olarak kaydedildiğini edildiğini kaydetti.