https://sputniknews.com.tr/20231229/irak-basbakani-sudani-koalisyon-guclerinin-ulkedeki-varligina-son-vermeye-calisiyoruz-1079155372.html

Irak Başbakanı Sudani: Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyoruz

Irak Başbakanı Sudani: Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyoruz

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T00:36+0300

2023-12-29T00:36+0300

2023-12-29T00:36+0300

dünya

muhammed şiya es-sudani

abd

abd

işid

işid karşıtı koalisyon

abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon

işid karşıtı koalisyon

işid karşıtı koalisyon

ortadoğu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/1d/1079155358_0:0:2733:1538_1920x0_80_0_0_16fb43319db640da325e7aeb37bc073f.jpg

Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi.Sudani, ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.Irak güçlerinin artık iyi durumda olduklarını belirten Sudani, güvenlik güçlerine eğitim, istişare ve istihbarat desteği sağlayan koalisyon güçleri ile yeni bir döneme geçmek istediklerini dile getirdi.Sudani, koalisyon güçlerinin önemli bir parçası olan İspanya'nın IŞİD karşıtı mücadelede Irak'a vermiş olduğu desteği unutmadıklarını ifade etti.Son günlerde Irak'taki koalisyon güçlerine yönelik saldırılara işaret eden Sudani, hükümetin bu saldırılara yönelik tepkisinin net olduğunu ve bu tür saldırıların Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef aldığını belirtti.

https://sputniknews.com.tr/20231228/bidendan-kongreye-irak-ve-suriye-mektubu-daha-ileri-adimlar-atmaya-haziriz-1079121479.html

abd

irak

irak

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

muhammed şiya es-sudani , abd, abd, işid, işid karşıtı koalisyon, abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, ortadoğu, irak, irak