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https://sputniknews.com.tr/20231229/irak-basbakani-sudani-koalisyon-guclerinin-ulkedeki-varligina-son-vermeye-calisiyoruz-1079155372.html
Irak Başbakanı Sudani: Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyoruz
Irak Başbakanı Sudani: Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyoruz
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti. 29.12.2023, Sputnik Türkiye
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Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi.Sudani, ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.Irak güçlerinin artık iyi durumda olduklarını belirten Sudani, güvenlik güçlerine eğitim, istişare ve istihbarat desteği sağlayan koalisyon güçleri ile yeni bir döneme geçmek istediklerini dile getirdi.Sudani, koalisyon güçlerinin önemli bir parçası olan İspanya'nın IŞİD karşıtı mücadelede Irak'a vermiş olduğu desteği unutmadıklarını ifade etti.Son günlerde Irak'taki koalisyon güçlerine yönelik saldırılara işaret eden Sudani, hükümetin bu saldırılara yönelik tepkisinin net olduğunu ve bu tür saldırıların Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef aldığını belirtti.
https://sputniknews.com.tr/20231228/bidendan-kongreye-irak-ve-suriye-mektubu-daha-ileri-adimlar-atmaya-haziriz-1079121479.html
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muhammed şiya es-sudani , abd, abd, işid, işid karşıtı koalisyon, abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, ortadoğu, irak, irak
muhammed şiya es-sudani , abd, abd, işid, işid karşıtı koalisyon, abd öncülüğündeki işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, işid karşıtı koalisyon, ortadoğu, irak, irak

Irak Başbakanı Sudani: Koalisyon güçlerinin ülkedeki varlığına son vermeye çalışıyoruz

00:36 29.12.2023
© Fotoğraf : Saudi Ministry of InformationIrak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani,
Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© Fotoğraf : Saudi Ministry of Information
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Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını belirtti.
Resmi temaslarda bulunmak üzere Irak'ı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, başkent Bağdat'ta Irak Başbakanı Sudani ile bir araya geldi.
Sudani, ikili görüşme sonrası düzenlenen ortak basın toplantısında, Irak'ta bulunan ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyon güçlerinin ülkedeki misyonunu sona erdirmeye çalıştıklarını söyledi.
Irak güçlerinin artık iyi durumda olduklarını belirten Sudani, güvenlik güçlerine eğitim, istişare ve istihbarat desteği sağlayan koalisyon güçleri ile yeni bir döneme geçmek istediklerini dile getirdi.
Sudani, koalisyon güçlerinin önemli bir parçası olan İspanya'nın IŞİD karşıtı mücadelede Irak'a vermiş olduğu desteği unutmadıklarını ifade etti.
Son günlerde Irak'taki koalisyon güçlerine yönelik saldırılara işaret eden Sudani, hükümetin bu saldırılara yönelik tepkisinin net olduğunu ve bu tür saldırıların Irak'ın istikrarı ve güvenliğini hedef aldığını belirtti.
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