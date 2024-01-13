https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-savunma-bakani-austin-husilere-saldiri-emrinini-hastaneden-verdi-1079595805.html
ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere saldırı emrinini hastaneden verdi
ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere saldırı emrinini hastaneden verdi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T10:43+0300
2024-01-13T10:43+0300
2024-01-13T10:43+0300
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prostat kanseri
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husiler
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulması kararını tedavi gördüğü hastanede verdiği bildirildi.Açıklamada, söz konusu kararın Austin tarafından, tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nden verildiği kaydedildi.Prostat kanseri tedavisi gören Savunma Bakanı'nın ne zaman taburcu edileceği bilinmiyor.ABD Başkanı Joe Biden, dün Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından gerekli bilgilendirme yapılmamasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Söz konusu durumun bir muhakeme hatası mı olduğu sorusuna "Evet" yanıtını veren Biden, Austin'in liderliğine ise hala güvendiğini ifade etmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html
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abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, joe biden, hastane, prostat kanseri, prostat, husiler
abd, abd savunma bakanlığı (pentagon), abd savunma bakanlığı, austin, joe biden, hastane, prostat kanseri, prostat, husiler
ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere saldırı emrinini hastaneden verdi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasına ilişkin açıklama yaptı.
ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulması kararını tedavi gördüğü hastanede verdiği bildirildi.
Açıklamada, söz konusu kararın Austin tarafından, tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nden verildiği kaydedildi.
Prostat kanseri tedavisi gören Savunma Bakanı'nın ne zaman taburcu edileceği bilinmiyor.
ABD Başkanı Joe Biden, dün Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından gerekli bilgilendirme yapılmamasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Söz konusu durumun bir muhakeme hatası mı olduğu sorusuna "Evet" yanıtını veren Biden, Austin'in liderliğine ise hala güvendiğini ifade etmişti.