https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-savunma-bakani-austin-husilere-saldiri-emrinini-hastaneden-verdi-1079595805.html

ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere saldırı emrinini hastaneden verdi

ABD Savunma Bakanı Austin, Husilere saldırı emrinini hastaneden verdi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), dün Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulmasına ilişkin açıklama yaptı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T10:43+0300

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dünya

abd

abd savunma bakanlığı (pentagon)

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husiler

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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in, Yemen'de Husilere ait bazı hedeflerin vurulması kararını tedavi gördüğü hastanede verdiği bildirildi.Açıklamada, söz konusu kararın Austin tarafından, tedavi gördüğü Walter Reed Ulusal Askeri Hastanesi'nden verildiği kaydedildi.Prostat kanseri tedavisi gören Savunma Bakanı'nın ne zaman taburcu edileceği bilinmiyor.ABD Başkanı Joe Biden, dün Austin'in hastaneye kaldırılmasının ardından gerekli bilgilendirme yapılmamasına ilişkin basın mensuplarına açıklama yapmıştı. Söz konusu durumun bir muhakeme hatası mı olduğu sorusuna "Evet" yanıtını veren Biden, Austin'in liderliğine ise hala güvendiğini ifade etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

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