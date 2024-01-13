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ABD Başkanı Biden: İran'a mesajımızı ilettik, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar
ABD Başkanı Biden: İran'a mesajımızı ilettik, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar
ABD Başkanı Biden, İngiltere ile birlikte Husilere yönelik yaptıkları saldırılar ile İran'a mesajlarını ilettiklerini vurguladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T09:50+0300
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ABD Başkanı Joe Biden, Husiler etrafındaki durumu Washington ile İran arasında dolaylı bir çatışma olarak görmediğini dile getirdi.Biden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:Biden gazetecilerin Husilerle ilgili son gelişmeleri İran'la bir 'vekalet savaşı' olarak görüp görmediği sorusu üzerine "Hayır, İran bizimle savaşa girmek istemeyecektir" dedi.Pensilvanya Allentown'da bir kahve dükkanını gezerken kendisine sorulan soruya verdiği yanıtta Biden, "Mesajı zaten İran'a ilettim, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar" dedi.Biden: Husiler bence terörist ABD Başkanı Joe Biden Husileri terörist olarak gördüğünü söyledi.Biden, Husileri 'terörist bir grup' olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak gazetecilere "Bence öyleler" dedi. Biden, yönetiminin Husileri resmi olarak terör örgütü olarak tanımlayıp tanımlamamasının 'önemsiz' olduğunu zira ABD ve diğer ulusların Kızıldeniz'deki saldırılarına her halükarda karşılık vereceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca Husilerin 'terörist bir grup' olduğuna ilişkin yeniden başvurmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.Biden, "Bu şekilde davranmaya devam etmeleri halinde karşılık vereceğimizi söyleyecek bir grup ülkeyi bir araya getirdik" açıklamasında bulundu.Şubat 2021'de ABD Hazine Bakanlığı, Husi hareketi Ensarullah'ı Donald Trump liderliğindeki geçmiş yönetim döneminde eklendiği terör örgütleri listesinden çıkardığını açıklamıştı.Biden: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları yasal ve orantılıABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları Kongre'ye bildirerek, eylemleri orantılı ve uluslararası hukuka uygun olarak nitelendirdi.Biden, Kongre yönetimine gönderdiği mektupta "ABD bu gerekli ve orantılı eylemleri, BM Şartının 51. Maddesinde belirtildiği üzere meşru müdafaa adımları olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir" dedi.ABD'nin tehditlere karşılık vermek için gerekirse daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu vurgulayan Biden ayrıca, saldırıları gerçekleştirmeden önce kongreden izin alması gerektiğini söyleyen Demokrat ve Cumhuriyetçi bazı milletvekillerine de karşı çıktı.Biden, "Yanılıyorlar ve o sabah saldırların tam olarak gerçekleştiği sırada haber verdim" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-iranla-bir-catisma-pesinde-degiliz-1079591930.html
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abd, joe biden, yemen, husiler, yemen krizi, ensarullah, ingiltere, terörist, iran
abd, joe biden, yemen, husiler, yemen krizi, ensarullah, ingiltere, terörist, iran

ABD Başkanı Biden: İran'a mesajımızı ilettik, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar

09:50 13.01.2024 (güncellendi: 09:52 13.01.2024)
© AP Photo / Stephanie ScarbroughJoe Biden
Joe Biden - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
© AP Photo / Stephanie Scarbrough
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ABD Başkanı Biden, İngiltere ile birlikte Husilere yönelik yaptıkları saldırılar ile İran'a mesajlarını ilettiklerini vurguladı.
ABD Başkanı Joe Biden, Husiler etrafındaki durumu Washington ile İran arasında dolaylı bir çatışma olarak görmediğini dile getirdi.
Biden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:
Müttefiklerimizle birlikte bu çirkin davranışlarını sürdürmeleri halinde Husilere gereken cevabı vereceğimizden emin olabilirsiniz.
Biden gazetecilerin Husilerle ilgili son gelişmeleri İran'la bir 'vekalet savaşı' olarak görüp görmediği sorusu üzerine "Hayır, İran bizimle savaşa girmek istemeyecektir" dedi.
Pensilvanya Allentown'da bir kahve dükkanını gezerken kendisine sorulan soruya verdiği yanıtta Biden, "Mesajı zaten İran'a ilettim, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar" dedi.

Biden: Husiler bence terörist

ABD Başkanı Joe Biden Husileri terörist olarak gördüğünü söyledi.
Biden, Husileri 'terörist bir grup' olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak gazetecilere "Bence öyleler" dedi.
Biden, yönetiminin Husileri resmi olarak terör örgütü olarak tanımlayıp tanımlamamasının 'önemsiz' olduğunu zira ABD ve diğer ulusların Kızıldeniz'deki saldırılarına her halükarda karşılık vereceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca Husilerin 'terörist bir grup' olduğuna ilişkin yeniden başvurmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.
Biden, "Bu şekilde davranmaya devam etmeleri halinde karşılık vereceğimizi söyleyecek bir grup ülkeyi bir araya getirdik" açıklamasında bulundu.
Şubat 2021'de ABD Hazine Bakanlığı, Husi hareketi Ensarullah'ı Donald Trump liderliğindeki geçmiş yönetim döneminde eklendiği terör örgütleri listesinden çıkardığını açıklamıştı.

Biden: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları yasal ve orantılı

ABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları Kongre'ye bildirerek, eylemleri orantılı ve uluslararası hukuka uygun olarak nitelendirdi.
Biden, Kongre yönetimine gönderdiği mektupta "ABD bu gerekli ve orantılı eylemleri, BM Şartının 51. Maddesinde belirtildiği üzere meşru müdafaa adımları olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir" dedi.
ABD'nin tehditlere karşılık vermek için gerekirse daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu vurgulayan Biden ayrıca, saldırıları gerçekleştirmeden önce kongreden izin alması gerektiğini söyleyen Demokrat ve Cumhuriyetçi bazı milletvekillerine de karşı çıktı.
Biden, "Yanılıyorlar ve o sabah saldırların tam olarak gerçekleştiği sırada haber verdim" dedi.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby - Sputnik Türkiye, 1920, 13.01.2024
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