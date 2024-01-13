https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-baskani-biden-irana-mesajimizi-ilettik-hicbir-sey-yapmamalari-gerektigini-biliyorlar-1079593854.html

ABD Başkanı Biden: İran'a mesajımızı ilettik, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar

ABD Başkanı Biden: İran'a mesajımızı ilettik, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar

ABD Başkanı Biden, İngiltere ile birlikte Husilere yönelik yaptıkları saldırılar ile İran'a mesajlarını ilettiklerini vurguladı. 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T09:50+0300

2024-01-13T09:50+0300

2024-01-13T09:52+0300

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ABD Başkanı Joe Biden, Husiler etrafındaki durumu Washington ile İran arasında dolaylı bir çatışma olarak görmediğini dile getirdi.Biden yaptığı açıklamada şu ifadeye yer verdi:Biden gazetecilerin Husilerle ilgili son gelişmeleri İran'la bir 'vekalet savaşı' olarak görüp görmediği sorusu üzerine "Hayır, İran bizimle savaşa girmek istemeyecektir" dedi.Pensilvanya Allentown'da bir kahve dükkanını gezerken kendisine sorulan soruya verdiği yanıtta Biden, "Mesajı zaten İran'a ilettim, hiçbir şey yapmamaları gerektiğini biliyorlar" dedi.Biden: Husiler bence terörist ABD Başkanı Joe Biden Husileri terörist olarak gördüğünü söyledi.Biden, Husileri 'terörist bir grup' olarak görüp görmediğine ilişkin bir soruya yanıt olarak gazetecilere "Bence öyleler" dedi. Biden, yönetiminin Husileri resmi olarak terör örgütü olarak tanımlayıp tanımlamamasının 'önemsiz' olduğunu zira ABD ve diğer ulusların Kızıldeniz'deki saldırılarına her halükarda karşılık vereceğini söyledi. ABD Başkanı ayrıca Husilerin 'terörist bir grup' olduğuna ilişkin yeniden başvurmayı düşündüğünü de sözlerine ekledi.Biden, "Bu şekilde davranmaya devam etmeleri halinde karşılık vereceğimizi söyleyecek bir grup ülkeyi bir araya getirdik" açıklamasında bulundu.Şubat 2021'de ABD Hazine Bakanlığı, Husi hareketi Ensarullah'ı Donald Trump liderliğindeki geçmiş yönetim döneminde eklendiği terör örgütleri listesinden çıkardığını açıklamıştı.Biden: ABD'nin Yemen'e yönelik saldırıları yasal ve orantılıABD Başkanı Biden, Yemen'deki Husi hedeflerine yönelik saldırıları Kongre'ye bildirerek, eylemleri orantılı ve uluslararası hukuka uygun olarak nitelendirdi.Biden, Kongre yönetimine gönderdiği mektupta "ABD bu gerekli ve orantılı eylemleri, BM Şartının 51. Maddesinde belirtildiği üzere meşru müdafaa adımları olarak uluslararası hukuka uygun bir şekilde gerçekleştirmiştir" dedi.ABD'nin tehditlere karşılık vermek için gerekirse daha ileri adımlar atmaya hazır olduğunu vurgulayan Biden ayrıca, saldırıları gerçekleştirmeden önce kongreden izin alması gerektiğini söyleyen Demokrat ve Cumhuriyetçi bazı milletvekillerine de karşı çıktı.Biden, "Yanılıyorlar ve o sabah saldırların tam olarak gerçekleştiği sırada haber verdim" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20240113/abd-iranla-bir-catisma-pesinde-degiliz-1079591930.html

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abd, joe biden, yemen, husiler, yemen krizi, ensarullah, ingiltere, terörist, iran