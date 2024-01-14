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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bine-dayandi-1079630084.html
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine dayandı
İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine dayandı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T15:33+0300
2024-01-14T15:33+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
gazze
gazze şeridi
filistin sağlık bakanlığı
soykırım
israil ordusu (idf)
ortadoğu
abd
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü bildirdi.İsrail’in son bir günde 265 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti.Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı:Kudra, yakın zamanda Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şeridin kuzeyindeki tıbbi altyapıyı tahrip ettiğini bildirirken, sağlık personeline yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etmişti.İsrail’in hastane ve çalışanlara karşı eylemlerinin ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunun altını çizen Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, “Şeridin (Gazze) güney kesimindeki hastaneler aşırı kalabalık ve kapasiteleri yüzde 360 oranında aşılmış durumda. Yeterli yatak yok ve bu nedenle yaralılar ve hastalar yerde yatıyor. Tıbbi personel de bu durumda hayatta kalma şansı en yüksek olan hastalarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Çünkü herkes için ne yeterli insan, ne de malzeme var” ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html
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İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine dayandı

15:33 14.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalitİsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı
İsrail ordusu askeri Gazze Şeridi saldırı - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü bildirdi.
İsrail’in son bir günde 265 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.
Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.
İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti.
Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.
İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı:
"Özgür dünya devletleri ve halklarından, 100 gündür devam eden saldırıların durdurulması için güçlü ve etkin adımlar atmalarını talep ediyoruz.
Uluslararası taraflara, tıbbi yardım sağlanması, sağlık ekiplerinin bölgeye gelmesi, sahra hastanelerinin kurulması, yaralı ve hastaların tedavi için yurt dışına çıkışının sağlanması için mekanizmalar oluşturma çağrısında bulunuyoruz."
Kudra, yakın zamanda Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şeridin kuzeyindeki tıbbi altyapıyı tahrip ettiğini bildirirken, sağlık personeline yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etmişti.
İsrail’in hastane ve çalışanlara karşı eylemlerinin ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunun altını çizen Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, “Şeridin (Gazze) güney kesimindeki hastaneler aşırı kalabalık ve kapasiteleri yüzde 360 oranında aşılmış durumda. Yeterli yatak yok ve bu nedenle yaralılar ve hastalar yerde yatıyor. Tıbbi personel de bu durumda hayatta kalma şansı en yüksek olan hastalarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Çünkü herkes için ne yeterli insan, ne de malzeme var” ifadelerini kullandı.
İsrail Genelkurmay Başkanı, Gazze’ye saldırıların tüm yıl süreceğini söyledi - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
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