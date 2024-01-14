https://sputniknews.com.tr/20240114/israilin-gazzeye-duzenledigi-saldirilarda-oldurulenlerin-sayisi-24-bine-dayandi-1079630084.html

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine dayandı

İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı 24 bine dayandı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 125 artarak 23 bin 968'e çıktı. 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T15:33+0300

2024-01-14T15:33+0300

2024-01-14T15:33+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

gazze

gazze şeridi

filistin sağlık bakanlığı

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İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılar hakkında bilgi veren Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail ordusunun, son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 125 Filistinliyi daha öldürdüğünü bildirdi.İsrail’in son bir günde 265 Filistinliyi yaraladığını belirten Kudra, Gazze'de 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinlilerin sayısının 23 bin 968'e yaralı sayısının 60 bin 582'ye yükseldiğini kaydetti.Kudra, İsrail saldırılarında ölenlerin yüzde 70'ini çocuklar ve kadınların oluşturduğunu aktardı.İsrail'in Gazze'de öldürdüğü sağlık çalışanlarının sayısının 337'ye yükseldiğini belirten Kudra, 99 sağlık çalışanının da İsrail askerleri tarafından oldukça zor şartlar altında alıkonulduğuna dikkati çekti.Kudra ayrıca, İsrail ordusu tarafından tamamen kullanılmaz hale getirilen ambulans sayısının ise 121 olduğunu vurguladı.Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, kentteki yaklaşık 2 milyon insanın zor şartlar altında yerlerinden edildiğini, açlık ve salgın hastalıklarla karşı karşıya bırakıldığını kaydetti.İsrail saldırılarının 100 gündür devam ettiğine dikkati çeken Kudra, şu ifadeleri kullandı:Kudra, yakın zamanda Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şeridin kuzeyindeki tıbbi altyapıyı tahrip ettiğini bildirirken, sağlık personeline yönelik saldırıların sürdüğünü ifade etmişti.İsrail’in hastane ve çalışanlara karşı eylemlerinin ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunun altını çizen Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, “Şeridin (Gazze) güney kesimindeki hastaneler aşırı kalabalık ve kapasiteleri yüzde 360 oranında aşılmış durumda. Yeterli yatak yok ve bu nedenle yaralılar ve hastalar yerde yatıyor. Tıbbi personel de bu durumda hayatta kalma şansı en yüksek olan hastalarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Çünkü herkes için ne yeterli insan, ne de malzeme var” ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20240114/bm-filistin-raportoru-israil-medyasina-gazze-yasanmasi-imkansiz-bir-yere-geldi-1079629778.html

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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, filistin sağlık bakanlığı, soykırım, israil ordusu (idf), ortadoğu, abd