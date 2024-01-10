https://sputniknews.com.tr/20240110/gazzedeki-saglik-bakanligi-sozcusu-israil-ordusu-saglik-personelini-hedef-aliyor-1079503804.html

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail ordusu sağlık personelini hedef alıyor

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü: İsrail ordusu sağlık personelini hedef alıyor

Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Dr. Eşref El Kudra, Sputnik'e yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun şeridin kuzeyindeki tıbbi altyapıyı tahrip... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T13:58+0300

2024-01-10T13:58+0300

2024-01-10T13:58+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

israil ordusu (idf)

gazze

gazze şeridi

filistin

insani yardım

refah sınır kapısı

hastane

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079487948_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3476d86c33f986c85a7c513b3e7cb778.jpg

İsrail'in sağlık personelini bilinçli bir şekilde hedef aldığına değinen Kudra, şu ana kadar 336 sağlık personelinin saldırıya uğradığını, çatışmalar sırasında 400'den fazla doktor ve hemşirenin de yaralandığını vurgularken, aralarında Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki hastanelerin başhekimlerinin de bulunduğu 99 personelin ise İsrail ordusu tarafından tutuklandığını hatırlattı.İsrail’in hastane ve çalışanlara karşı eylemlerinin ‘uluslararası hukuka aykırı’ olduğunun altını çizen Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, “Şeridin (Gazze) güney kesimindeki hastaneler aşırı kalabalık ve kapasiteleri yüzde 360 oranında aşılmış durumda. Yeterli yatak yok ve bu nedenle yaralılar ve hastalar yerde yatıyor. Tıbbi personel de bu durumda hayatta kalma şansı en yüksek olan hastalarla ilgilenmek zorunda kalıyor. Çünkü herkes için ne yeterli insan, ne de malzeme var” ifadelerini kullandı.Salgın hastalık tehdidi artıyorBununla birlikte hastanelerde yiyecek ve su eksikliğinin durumu daha da kötüleştirdiğine dikkat çeken Kudra, bölgede salgın hastalık riskinin de arttığına vurgu yaptığı demecini şu şekilde sürdürdü:Yaralıların çıkarılmasında yaşanan zorluklarKudra, aynı zamanda Mısır sınırındaki Refah kontrol noktasına yalnızca 707 yaralının ulaştırılabildiğine değinirken, bu rakamın ise toplam yaralı sayısının sadece yüzde 1’i olduğunun altını çizerek sözlerine şu şekilde devam etti:‘Yardımlar okyanusta bir damla’Uluslararası kuruluşlara, yaralıların tedavisi için Gazze Şeridi’nin dışına gönderilmesi amacıyla yeni bir mekanizma geliştirmeleri çağrısında bulunan Kudra, Sputnik’e verdiği demecinde, Gazze'ye ulaştırılan insani yardımları da değerlendirdi.Ulaştırılan insani yardımların, bölgedeki halkın mevcut ihtiyaçları ve yardımın ulaştırılmasındaki özellikler göz önüne alındığında ‘okyanusta bir damla’ olduğunun altını çizen Kudra, “Yardımlar uzun gecikmelerle ulaşıyor. Nereye ve ne kadar yardım gönderileceğine ise İsrail karar veriyor. Yardımlar siyasi ve askeri baskı aracı haline geliyor. İnsanlar temel gıda ve sudan yoksun. Bu durum 50 bin hamile kadın, 900 bin çocukla birlikte aralarında böbrek yetmezliği olan bin 100 kişinin de bulunduğu 350 bin kronik hastalığı olan kişi için ölümcül tehlike” dedi.Su sıkıntısı soruna da ayrıca dikkat çeken Gazze Şeridi'ndeki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü el-Kudra, Birleşmiş Milletler (BM) normlarına göre bir kişinin içme ve hijyen için günde 100 litre suya ihtiyacı olduğunu anımsatırken, açıklamasını, “Gazze'de şu anda kişi başına 1 ila 1,5 litre su düşüyor. Bırakın hijyeni, insanlar doğru düzgün yemek pişiremiyor ya da çocukları için mama yapamıyor. Tüm bunlar hastalıkların yayılmasına katkıda bulunuyor” sözleriyle sonlandırdı.BM: Gazze'deki durum eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleşiyorBirleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), Gazze'deki durumun eşi benzeri görülmemiş düzeyde kötüleştiğini vurgulayarak uluslararası topluma ‘derhal insani ateşkes’ çağrısında bulundu.UNRWA'nın X sosyal medya platformundan paylaşılan mesajda, İsrail'in soykırıma varan saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde siviller için güvenli alan kalmadığına dikkati çekildi.Mesajda, şu ifadelere yer verildi:İsrail'in 95 gündür Gazze Şeridi'ne saldırılarında şu ana kadar en az 10 bini çocuk, 7 bini kadın olmak üzere 23 bin 210 Filistinli öldürüldü, 59 bin 100 kişi yaralandı.İsrail'in bombardımanları iklim felaketine de neden oluyorİngiliz The Guardian gazetesi İsrail'in, Uluslararası Adalet Divanında Güney Afrika'nın başvurusuyla soykırımla da suçlandığı Gazze'ye yönelik saldırılarında neden olduğu insani felaket yanında iklim değişikliğine karşı küresel çabalara da büyük zarar verdiğini bildirdi.İngiltere ve ABD'deki araştırmacıların yaptığı bir çalışmayı haberleştiren gazete, İsrail saldırılarının ilk 2 ayında, küresel ısınmadan en olumsuz etkilenen ülkelerin yıllık karbon ayak izinden daha fazla zararlı emisyon üretildiğini aktardı.Gazetenin yer verdiği araştırmaya göre, 7 Ekim'i takip eden ilk 60 günde üretildiği tahmin edilen 280 bin metrik ton karbondioksidin büyük çoğunluğuna İsrail’in Gazze’ye yönelik bombardımanları ve kara işgali neden oldu.İsrail'in saldırılarının en az 150 bin ton kömür yakmaya eş değer olduğu belirtilirken, gerçek rakamın çeşitli kısıtlamalarla yapılan araştırmada tespit edilenden daha fazla olduğu belirtiliyor.ABD'nin rolü dikkat çekiyorABD'nin İsrail'e işgal altındaki Filistin topraklarında kullanması için sağladığı milyarlarca dolarlık askeri yardım, silah ve diğer teçhizat bölgede raporlanan askeri karbon emisyonlarında büyük rol oynuyor.En az 200 ABD kargo uçağı 4 Aralık itibarıyla İsrail'e 10 bin ton askeri teçhizat teslim ederken, söz konusu uçuşlarda yaklaşık 50 milyon litre uçak yakıtı kullanıldı ve tahminen 133 bin ton karbondioksit atmosfere yayıldı.Askeri sera gazı emisyonları Birleşmiş Milletlerin (BM) iklim eylemindeki yıllık hesaplamalarda değerlendirmeye alınmazken, araştırmanın yazarları devletlerin bu konuda da hesap verebilir olmasını talep ediyor.

https://sputniknews.com.tr/20240110/venezuelladan-guney-afrikanin-israile-karsi-actigi-soykirim-davasina-destek-1079499778.html

israil

gazze

gazze şeridi

filistin

refah sınır kapısı

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

israil, israil-filistin, israil ordusu (idf), gazze, gazze şeridi, filistin, insani yardım, refah sınır kapısı, hastane, doktor