https://sputniknews.com.tr/20240110/venezuelladan-guney-afrikanin-israile-karsi-actigi-soykirim-davasina-destek-1079499778.html
Venezüella'dan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek
Venezüella'dan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek
Venezüella Salı günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yanıt olarak Güney Afrika'nın geçen ay Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu soykırım davasına... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T12:58+0300
2024-01-10T12:58+0300
2024-01-10T12:58+0300
israil- filistin çatışması
venezüella
uluslararası adalet divanı
güney afrika cumhuriyeti
soykırım
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
gazze
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Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.Venezüella Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Güney Afrika'nın bu davasına destek verildi.Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:İsrail, Güney Afrika tarafından ortaya atılan iddiayı temelsiz olarak nitelendirmiş ve bir hükümet yetkilisi Güney Afrika'yı 'Yahudilere karşı ölümcül nefreti körüklemeye yönelik asılsız iddialarda' bulunmakla suçlamıştı.Yine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi de Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasını boykot etmeyeceklerini söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/uluslararasi-adalet-divaninda-israile-karsi-acilan-soykirim-davasi-nedir-1079466503.html
venezüella
güney afrika cumhuriyeti
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venezüella, uluslararası adalet divanı, güney afrika cumhuriyeti, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
venezüella, uluslararası adalet divanı, güney afrika cumhuriyeti, soykırım, israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi
Venezüella'dan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek
Venezüella Salı günü, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki eylemlerine yanıt olarak Güney Afrika'nın geçen ay Uluslararası Adalet Divanı'na sunduğu soykırım davasına destek verdi .
Güney Afrika Cumhuriyeti, 29 Aralık'ta, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'de işlediği fiillerle 1948 tarihli BM Soykırımın Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle UAD'de dava açarak İsrail için ihtiyati tedbir kararı alınmasını talep etmişti.
Venezüella Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada Güney Afrika'nın bu davasına destek verildi.
Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Venezüella, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail Devleti'nin yükümlülüklerini ihlal etmesiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği tarihi başvuruyu 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamında olumlu değerlendirmektedir.
Venezüella, barış diplomasisine kendini adamış bir ülke olarak, Güney Afrika'nın Filistin halkını ve uluslararası hukuku savunmak için attığı kararlı ve tarihi adımı takdirle karşılamaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan son raporlarda 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 21 binden fazla kişinin öldürüldüğünün bildirildiği ve bunun da İsrail'in insanlık dışı eylemlerini teyit ettiği göz önünde bulundurularak, yaşama ve insan onuruna saygı için acil bir çağrıyla bu eyleme tüm uluslararası toplum eşlik etmelidir.
Venezüella, çok taraflı adalet kurumlarının uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun hareket etmeleri ve bu soykırım eylemi karşısında, insanlığa ve özellikle de Filistin halkına karşı açık bir saldırı teşkil eden vahim gerçeklerle yüzleşmeleri gerektiğini yineler.
İsrail, Güney Afrika tarafından ortaya atılan iddiayı temelsiz olarak nitelendirmiş ve bir hükümet yetkilisi Güney Afrika'yı 'Yahudilere karşı ölümcül nefreti körüklemeye yönelik asılsız iddialarda' bulunmakla suçlamıştı.
Yine İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog
yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' dile getirmişti
. İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Tzachi Hanegbi
de Güney Afrika'nın, Gazze Şeridi'nde 21 binden fazla Filistinliyi öldüren İsrail hakkında, Uluslararası Adalet Divanı'nda açılan soykırım davasını boykot etmeyeceklerini söylemişti.