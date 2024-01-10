Venezüella'dan Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı 'soykırım' davasına destek

Venezüella, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin İsrail'e karşı 29 Aralık 2023'te Uluslararası Adalet Divanı'na (UAD) İsrail Devleti'nin yükümlülüklerini ihlal etmesiyle ilgili olarak gerçekleştirdiği tarihi başvuruyu 'Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi' kapsamında olumlu değerlendirmektedir.

Venezüella, barış diplomasisine kendini adamış bir ülke olarak, Güney Afrika'nın Filistin halkını ve uluslararası hukuku savunmak için attığı kararlı ve tarihi adımı takdirle karşılamaktadır. Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan son raporlarda 7 Ekim 2023'ten bu yana çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 21 binden fazla kişinin öldürüldüğünün bildirildiği ve bunun da İsrail'in insanlık dışı eylemlerini teyit ettiği göz önünde bulundurularak, yaşama ve insan onuruna saygı için acil bir çağrıyla bu eyleme tüm uluslararası toplum eşlik etmelidir.

Venezüella, çok taraflı adalet kurumlarının uluslararası hukuk norm ve ilkelerine uygun hareket etmeleri ve bu soykırım eylemi karşısında, insanlığa ve özellikle de Filistin halkına karşı açık bir saldırı teşkil eden vahim gerçeklerle yüzleşmeleri gerektiğini yineler.