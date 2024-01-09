https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-cumhurbaskani-adalet-divanindaki-soykirim-iddialarina-yanit-verdi-gaddarca-ve-mantiksizca-1079461659.html

İsrail Cumhurbaşkanı Adalet Divanı'ndaki soykırım iddialarına yanıt verdi: 'Gaddarca ve mantıksızca'

İsrail Cumhurbaşkanı Adalet Divanı'ndaki soykırım iddialarına yanıt verdi: 'Gaddarca ve mantıksızca'

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog , Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail aleyhine açılan soykırım davasının gaddarca ve mantıksızca olduğunu dile getirdi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:13+0300

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2024-01-09T12:13+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

isaac herzog

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israil-filistin sorunu

hamas

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gazze şeridi

güney afrika

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İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog yaptığı açıklamada, Uluslararası Adalet Divanı'nda (UAD) açılan ve İsrail'i Gazze saldırısında Filistinlilere karşı soykırım yapmakla suçlayan davadan daha 'gaddarca ve mantıksızca bir şey olmadığını' söyledi.Güney Afrika tarafından açılan davanın duruşmalarda, Filistin sağlık yetkililerinin İsrail ile Hamas arasında üç ayı aşkın süredir devam eden savaşta öldürülen 23 binden fazla kişi arasında çok sayıda sivilin de bulunduğu konusuna odaklanacağı belirtildi.Duruşmalar Perşembe günü başlayacak.Herzog ve Blinken görüşmesiABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşen Herzog, Güney Afrika'yı bu davayı açtığı için ikiyüzlülükle suçladı ve Gazze'de sivil kayıpları önlemek için azami çaba gösterdiğini söyleyen İsrail'e verdiği destek için Washington'a teşekkür etti.Herzog, "Aslında düşmanlarımız Hamas, tüzüklerinde ulusumuzun, Yahudi halkının tek ulus devleti olan İsrail Devleti'nin yok edilmesi çağrısında bulunuyor" dedi.Herzog ayrıca şu cümlelerin altını çizdi:Herzog'un konuşmasında Filistin'e karşı verilen mücadeleyi 'uluslararası değerleri ve özgür dünyanın değerlerini etkileyen bir savaş' olarak nitelendirerek İsrail'in kazanması gerektiğini söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20231205/katar-emiri-israil-tarafindan-soykirim-sucu-isleniyor-1078095286.html

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filistin

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gazze şeridi

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