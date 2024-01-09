https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-cumhurbaskanindan-abdye-tesekkur-desteginiz-icin-minnettariz-1079471828.html
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan ABD’ye teşekkür: Desteğiniz için minnettarız
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan ABD’ye teşekkür: Desteğiniz için minnettarız
Ortadoğu gezisi kapsamında Tel Aviv’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD’ye teşekkür ederek... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T16:07+0300
2024-01-09T16:07+0300
2024-01-09T16:07+0300
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israil
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv'de Isaac Herzog ile bir araya geldi.Herzog görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Desteğiniz, İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığınız ve İsrail'in bu savaşı kazanmasını sağladığınız için size minnettarız" ifadelerini kullandı.İsrail Cumhurbaşkanı, “Perşembe günü Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası başlayacak. Bu iddiadan daha iğrenç ve akıl almaz bir şey olamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız ve meşru müdafaa hakkımızı savunacağız" dedi."Sivillere verilen zararı en aza indirmek için tüm önlemler alınmalı"Blinken ise konuşmasında, "Bölgedeki diğer ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan) yeni geldim ve söz konusu ülke liderlerinden duyduklarımın bir kısmını Cumhurbaşkanı Herzog ile paylaşmak istiyorum. Bugün ilerleyen saatlerde Başbakan (Benyamin Netanyahu) ve kabineyle de görüşeceğim. Ayrıca tabii ki bazı rehinelerin aileleriyle oturup onları evlerine, ailelerinin yanına döndürmek için gösterdiğimiz aralıksız çabaları ele alma fırsatımız olacak ve özellikle ileriye yönelik yol haritası hakkında konuşulacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.Blinken görüşme sırasında Gazze'deki savaşta sivillere verilen zararı en aza indirmek için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, ayrıca ABD'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın sürekli bir şekilde sağlanması çağrısını yineledi.Görüşmede Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çalışmalar da ele alındı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-israil-filistin-catismasinin-baslamasindan-bu-yana-5-kez-israilde-1079445136.html
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israil, israil-filistin, gazze, gazze şeridi, isaac herzog, antony blinken, abd, ortadoğu
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan ABD’ye teşekkür: Desteğiniz için minnettarız
Ortadoğu gezisi kapsamında Tel Aviv’de bulunan ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile bir araya gelen İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, ABD’ye teşekkür ederek, “Desteğiniz ve İsrail'in bu savaşı kazanmasını sağladığınız için size minnettarız" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına başladı. Bakan Blinken, başkent Tel Aviv'de Isaac Herzog ile bir araya geldi.
Herzog görüşmenin başında yaptığı açıklamada, "Desteğiniz, İsrail'in güvenliğine olan kararlı bağlılığınız ve İsrail'in bu savaşı kazanmasını sağladığınız için size minnettarız" ifadelerini kullandı.
İsrail Cumhurbaşkanı, “Perşembe günü Lahey'deki Uluslararası Adalet Divanı'nda Güney Afrika'nın İsrail'e açtığı soykırım davası başlayacak. Bu iddiadan daha iğrenç ve akıl almaz bir şey olamaz. Uluslararası Adalet Divanı'nda olacağız ve meşru müdafaa hakkımızı savunacağız" dedi.
"Sivillere verilen zararı en aza indirmek için tüm önlemler alınmalı"
Blinken ise konuşmasında, "Bölgedeki diğer ülkelerden (Türkiye, Yunanistan, Ürdün, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan) yeni geldim ve söz konusu ülke liderlerinden duyduklarımın bir kısmını Cumhurbaşkanı Herzog ile paylaşmak istiyorum. Bugün ilerleyen saatlerde Başbakan (Benyamin Netanyahu) ve kabineyle de görüşeceğim. Ayrıca tabii ki bazı rehinelerin aileleriyle oturup onları evlerine, ailelerinin yanına döndürmek için gösterdiğimiz aralıksız çabaları ele alma fırsatımız olacak ve özellikle ileriye yönelik yol haritası hakkında konuşulacak çok şey var" ifadelerine yer verdi.
Blinken görüşme sırasında Gazze'deki savaşta sivillere verilen zararı en aza indirmek
için mümkün olan tüm önlemlerin alınması gerektiğini vurgularken, ayrıca ABD'nin Gazze'deki sivillere insani yardımın sürekli bir şekilde sağlanması çağrısını yineledi.
Görüşmede Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması için devam eden çalışmalar da ele alındı.