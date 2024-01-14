https://sputniknews.com.tr/20240114/estonya-seferberlik-yasindaki-ukraynalilari-sinir-disi-etmeyecek-1079629505.html
Estonya seferberlik yaşındaki Ukraynalıları sınır dışı etmeyecek
Estonya seferberlik yaşındaki Ukraynalıları sınır dışı etmeyecek
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin mülteci niteliği taşıyan seferberlik çağındaki Ukraynalı erkekleri sınır dışı etmeyeceğini bildirdi. 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T15:14+0300
2024-01-14T15:14+0300
2024-01-14T15:14+0300
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The Kiev Independent haber portalı ile bir video röportajı gerçekleştiren Estonya Başbakanı, geçtiğimiz perşembe günü başkent Tallinn'i ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bu konuyu görüştüğünü itiraf ederken, ancak yasal olarak burada bulundukları için Ukraynalıları sınır dışı etmeyeceklerini vurguladı.‘Onları geri davet etmek Ukrayna’nın görevi’Ülkesine kaçan Ukraynalılar için “Buraya geldiklerinde Avrupa Birliği onlara geçici koruma sağladı” ifadelerini kullanan Estonya Başbakanı Kallas, açıklamasını, “Dolayısıyla onları iade etmek için kesinlikle bir şey yapmayacağız. Buradaki insanlara (Ukraynalı mültecilere) ulaşmak ve onları vatanlarına geri davet etmek Ukrayna'nın görevidir” sözleriyle sürdürdü.Kallas ile görüşmesinin ardından perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, ülkesinin yurtdışına gitmiş seferberlik çağındaki erkeklere ihtiyacı olduğunu vurgulamış, bu kişilerin mutlaka cepheye gönderilmeyeceğine dikkat çekerek, Ukrayna'da çalışabileceklerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni finanse etmek için vergi ödeyebileceklerini kaydetmişti.Zelenskiy, Estonya'nın burada yaşayan Ukrayna vatandaşlarını sınır dışı edip etmeyeceği sorusuna ise doğrudan yanıt vermedi.Son verilere göre Estonya'da 35 bin 713 Ukraynalı mülteci bulunurken, bu mültecilerden 6 bin 898’i 18-60 yaş arasında seferberlik çağındaki erkeklerden oluşuyor.
https://sputniknews.com.tr/20240112/ukrayna-yeni-seferberlige-hazirlaniyor-halk-sert-tepkiyle-karsiliyor-kasada-da-para-yok--1079577846.html
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ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, seferberlik, milli seferberlik hareketi platformu, mülteci, mülteci krizi, avrupa birliği, estonya, kaja kallas
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, seferberlik, milli seferberlik hareketi platformu, mülteci, mülteci krizi, avrupa birliği, estonya, kaja kallas
Estonya seferberlik yaşındaki Ukraynalıları sınır dışı etmeyecek
Estonya Başbakanı Kaja Kallas, ülkesinin mülteci niteliği taşıyan seferberlik çağındaki Ukraynalı erkekleri sınır dışı etmeyeceğini bildirdi.
The Kiev Independent haber portalı ile bir video röportajı gerçekleştiren Estonya Başbakanı, geçtiğimiz perşembe günü başkent Tallinn'i ziyaret eden Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile bu konuyu görüştüğünü itiraf ederken, ancak yasal olarak burada bulundukları için Ukraynalıları sınır dışı etmeyeceklerini vurguladı.
‘Onları geri davet etmek Ukrayna’nın görevi’
Ülkesine kaçan Ukraynalılar için “Buraya geldiklerinde Avrupa Birliği onlara geçici koruma sağladı” ifadelerini kullanan Estonya Başbakanı Kallas, açıklamasını, “Dolayısıyla onları iade etmek için kesinlikle bir şey yapmayacağız. Buradaki insanlara (Ukraynalı mültecilere) ulaşmak ve onları vatanlarına geri davet etmek Ukrayna'nın görevidir” sözleriyle sürdürdü.
Kallas ile görüşmesinin ardından perşembe günü bir basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, ülkesinin yurtdışına gitmiş seferberlik çağındaki erkeklere ihtiyacı olduğunu
vurgulamış, bu kişilerin mutlaka cepheye gönderilmeyeceğine dikkat çekerek, Ukrayna'da çalışabileceklerini ve Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ni finanse etmek için vergi ödeyebileceklerini kaydetmişti.
Zelenskiy, Estonya'nın burada yaşayan Ukrayna vatandaşlarını sınır dışı edip etmeyeceği sorusuna ise doğrudan yanıt vermedi.
Son verilere göre Estonya'da 35 bin 713 Ukraynalı mülteci bulunurken, bu mültecilerden 6 bin 898’i 18-60 yaş arasında seferberlik çağındaki erkeklerden oluşuyor.