https://sputniknews.com.tr/20240101/zelenskiyden-yeni-yil-konusmasinda-ukraynalilara-uyari-seciminizi-yapin-1079231979.html
Zelenskiy’den Yeni Yıl konuşmasında Ukraynalılara uyarı: Seçiminizi yapın
Zelenskiy’den Yeni Yıl konuşmasında Ukraynalılara uyarı: Seçiminizi yapın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani... 01.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-01T12:17+0300
2024-01-01T12:17+0300
2024-01-01T12:17+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna krizi
ukrayna ordusu
ukrayna savunma bakanlığı
vladimir zelenskiy
seferberlik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079231813_0:0:3079:1733_1920x0_80_0_0_9d882945fca709956d8e7cff52a0b2db.jpg
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek istediklerini söylemişti.Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.
https://sputniknews.com.tr/20231231/ozel-operasyonun-2023u-karsi-saldiriya-gecen-kievin-basarisizlik-yili-1078945399.html
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/01/1079231813_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_e90f892243c51b8895e472ad5b222250.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, seferberlik
ukrayna, ukrayna krizi, ukrayna ordusu, ukrayna savunma bakanlığı, vladimir zelenskiy, seferberlik
Zelenskiy’den Yeni Yıl konuşmasında Ukraynalılara uyarı: Seçiminizi yapın
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.
Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.
Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek
istediklerini söylemişti.
Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.
Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.