https://sputniknews.com.tr/20240101/zelenskiyden-yeni-yil-konusmasinda-ukraynalilara-uyari-seciminizi-yapin-1079231979.html

Zelenskiy’den Yeni Yıl konuşmasında Ukraynalılara uyarı: Seçiminizi yapın

Zelenskiy’den Yeni Yıl konuşmasında Ukraynalılara uyarı: Seçiminizi yapın

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani... 01.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-01T12:17+0300

2024-01-01T12:17+0300

2024-01-01T12:17+0300

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vladimir zelenskiy

seferberlik

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, YouTube resmi kanalında yayınlanan Yeni Yıl konuşmasında, her Ukraynalının er ya da geç mülteci statüsü ile vatani görevini yerine getirmek arasında bir seçim yapması gerektiğini duyurdu.Zelenskiy, ülkede son dönemde gündemden düşmeyen yeni seferberlik dalgasının habercisi niteliği taşıyan konuşmasında, “Biliyorum ki bir gün her Ukraynalı, kendine şu soruyu sormak zorunda kalacak: Ben kimim? Kim olmak istiyorum? Kurban mı yoksa kazanan mı? Mülteci mi yoksa vatandaş mı?” ifadelerini kullandı.Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov daha önce yaptığı açıklamada ülkeden kaçan vatandaşları seferber etmek istediklerini söylemişti.Umerov'a göre yurtdışında yaşayan 25 ila 60 yaş arasındaki tüm Ukraynalıların seferberlik talimatlarına uyması gerekirken, daha sonra açıklamalarda bulunan bakanlık temsilcisi Hilarion Pavlyuk, konunun askere alma ve ‘yurtdışındaki Ukraynalılara orduya katılmalarının ne kadar önemli olduğunu anlatma ihtiyacı’ ile ilgili olduğunu açıkladı.Ukrayna parlamentosunun yeni seferberlik yasasını kabul etmesi halinde, asker kaçaklarının belgelerini güncelleyemeyecekleri ve yurt dışındaki mülteci statülerini yitirecekleri tahmin ediliyor.

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