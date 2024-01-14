https://sputniknews.com.tr/20240114/abdnin-israile-desteginde-sona-yaklasildigi-iddia-edildi-1079641066.html

ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia edildi

ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia edildi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin ‘sabrının... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:18+0300

2024-01-14T19:18+0300

2024-01-14T19:18+0300

israil- filistin çatışması

abd

israil

benyamin netanyahu

joe biden

washington

tel aviv

filistin

gazze

gazze şeridi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0e/1079640909_0:25:3071:1752_1920x0_80_0_0_7af9a005fdb6f6228c6c1e2b83025c0c.jpg

ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.Biden ve Netanyahu 20 gün boyunca görüşmediABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor" sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun 'vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi' reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir" ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.Netanyahu, Gazze'de savaş sonrasını konuşmak için isteksizNetanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-savas-tum-cephede-devam-ederse-israil-filistinlilerin-sartlarini-kabul-edecek-1079639825.html

israil

washington

tel aviv

filistin

gazze

gazze şeridi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, israil, benyamin netanyahu, joe biden, washington, tel aviv, filistin, gazze, gazze şeridi, ortadoğu, doğu akdeniz