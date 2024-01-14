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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240114/abdnin-israile-desteginde-sona-yaklasildigi-iddia-edildi-1079641066.html
ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia edildi
ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia edildi
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin ‘sabrının... 14.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-14T19:18+0300
2024-01-14T19:18+0300
israil- filistin çatışması
abd
israil
benyamin netanyahu
joe biden
washington
tel aviv
filistin
gazze
gazze şeridi
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ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.Biden ve Netanyahu 20 gün boyunca görüşmediABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor" sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun 'vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi' reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir" ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.Netanyahu, Gazze'de savaş sonrasını konuşmak için isteksizNetanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-savas-tum-cephede-devam-ederse-israil-filistinlilerin-sartlarini-kabul-edecek-1079639825.html
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ABD'nin İsrail'e desteğinde sona yaklaşıldığı iddia edildi

19:18 14.01.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKIABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu
ABD Başkanı Joe Biden İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
© AFP 2023 / BRENDAN SMIALOWSKI
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İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar 100 günü geride bırakırken, Tel Aviv'e destek veren Washington yönetiminin ‘sabrının tükendiği’ öne sürüldü.
ABD'den yayın yapan Axios haber sitesinin adı açıklanmayan ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre, 7 Ekim'den bu yana İsrail'e tam destek veren ABD yönetiminin 100 günün ardından sabrının taştığına yönelik sinyaller verdiği belirtildi.
Netanyahu'nun Biden yönetiminin taleplerini reddetmesinin ve Gazze'de devam eden sivil kayıpların Washington ile Tel Aviv arasındaki ilişkilerde gerilime yol açtığı kaydedildi.

Biden ve Netanyahu 20 gün boyunca görüşmedi

ABD'li yetkilinin "Durum berbat ve biz tıkandık. Başkanın sabrı tükeniyor" sözlerine yer verilen haberde, Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı ilk aylarda her iki günde bir görüşen Biden ve Netanyahu'nun 23 Aralık'tan sonra 20 gün görüşmedikleri belirtildi.
İki liderin son görüşmelerinde Netanyahu'nun 'vergi gelirlerini Filistin yönetimine ödemeyi' reddetmesinin üzerine Biden'ın "Bu görüşme bitmiştir" ifadesiyle telefonu kapattığı aktarıldı.

Netanyahu, Gazze'de savaş sonrasını konuşmak için isteksiz

Netanyahu'nun Gazze'de savaş sonrası planı konuşmak için isteksiz olduğu belirtilen haberde, Biden ve Netanyahu arasındaki önemli anlaşmazlık konularından birisinin bu olduğu ifade edildi.
Biden ve danışmanlarının "İsrail'in Gazze'ye yeterince insani yardım geçişine müsaade etmediği" görüşünde olduğu ve ABD'li yetkililerin "Gazze'ye geniş çaplı saldırılar düzenleyen İsrail'e sivil ölümlerinin azaltılması için baskı yaptığı" öne sürüldü.
Tel Aviv yönetimi tarafından talepleri karşılanmayan Washington yönetiminin İsrail'in askeri operasyonuna destek vermekte giderek zorlanacağı vurgulandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref Kudra, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 100 gündür yoğun şekilde sürdürdüğü saldırılarda en az 10 bin 300 çocuk ve 7 bin 100 kadın olmak üzere, 23 bin 968 kişinin öldüğünü, 60 bin 582 kişinin de yaralandığını belirtmişti.
Lübnan merkezli Hizbullah örgütü lideri Hasan Nasrallah - Sputnik Türkiye, 1920, 14.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
Hizbullah: Savaş tüm cephede devam ederse İsrail Filistinlilerin şartlarını kabul edecek
19:04
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