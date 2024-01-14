https://sputniknews.com.tr/20240114/hizbullah-savas-tum-cephede-devam-ederse-israil-filistinlilerin-sartlarini-kabul-edecek-1079639825.html

Hizbullah: Savaş tüm cephede devam ederse İsrail Filistinlilerin şartlarını kabul edecek

Hizbullah: Savaş tüm cephede devam ederse İsrail Filistinlilerin şartlarını kabul edecek

Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendisine ve müttefiklerine karşı Lübnan ve Yemen de dahil olmak üzere beş cephede askeri... 14.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-14T19:04+0300

2024-01-14T19:04+0300

2024-01-14T19:04+0300

israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

abd

yemen

lübnan

hizbullah

irak

ortadoğu

gazze şeridi

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Lübnan merkezli Hizbullah örgütünün lideri Hasan Nasrallah, İsrail'in kendisine ve müttefiklerine karşı Lübnan ve Yemen de dahil olmak üzere beş cephede askeri harekata devam etmesi halinde Filistin direnişinin şartlarını kabul edeceğini söyledi.İsrail'in 8 Ocak'ta düzenlediği hava saldırısında örgütün saha komutanlarından Visam Hüseyin Tavil'in öldürülmesinin üzerinden 7 hafta geçmesi dolayısıyla düzenlenen programa video-konferans aracılığı ile katılan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Hasan Nasrallah, “Gazze Şeridi, Batı Şeria, Lübnan, Yemen ve Irak'ta olmak üzere tüm cephelerde çatışmalar devam ederse düşman direniş şartlarını kabul etmek zorunda kalacaktır" ifadelerini kullandı.Nasrallah, Lübnan'ın Gazze Şeridi'ndeki çatışmaların ilk gününden bu yana İsrail ile geniş çaplı bir savaşa hazır olduğunu vurgularken, savaşa katılmaktan korkmadığının da altını çizerek konuşmasını, “Saldırının ilk gününden bu yana Filistin'deki kardeşlerimizin yanındayız ve Gazze Şeridi'ndeki savaş sona erene kadar onları desteklemeye hazırız" diye sürdürdü.Konuşmasında, ABD ve İngiltere'nin Yemen'e 12 Ocak'ta düzenlediği hava saldırılarına değinen Nasrallah, "Yemen'e yönelik son saldırı İngiliz ve Amerikan aptallığıdır. ABD savaşı tırmandırmak istemediğini iddia ediyor ama kendileri bunu yapıyor" derken, hava saldırısı ile Yemen'deki Husileri Kızıldeniz'deki gemileri hedef almaktan caydırmanın mümkün olmadığının altını çizdi.ABD ve İngiltere'nin saldırılarına nasıl yanıt verileceğine Yemenlilerin karar vereceğini dile getiren Nasrallah, "Joe Biden ve yönetimi İran'a mesaj gönderme ve tehdit etmekte yanılıyor" diye ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20240114/pentagondan-yemen-saldirilarini-basina-sizdiran-londraya-tepki-1079620926.html

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israil, israil-filistin, abd, yemen, lübnan, hizbullah, irak, ortadoğu, gazze şeridi