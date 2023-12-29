https://sputniknews.com.tr/20231229/biden-netanyahuyla-en-zor-ve-sinir-bozucu-gorusmelerden-birini-yapti-1079172039.html

‘Biden, Netanyahu ile en zor ve sinir bozucu görüşmelerden birini yaptı’

‘Biden, Netanyahu ile en zor ve sinir bozucu görüşmelerden birini yaptı’

Axios haber portalının aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Ulusal Otoritesi’nin (PNA) finansmanı konusunda geri adım atan İsrail Başbakanı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-29T16:10+0300

2023-12-29T16:10+0300

2023-12-29T16:10+0300

israil- filistin çatışması

abd

joe biden

israil

benyamin netanyahu

axios haber sitesi

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israil-filistin

israil-filistin sorunu

barak ravid

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Habere göre Beyaz Saray, İsrail hükümetinden, Filistin makamları adına vergi ve harçlar şeklinde topladığı ancak Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın saldırısının ardından aktarımını durdurduğu fonları PNA bütçesine aktarmaya devam etmesini istiyor.Haberde, Amerikalı-İsrailli gazeteci Barak Ravid’in ABD’li yetkililere dayandırarak aktardığı şu ifadelerine yer verildi: Gazeteciye göre İsrail, ABD’nin baskıları sonucunda, PNA bütçesinin aslan payını oluşturan ancak Gazze Şeridi'ne düşen payın hariç tutulması koşuluyla fon aktarımına devam etmeyi kabul etti. Ancak, Filistinli yetkililer parayı almayı reddetti. Ardından, bizzat Netanyahu'nun önerdiği, Hamas'ın bu kaynakları kullanmayacağını garanti edecek mekanizmalar geliştirilinceye kadar fonların geçici olarak Norveç'e aktarılması konusunda uzlaşmaya varıldı.Ravid, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20231223/beyaz-saray-biden-netanyahu-ile-israil-ve-gazzedeki-son-gelismeleri-gorustu-1078859705.html

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filistin

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abd, joe biden, israil, benyamin netanyahu, axios haber sitesi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, barak ravid, norveç