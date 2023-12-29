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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20231229/biden-netanyahuyla-en-zor-ve-sinir-bozucu-gorusmelerden-birini-yapti-1079172039.html
‘Biden, Netanyahu ile en zor ve sinir bozucu görüşmelerden birini yaptı’
‘Biden, Netanyahu ile en zor ve sinir bozucu görüşmelerden birini yaptı’
Axios haber portalının aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Ulusal Otoritesi’nin (PNA) finansmanı konusunda geri adım atan İsrail Başbakanı... 29.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-29T16:10+0300
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israil- filistin çatışması
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Habere göre Beyaz Saray, İsrail hükümetinden, Filistin makamları adına vergi ve harçlar şeklinde topladığı ancak Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın saldırısının ardından aktarımını durdurduğu fonları PNA bütçesine aktarmaya devam etmesini istiyor.Haberde, Amerikalı-İsrailli gazeteci Barak Ravid’in ABD’li yetkililere dayandırarak aktardığı şu ifadelerine yer verildi: Gazeteciye göre İsrail, ABD’nin baskıları sonucunda, PNA bütçesinin aslan payını oluşturan ancak Gazze Şeridi'ne düşen payın hariç tutulması koşuluyla fon aktarımına devam etmeyi kabul etti. Ancak, Filistinli yetkililer parayı almayı reddetti. Ardından, bizzat Netanyahu'nun önerdiği, Hamas'ın bu kaynakları kullanmayacağını garanti edecek mekanizmalar geliştirilinceye kadar fonların geçici olarak Norveç'e aktarılması konusunda uzlaşmaya varıldı.Ravid, şöyle devam etti:
https://sputniknews.com.tr/20231223/beyaz-saray-biden-netanyahu-ile-israil-ve-gazzedeki-son-gelismeleri-gorustu-1078859705.html
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abd, joe biden, israil, benyamin netanyahu, axios haber sitesi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, barak ravid, norveç
abd, joe biden, israil, benyamin netanyahu, axios haber sitesi, filistin, israil-filistin, israil-filistin sorunu, barak ravid, norveç

‘Biden, Netanyahu ile en zor ve sinir bozucu görüşmelerden birini yaptı’

16:10 29.12.2023
© AFP 2023Biden, Netanyahu
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 29.12.2023
© AFP 2023
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Axios haber portalının aktardığına göre, ABD Başkanı Joe Biden, Filistin Ulusal Otoritesi’nin (PNA) finansmanı konusunda geri adım atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ‘en zor ve sinir bozucu’ telefon görüşmelerinden birini yaptı.
Habere göre Beyaz Saray, İsrail hükümetinden, Filistin makamları adına vergi ve harçlar şeklinde topladığı ancak Gazze Şeridi'ni yöneten Hamas’ın saldırısının ardından aktarımını durdurduğu fonları PNA bütçesine aktarmaya devam etmesini istiyor.
Haberde, Amerikalı-İsrailli gazeteci Barak Ravid’in ABD’li yetkililere dayandırarak aktardığı şu ifadelerine yer verildi:
İki liderin cumartesi günü yaptığı görüşmenin bu kısmı, Gazze’deki savaşın başlamasından bu yana Biden'ın Netanyahu ile yaptığı en zor ve sinir bozucu görüşmelerden biri oldu. Bu, Biden ile Netanyahu arasında artan gerilimin işareti.
Gazeteciye göre İsrail, ABD’nin baskıları sonucunda, PNA bütçesinin aslan payını oluşturan ancak Gazze Şeridi'ne düşen payın hariç tutulması koşuluyla fon aktarımına devam etmeyi kabul etti. Ancak, Filistinli yetkililer parayı almayı reddetti. Ardından, bizzat Netanyahu'nun önerdiği, Hamas'ın bu kaynakları kullanmayacağını garanti edecek mekanizmalar geliştirilinceye kadar fonların geçici olarak Norveç'e aktarılması konusunda uzlaşmaya varıldı.
Ravid, şöyle devam etti:
Biden'la yaptığı görüşmede Netanyahu, bunun artık iyi bir fikir olmadığını söyleyerek geri adım attı. Biden'a Norveçlilere güvenmediğini ve Filistin Ulusal Yönetiminin kısmi fon aktarımını kabul etmesi gerektiğini açıkça belirtti. Biden, ABD'nin Norveç'e güvendiğini ve bunun İsrail için de yeterli olması gerektiğini söyleyerek karşı çıktı. Birkaç dakika süren tartışmanın ardından Biden, Netanyahu'ya konuyu çözüme kavuşturmalarını beklediğini söyledi. Ardından ‘konuşmanın bittiğini’ ekledi ve telefonu kapattı.
Biden, Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2023
İsrail- Filistin çatışması
Beyaz Saray: Biden, Netanyahu ile İsrail ve Gazze’deki son gelişmeleri görüştü
23 Aralık, 23:42
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