https://sputniknews.com.tr/20231223/beyaz-saray-biden-netanyahu-ile-israil-ve-gazzedeki-son-gelismeleri-gorustu-1078859705.html

Beyaz Saray: Biden, Netanyahu ile İsrail ve Gazze’deki son gelişmeleri görüştü

Beyaz Saray: Biden, Netanyahu ile İsrail ve Gazze’deki son gelişmeleri görüştü

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın bugün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile telefonda görüştüğünü, görüşmede Gazze Şeridi’ndeki son gelişmelerin ele... 23.12.2023, Sputnik Türkiye

2023-12-23T23:42+0300

2023-12-23T23:42+0300

2023-12-23T23:42+0300

israil- filistin çatışması

beyaz saray

joe biden

gazze şeridi

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Beyaz Saray’dan gazetecilere yapılan açıklamaya göre, ABD Başkanı Biden bugün İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi, görüşmede liderler Gazze Şeridi’ndeki son gelişmeleri ele aldı.“Başkan Biden, Başbakan Netanyahu ile görüştü, görüşme sırasında İsrail ve Gazze Şeridi'ndeki son gelişmeler ele alındı” denilen açıklamada, görüşmenin ayrıntıları ile ilgili herhangi bir ekleme yapılmayarak, ilerleyen saatlerde görüşmenin sonuçları ile ilgili ayrıntılı bir yorumun paylaşılacağı ifade edildiNetanyahu: İsrail, tüm hedeflere ulaşıncaya kadar Gazze’deki operasyonu durdurmayacakİsrail Başbakanlık ofisi ise, Binyamin Netanyahu’nun bugün Gazze’deki operasyonun tüm hedeflere ulaşılıncaya kadar durdurulmayacağını bir kez daha teyit ettiğini bildirdi.Netanyahu ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu’nun ABD Başkanı Biden ile yaptığı telefon görüşmesinde ‘ABD'nin BM Güvenlik Konseyi'ndeki tutumundan dolayı’ şükranlarını dile getirdiği kaydedilerek, şöyle devam edildi:

https://sputniknews.com.tr/20231223/israil-ordusu-aksa-tufani-operasyonunun-basindan-bu-yana-olen-askerlerin-sayisini-guncelledi-1078859480.html

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