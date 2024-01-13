https://sputniknews.com.tr/20240113/siyasi-partilerin-tum-etkinlikleri-iptal-edildi-1079592242.html
Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi
Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından siyasi partiler hafta sonu programlarında değişikliğe gitti. AK Parti... 13.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-13T01:12+0300
2024-01-13T01:12+0300
2024-01-13T01:12+0300
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chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
ak parti
iyi parti
recep tayyip erdoğan
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Irak'ın kuzeyinde 5 askerin yaşamını yitirmesinin ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti aday tanıtım toplantılarını iptal etti. AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildiCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi.Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi.Tüm etkinlikler de iptal edildiCHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.Özel, şu ifadeleri kullandı:
https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligindan-sehit-olan-askerlerimizin-isimleri-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1079592129.html
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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan
chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan
Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından siyasi partiler hafta sonu programlarında değişikliğe gitti. AK Parti pazar günü gerçekleştirilecek aday tanıtım toplantısını iptal etti. CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi.
Irak'ın kuzeyinde 5 askerin yaşamını yitirmesinin ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti aday tanıtım toplantılarını iptal etti.
AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.
Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı.
İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi
İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.
Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.
CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildi
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.
CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi.
Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi.
Tüm etkinlikler de iptal edildi
CHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.
Özel, şu ifadeleri kullandı:
"Bugün yüreğimizi yakan şehit haberleri ve bölgeden gelen endişe verici haberler üzerine yarın Manisa'da yapacağımız aday tanıtım toplantısını iptal ettik. Ayrıca yarın diğer şehirlerimizde yapılacak tüm etkinlikleri de iptal ediyoruz. Merkez Yönetim Kurulumuzu yarın sabah olağanüstü toplantıya çağırdım. Gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bir kez daha milletimizin başı sağ olsun."