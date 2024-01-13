https://sputniknews.com.tr/20240113/siyasi-partilerin-tum-etkinlikleri-iptal-edildi-1079592242.html

Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi

Siyasi partilerin tüm etkinlikleri iptal edildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit bölgesinde 6 askerin hayatını kaybetmesinin ardından siyasi partiler hafta sonu programlarında değişikliğe gitti. AK Parti... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T01:12+0300

2024-01-13T01:12+0300

2024-01-13T01:12+0300

türkiye

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

ak parti

iyi parti

recep tayyip erdoğan

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Irak'ın kuzeyinde 5 askerin yaşamını yitirmesinin ardından AK Parti, CHP ve İYİ Parti aday tanıtım toplantılarını iptal etti. AK Parti'nin 14 Ocak'taki aday tanıtım toplantısı iptal edildiAK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partinin 14 Ocak Pazar günü yapacağı aday tanıtım toplantısının iptal edildiğini bildirdi.Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu yapacağımız aday tanıtım toplantımız şehitlerimiz sebebiyle, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla ertelenmiştir. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun. Ülkemizi her türlü tehditten korumak için mücadelemiz kararlılıkla sürecektir" ifadelerini kullandı. İYİ Parti'nin Antalya kampı iptal edildi İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu, partinin yerel seçim çalışmaları kapsamında yarın ve 14 Ocak Pazar günü Antalya'da yapacağı istişare kampının iptal edildiğini bildirdi.Zorlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bu hafta sonu Antalya'da gerçekleştireceğimiz yerel seçim istişare kampı ve aday tanıtım toplantılarımız şehitlerimiz sebebiyle Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in kararı doğrultusunda iptal edilmiştir. Kahramanlarımıza Allah'tan rahmet diliyor ve hain terör örgütüyle mücadeledeki kararlılığımızı bir kez daha vurgulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı. CHP'nin aday tanıtım toplantısı ve etkinlikleri iptal edildiCHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, yarın partisinin Merkez Yönetim Kurulunu (MYK) olağanüstü toplayacağı bildirildi.CHP'den yapılan açıklamada, Özel'in, yarın Manisa'daki aday tanıtım toplantısını iptal ederek Ankara'ya dönme kararı aldığı belirtildi.Açıklamada, Özel'in, yarın CHP MYK'yi olağanüstü toplayacağı kaydedildi.Tüm etkinlikler de iptal edildiCHP Genel Başkanı Özel de sosyal medya hesabından, yarın ülke genelinde yapacakları tüm etkinlikleri iptal ettiklerini duyurdu.Özel, şu ifadeleri kullandı:

https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligindan-sehit-olan-askerlerimizin-isimleri-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1079592129.html

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chp, cumhuriyet halk partisi (chp), ak parti, iyi parti, recep tayyip erdoğan