https://sputniknews.com.tr/20240113/iletisim-baskanligindan-sehit-olan-askerlerimizin-isimleri-iddiasiyla-ilgili-aciklama-1079592129.html

İletişim Başkanlığı'ndan 'Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla ilgili açıklama

İletişim Başkanlığı'ndan 'Şehit olan askerlerimizin isimleri' iddiasıyla ilgili açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, "Şehit olan askerlerimizin isimleri" iddiasıyla bugün yapılan paylaşımların doğru... 13.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-13T00:56+0300

2024-01-13T00:56+0300

2024-01-13T00:56+0300

türkiye

iletişim başkanlığı

cumhurbaşkanlığı iletişim başkanlığı

dezenformasyonla mücadele merkezi

şehit

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezinden yapılan açıklamada, bot hesaplar da kullanılarak birçok sosyal medya hesabından dün Irak'ta hayatını kaybeden askerlerin isimleriyle ilgili yoğun ve organize biçimde yürütülen dezenformasyon faaliyetinin tespit edildiği belirtildi.Bu hesaplardan, "Askerlerimizin isimleri" iddiasıyla birebir aynı paylaşımların yapıldığının belirlendiği aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

https://sputniknews.com.tr/20240113/bakan-yerlikaya-provokatif-paylasimlar-yapan-hesaplari-tespit-ediyoruz-1079591787.html

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