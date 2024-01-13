Bakan Yerlikaya: Provokatif paylaşımlar yapan hesapları tespit ediyoruz
© AA / Orhan Çiçekİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
© AA / Orhan Çiçek
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İçişleri Bakanı Yerlikaya," Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır" dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde PKK'larla çıkan çatışmada hayatını kaybeden askerlere yönelik provokatif paylaşım yapılan hesaplar hakkında tespit çalışmalarının başlatıldığını bildirdi.
Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
"Bölücü terör örgütünün hain saldırısında şehit olan kahraman askerlerimize yönelik sosyal medyada provokatif amaçlı olarak, terör örgütünü öven, propagandasını yapan ve yanıltıcı bilgiyi alenen yayan hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları başlatılmıştır. Bu şahıslar hakkında yasal işlemler yapılacaktır."
Bölücü Terör Örgütü’nün (BTÖ) hain saldırısında Şehit olan Kahraman Askerlerimize 🇹🇷 yönelik sosyal medyada "Provokatif amaçlı olarak"— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) January 12, 2024
❌Terör örgütünü öven,
❌Propagandasını yapan ve
❌Yanıltıcı bilgiyi alenen yayan
hesaplar hakkında gerekli tespit çalışmaları… pic.twitter.com/KOkkTyZfBX