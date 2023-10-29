https://sputniknews.com.tr/20231029/fatih-altayli-bugun-ali-yerlikayayi-bir-yerde-gorursem-sarilasim-var-1076843426.html
Fatih Altaylı: Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var
Fatih Altaylı: Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var
Gazeteci Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili sosyal medya hesabından “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” ifadelerinin... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T14:52+0300
2023-10-29T14:52+0300
2023-10-29T14:55+0300
türkiye
fatih altaylı
ali yerlikaya
cumhuriyet
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Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhuriyet’in 100. Yılı için paylaştığı videolu mesajı sonrası “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” dedi.Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet'in 100. yılı için bugün paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html
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fatih altaylı, ali yerlikaya, cumhuriyet
Fatih Altaylı: Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var
14:52 29.10.2023 (güncellendi: 14:55 29.10.2023) Abone ol
Gazeteci Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili sosyal medya hesabından “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” ifadelerinin yer aldığı bir paylaşım yaptı.
Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhuriyet’in 100. Yılı için paylaştığı videolu mesajı sonrası “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” dedi.
Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet'in 100. yılı için bugün paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer vermişti.