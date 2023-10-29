https://sputniknews.com.tr/20231029/fatih-altayli-bugun-ali-yerlikayayi-bir-yerde-gorursem-sarilasim-var-1076843426.html

Fatih Altaylı: Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var

Fatih Altaylı: Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var

Gazeteci Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile ilgili sosyal medya hesabından “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” ifadelerinin... 29.10.2023, Sputnik Türkiye

2023-10-29T14:52+0300

2023-10-29T14:52+0300

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türkiye

fatih altaylı

ali yerlikaya

cumhuriyet

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Fatih Altaylı, İçişleri Bakanı Yerlikaya’nın Cumhuriyet’in 100. Yılı için paylaştığı videolu mesajı sonrası “Bugün Ali Yerlikaya’yı bir yerde görürsem sarılasım var” dedi.Bakan Yerlikaya, Cumhuriyet'in 100. yılı için bugün paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html

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fatih altaylı, ali yerlikaya, cumhuriyet