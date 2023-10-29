https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html
Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
2023-10-29T09:25+0300
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2023-10-29T09:28+0300
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ali yerlikaya
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kutlama
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20231029/milli-savunma-bakanligndan-cumhuriyetin-100uncu-yili-paylasimi-1076830001.html
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ali yerlikaya, cumhuriyet, kutlama
ali yerlikaya, cumhuriyet, kutlama
Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
09:25 29.10.2023 (güncellendi: 09:28 29.10.2023) Abone ol
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları ifade etti:
"Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun."