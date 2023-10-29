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https://sputniknews.com.tr/20231029/bakan-yerlikaya-selam-olsun-gazi-mustafa-kemal-ataturke-cumhuriyetimizin-100-yasi-kutlu-olsun-1076830520.html
Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun
İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli... 29.10.2023, Sputnik Türkiye
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları ifade etti:
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ali yerlikaya, cumhuriyet, kutlama
ali yerlikaya, cumhuriyet, kutlama

Bakan Yerlikaya: Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun

09:25 29.10.2023 (güncellendi: 09:28 29.10.2023)
© AA / Emrah Yorulmazİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
© AA / Emrah Yorulmaz
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İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medyadan Cumhuriyetin 100. yılıyla ilgili paylaştığı mesajında "Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun" ifadelerine yer verdi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Cumhuriyetin 100. yılı için bir kutlama mesajı yayınladı. Bakan Yerlikaya mesajında şunları ifade etti:
"Cumhuriyet, omuzlarında cepheye mermi taşıyan nenelerimizin son vasiyetidir. Cumhuriyet, mermisi bitince süngüsünü takarak taarruza kalkan Mehmetçiğin cesaretidir. Bizim Cumhuriyet’imizin harcında binlerce şehidimizin aziz canı, kahraman gazilerimizin asil kanı var. Selam olsun Kara Fatma’ya, Şerife Bacı’ya, Gördesli Makbule’ye.. Selam olsun Yörük Ali Efe’ye, Demirci Mehmet Efe’ye, Şahin Bey’e… Selam olsun Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e Cumhuriyetimizin 100. yaşı kutlu olsun."
Milli Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 29.10.2023
TÜRKİYE
Milli Savunma Bakanlığı: Cumhuriyetimizin 100’üncü Yıl Dönümü kutlu olsun
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