https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakanligindan-israile-tepki-1079587234.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki... 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T19:56+0300
2024-01-12T19:56+0300
2024-01-12T19:56+0300
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israil
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e tepki
Ayrıntılar geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan "Gazze'deki felaketin gerçek nedeni İsrail işgali, İsrail'in yayılmacı zihniyeti ve insan haklarını, uluslararası hukuku ve ahlaki ilkeleri tamamen yok sayan eylemleridir" açıklaması yapıldı.