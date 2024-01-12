https://sputniknews.com.tr/20240112/yemen-saglik-bakanligi-yetkilisi-al-hadri-olu-sayisi-11e-yukseldi-1079584646.html
Yemen Sağlık Bakanlığı yetkilisi al-Hadri: Ölü sayısı 11'e yükseldi
Yemen Sağlık Bakanlığı yetkilisi al-Hadri: Ölü sayısı 11'e yükseldi
Yemen Sağlık Bakanlığı İlaç İdaresi temsilcisi Dr. Yusef al-Hadri, bakanlığın ülkedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal seviyesini yükselttiğini belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T18:03+0300
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Dr. Yusef al-Hadri, Sputnik’e açıklamasında, başkenti Sana’nın yanı sıra, Hudeyde, Taiz, Hacce ve Saada illerini hedef alan ABD-İngiltere saldırısının 11 kişinin ölmesine ve yaralanmasına ve bazı devlet binalarının yıkılmasına yol açtığını bildirdi.Yetkili, “Askeri ve sivil hastanelerde olağanüstü hal seviyesinin yükseltilmesi, düşmanımız ABD ile savaş sırasında her türlü gelişmenin öngörülmesi için gereken tedbirlerin bir parçası” diye kaydetti.Daha önce Husiler, gece saldırısında 5 üyelerinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin daha yaralandığını duyurmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20240112/yemenli-uzman-al-kaidi-karsilik-kizil-denizle-sinirli-olmayacak-1079584487.html
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yemen, yemen ordusu, husiler, abd, israil
yemen, yemen ordusu, husiler, abd, israil
Yemen Sağlık Bakanlığı yetkilisi al-Hadri: Ölü sayısı 11'e yükseldi
Yemen Sağlık Bakanlığı İlaç İdaresi temsilcisi Dr. Yusef al-Hadri, bakanlığın ülkedeki tüm hastanelerde olağanüstü hal seviyesini yükselttiğini belirtti.
Dr. Yusef al-Hadri, Sputnik’e açıklamasında, başkenti Sana’nın yanı sıra, Hudeyde, Taiz, Hacce ve Saada illerini hedef alan ABD-İngiltere saldırısının 11 kişinin ölmesine ve yaralanmasına ve bazı devlet binalarının yıkılmasına yol açtığını bildirdi.
Yetkili, “Askeri ve sivil hastanelerde olağanüstü hal seviyesinin yükseltilmesi, düşmanımız ABD ile savaş sırasında her türlü gelişmenin öngörülmesi için gereken tedbirlerin bir parçası” diye kaydetti.
Daha önce Husiler, gece saldırısında 5 üyelerinin hayatını kaybettiğini ve 6 kişinin daha yaralandığını duyurmuştu.