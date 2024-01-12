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https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakani-blinken-abd-ortadoguda-baris-icin-calismaya-hazir-1079572641.html
Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ortadoğu'da barış için çalışmaya hazır
Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ortadoğu'da barış için çalışmaya hazır
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Ortadoğu'nun bölgede barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi 12.01.2024, Sputnik Türkiye
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Yemen'deki Husi mevzilerini vurduğu bir sırada sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede barış için çalışmak isteyen liderlerle bir araya geldiği Ortadoğu gezisini tamamladığını ve Washington'un durumu çözmek için diplomasiyi kullanma niyetinde olduğunu belirtti.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Blinken ayrıca yayımladığı video mesajında Ortadoğu ülkelerinin İsrail'e ihtiyaç duyduğu güvenliği, Filistinlilere hak ettikleri devleti vereceğini ve bölgeyi birleştireceğini; İran ile onun vekilleri olan Hamas, Hizbullah ve Husi isyancıları bertaraf edecek bir yol izleyeceklerini söyledi.Blinken, ABD'nin önümüzdeki 'günler, haftalar ve aylarda' bölgede bir çözümün parçası olarak diplomasiyi kullanma taahhüdüne de dikkat çekti.ABD ve İngiltere gece saatlerinde başkent Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada olmak üzere Yemen'in dört vilayetindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Yemen'deki Husilere ait tesisleri vurduğunu doğrularken, Husiler de ABD ve İngiliz askeri üs ve tesislerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Alexus Grynkewich daha sonra yaptığı açıklamada ABD Hava Kuvvetleri'nin çeşitli türlerde 100'den fazla hassas mühimmat kullanarak 60'tan fazla Husi hedefini vurduğunu söyledi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-disisleri-bakanligi-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1079569740.html
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abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, yemen, hizbullah, iran
abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, yemen, hizbullah, iran

Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ortadoğu'da barış için çalışmaya hazır

12:35 12.01.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEINABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
© AFP 2023 / EVELYN HOCKSTEIN
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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Ortadoğu'nun bölgede barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi
ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Yemen'deki Husi mevzilerini vurduğu bir sırada sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede barış için çalışmak isteyen liderlerle bir araya geldiği Ortadoğu gezisini tamamladığını ve Washington'un durumu çözmek için diplomasiyi kullanma niyetinde olduğunu belirtti.
Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Bizi Türkiye'den Yunanistan, Ürdün, Katar, BAE, Suudi Arabistan, İsrail, Batı Şeria, Bahreyn ve Mısır'a götüren 10 duraklı bir geziyi tamamladım. Bölge genelinde, hem Gazze'nin geleceği hem de bölgenin uzun vadeli barış ve güvenliği için gerekli adımları atmaya ve taahhütlerde bulunmaya istekli liderlerle bir araya geldim.
Blinken ayrıca yayımladığı video mesajında Ortadoğu ülkelerinin İsrail'e ihtiyaç duyduğu güvenliği, Filistinlilere hak ettikleri devleti vereceğini ve bölgeyi birleştireceğini; İran ile onun vekilleri olan Hamas, Hizbullah ve Husi isyancıları bertaraf edecek bir yol izleyeceklerini söyledi.
Blinken, ABD'nin önümüzdeki 'günler, haftalar ve aylarda' bölgede bir çözümün parçası olarak diplomasiyi kullanma taahhüdüne de dikkat çekti.
ABD ve İngiltere gece saatlerinde başkent Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada olmak üzere Yemen'in dört vilayetindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Yemen'deki Husilere ait tesisleri vurduğunu doğrularken, Husiler de ABD ve İngiliz askeri üs ve tesislerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Alexus Grynkewich daha sonra yaptığı açıklamada ABD Hava Kuvvetleri'nin çeşitli türlerde 100'den fazla hassas mühimmat kullanarak 60'tan fazla Husi hedefini vurduğunu söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 12.01.2024
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