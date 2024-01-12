https://sputniknews.com.tr/20240112/disisleri-bakani-blinken-abd-ortadoguda-baris-icin-calismaya-hazir-1079572641.html

Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ortadoğu'da barış için çalışmaya hazır

Dışişleri Bakanı Blinken: ABD, Ortadoğu'da barış için çalışmaya hazır

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, ABD ve Ortadoğu'nun bölgede barış için çalışmaya hazır olduğunu söyledi 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T12:35+0300

2024-01-12T12:35+0300

2024-01-12T12:35+0300

dünya

abd

antony blinken

abd dışişleri bakanlığı

israil

israil-filistin

ortadoğu

yemen

hizbullah

iran

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/07/1079399485_0:164:3059:1885_1920x0_80_0_0_8780e703d027b31065b0cadff9cb3eab.jpg

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD'nin Yemen'deki Husi mevzilerini vurduğu bir sırada sosyal paylaşım ağı X üzerinden yaptığı açıklamada, bölgede barış için çalışmak isteyen liderlerle bir araya geldiği Ortadoğu gezisini tamamladığını ve Washington'un durumu çözmek için diplomasiyi kullanma niyetinde olduğunu belirtti.Blinken açıklamasında şu ifadelere yer verdi:Blinken ayrıca yayımladığı video mesajında Ortadoğu ülkelerinin İsrail'e ihtiyaç duyduğu güvenliği, Filistinlilere hak ettikleri devleti vereceğini ve bölgeyi birleştireceğini; İran ile onun vekilleri olan Hamas, Hizbullah ve Husi isyancıları bertaraf edecek bir yol izleyeceklerini söyledi.Blinken, ABD'nin önümüzdeki 'günler, haftalar ve aylarda' bölgede bir çözümün parçası olarak diplomasiyi kullanma taahhüdüne de dikkat çekti.ABD ve İngiltere gece saatlerinde başkent Sana, Hudeyde, Taiz ve Saada olmak üzere Yemen'in dört vilayetindeki hedeflere hava saldırıları düzenledi. Pentagon yaptığı açıklamada ABD'nin ortaklarıyla koordinasyon içinde Yemen'deki Husilere ait tesisleri vurduğunu doğrularken, Husiler de ABD ve İngiliz askeri üs ve tesislerine misilleme saldırıları düzenlediklerini açıkladı. ABD Merkez Komutanlığı Hava Kuvvetleri Komutanı Alexus Grynkewich daha sonra yaptığı açıklamada ABD Hava Kuvvetleri'nin çeşitli türlerde 100'den fazla hassas mühimmat kullanarak 60'tan fazla Husi hedefini vurduğunu söyledi.

https://sputniknews.com.tr/20240112/rusya-disisleri-bakanligi-abd-ve-ingilterenin-yemene-saldirilarini-siddetle-kiniyoruz-1079569740.html

israil

yemen

iran

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, antony blinken, abd dışişleri bakanlığı, israil, israil-filistin, ortadoğu, yemen, hizbullah, iran