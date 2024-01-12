https://sputniknews.com.tr/20240112/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-yok-edildi-1079578797.html

Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı yok edildi

Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı yok edildi

Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-12T15:44+0300

2024-01-12T15:44+0300

2024-01-12T15:44+0300

ukrayna krizi

iha

belgorod

ukrayna

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Rusya Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “12 Ocak günü saat 14.50 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA’yı Belgorod Bölgesi’nde tespit ederek vurduğu kaydedildi.

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