https://sputniknews.com.tr/20240112/belgorod-bolgesinde-ukrayna-ihasi-yok-edildi-1079578797.html
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı yok edildi
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti. 12.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-12T15:44+0300
2024-01-12T15:44+0300
2024-01-12T15:44+0300
ukrayna krizi
iha
belgorod
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “12 Ocak günü saat 14.50 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA’yı Belgorod Bölgesi’nde tespit ederek vurduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20240112/zelensky-abdli-politikacilar-yuzunden-ukraynali-emeklilerin-parasini-odeyemiyoruz-1079577991.html
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iha, belgorod, ukrayna
Belgorod Bölgesi’nde Ukrayna İHA’sı yok edildi
Rusya Savunma Bakanlığı, ülkenin batısındaki Belgorod Bölgesi’nde bir Ukrayna insansız hava aracının (İHA) tespit edilerek vurulduğunu belirtti.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın sosyal
medya hesabından yapılan açıklamada, “12 Ocak günü saat 14.50 (TSİ) sularında, Kiev rejiminin uçak tipi İHA ile Rusya Federasyonu topraklarındaki tesislere terör saldırısı gerçekleştirme girişimi engellendi” ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin İHA’yı Belgorod Bölgesi’nde tespit ederek vurduğu kaydedildi.