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https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvadorda-gerilim-suruyor-gece-kulubunde-patlama-1079532010.html
Ekvador'da gerilim sürüyor: Gece kulübünde patlama
Ekvador'da gerilim sürüyor: Gece kulübünde patlama
Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümetinin yasadışı çetelere karşı mücadelesinde tansiyon giderek yükselirken, günlerdir silahlı... 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T11:24+0300
2024-01-11T11:24+0300
dünya
ekvador
çete
organize suç çetesi
olağanüstü hal (ohal)
güney amerika
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Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, Orellana eyaletindeki bir gece kulübünde patlama meydana geldiği, en az bir ölü ve 5 yaralı olduğu ifade edildi.Telegrafo gazetesinin haberine göre, Dubai adlı bir gece kulübünde çıkan yangınla ilgili emniyet güçlerinin soruşturmayı sürdürdüğü, henüz olayın terör eylemi olup olmadığının teyit edilmediği eklendi.Hükümet'ten çetelerle mücadeleye devamEkvador hükümeti, ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 329 çete üyesini gözaltına aldıklarını, 5 çete mensubunun da öldürüldüğünü bildirdi.Operasyonlarda, 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin ise ağır yaralandığını belirten Vela, isyan çıkan 5 hapishanede 139 gardiyanın halen rehin olduğunu duyurdu.Vela, çete üyeleri tarafından zorla alıkonulan 41 kolluk kuvvetinin kurtarıldığını ve hapishaneden firar eden 28 mahkumu ise yakaladıklarını söyledi.Operasyonlarında önceliklerinin ‘Tiguerones’, ‘Los Lobos’, ve ‘Los Choneros’ isimli çeteler olduğunu dile getiren Vela, son 2 günde 61 silah ele geçirdiklerini kaydetti.Vela, hapishaneden firar eden ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ı anımsatarak, "Onu yakalamak için özel bir birlik kurduk. Ekvador halkından bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.Organize suç örgütlerine mensup üyeler 8 Ocak'ta 5 hapishanede isyan çıkarmış ve 139 gardiyanı rehin almıştı.Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın‘TC Television’ adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı.Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, açıklamasında, 'Silahlı İç Çatışma Hali' ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim" ifadesini kullanmıştı.Guayaquil kentinin farklı noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvador-devlet-baskani-noboa-savas-halindeyiz-bu-teroristlere-teslim-olamayiz-1079519581.html
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ekvador, çete, organize suç çetesi, olağanüstü hal (ohal), güney amerika
ekvador, çete, organize suç çetesi, olağanüstü hal (ohal), güney amerika

Ekvador'da gerilim sürüyor: Gece kulübünde patlama

11:24 11.01.2024
© AFP 2023 / STRINGEREkvador'da gerilim çete OHAL
Ekvador'da gerilim çete OHAL - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / STRINGER
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Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümetinin yasadışı çetelere karşı mücadelesinde tansiyon giderek yükselirken, günlerdir silahlı çatışmaların yaşandığı ülkedeki bir gece kulübünde meydana gelen patlamada ölü ve yaralıların olduğu belirlendi.
Emniyet güçleri tarafından yapılan açıklamada, Orellana eyaletindeki bir gece kulübünde patlama meydana geldiği, en az bir ölü ve 5 yaralı olduğu ifade edildi.
Telegrafo gazetesinin haberine göre, Dubai adlı bir gece kulübünde çıkan yangınla ilgili emniyet güçlerinin soruşturmayı sürdürdüğü, henüz olayın terör eylemi olup olmadığının teyit edilmediği eklendi.

Hükümet'ten çetelerle mücadeleye devam

Ekvador hükümeti, ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan ederken, çete üyelerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 329 kişi gözaltına alındı.
Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, düzenlediği basın toplantısında, ülke genelinde düzenledikleri operasyonlarda 329 çete üyesini gözaltına aldıklarını, 5 çete mensubunun da öldürüldüğünü bildirdi.
Operasyonlarda, 2 polisin hayatını kaybettiğini, 1 polisin ise ağır yaralandığını belirten Vela, isyan çıkan 5 hapishanede 139 gardiyanın halen rehin olduğunu duyurdu.
Vela, çete üyeleri tarafından zorla alıkonulan 41 kolluk kuvvetinin kurtarıldığını ve hapishaneden firar eden 28 mahkumu ise yakaladıklarını söyledi.
Operasyonlarında önceliklerinin ‘Tiguerones’, ‘Los Lobos’, ve ‘Los Choneros’ isimli çeteler olduğunu dile getiren Vela, son 2 günde 61 silah ele geçirdiklerini kaydetti.
Vela, hapishaneden firar eden ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ı anımsatarak, "Onu yakalamak için özel bir birlik kurduk. Ekvador halkından bize güvenmelerini ve sabırlı olmalarını istiyoruz" dedi.
Organize suç örgütlerine mensup üyeler 8 Ocak'ta 5 hapishanede isyan çıkarmış ve 139 gardiyanı rehin almıştı.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

‘TC Television’ adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu dün canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanlar rehin alınmıştı.
Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, açıklamasında, 'Silahlı İç Çatışma Hali' ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim" ifadesini kullanmıştı.
Guayaquil kentinin farklı noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.
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