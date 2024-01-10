Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'dan görüntüler

© AP Photo / Dolores Ochoa Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin suç örgütleri tarafından kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullandı. Fotoğrafta: Başkent Kito'da devriye gezen güvenlik güçleri