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Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'dan görüntüler
Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'dan görüntüler
Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
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Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirdi. Öte yandan, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, on binlerce üyesi olan 22 farklı çete oluşumlarının etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi. OHAL'in ilan edildiği Ekvador'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
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fotoğraf, ekvador, olağanüstü hal (ohal), фото
fotoğraf, ekvador, olağanüstü hal (ohal), фото

Güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'dan görüntüler

17:40 10.01.2024
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Ekvador'da bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.
Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirdi. Öte yandan, Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, on binlerce üyesi olan 22 farklı çete oluşumlarının etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi. OHAL'in ilan edildiği Ekvador'dan görüntüler, Sputnik'in galerisinde.
© AFP 2023 / StringerGuayaquil kentindeki televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
1/7
© AFP 2023 / Stringer
Guayaquil kentindeki televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığı bildirildi
© AFP 2023 / Marcos PinUzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'un başkenti Kito'dan bir kare
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
2/7
© AFP 2023 / Marcos Pin
Uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador'un başkenti Kito'dan bir kare
© AP Photo / Cesar MunozPolis, silahlı kişilerin baskın düzenlediği Guayaquil kentindeki ‘TC Television’ isimli televizyon kanalı çalışanlarının tahliyesini gerçekleştiriyor
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
3/7
© AP Photo / Cesar Munoz
Polis, silahlı kişilerin baskın düzenlediği Guayaquil kentindeki ‘TC Television’ isimli televizyon kanalı çalışanlarının tahliyesini gerçekleştiriyor
© AP Photo / Dolores OchoaEkvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin suç örgütleri tarafından kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullandı. Fotoğrafta: Başkent Kito'da devriye gezen güvenlik güçleri
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
4/7
© AP Photo / Dolores Ochoa
Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin suç örgütleri tarafından kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak." ifadesi kullandı. Fotoğrafta: Başkent Kito'da devriye gezen güvenlik güçleri
© AFP 2023 / Rodrigo BuendiaEkvador’da tanınmış çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından harekete geçen Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim" ifadesini kullandı. Ayrıca bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Fotoğrafta: Güvenlik güçleri, başkent Kito'da zırhlı araçlarla devriye geziyor
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
5/7
© AFP 2023 / Rodrigo Buendia
Ekvador’da tanınmış çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından harekete geçen Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirterek, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim" ifadesini kullandı. Ayrıca bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu. Fotoğrafta: Güvenlik güçleri, başkent Kito'da zırhlı araçlarla devriye geziyor
© AFP 2023 / Rodrigo BuendiaBaşkent Kito'nun ana caddelerinde devriye gezen güvenlik güçleri
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
6/7
© AFP 2023 / Rodrigo Buendia
Başkent Kito'nun ana caddelerinde devriye gezen güvenlik güçleri
© AFP 2023 / Marcos PinGuayaquil kentinde silahlı kişilerin baskınına uğrayan televizyon stüdyosunun yanındaki keskin nişancı
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye
7/7
© AFP 2023 / Marcos Pin
Guayaquil kentinde silahlı kişilerin baskınına uğrayan televizyon stüdyosunun yanındaki keskin nişancı
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