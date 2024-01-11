Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
'Dilan Polat'ın sattığı bütün kremler sahte'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Anketler yerel seçim için ne diyor?
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
9 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
8 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Tüketici Hakem Heyeti'nin önemi
12:05
84 dk
MÜZİĞİN EFSANELERİ
O sadece bir rock yıldızı değil
13:35
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
14:00
5 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
Rusya’nın tahıl ihracatında Türkiye lider
17:52
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
SESLİ HABER
Musk’tan ‘Ukrayna’ çıkışı: ABD gençliği feda ediliyor
18:30
1 dk
SESLİ HABER
Rusya lideri Putin, ABD’li ve Kanadalı sporcuların vatandaşlığını onayladı
18:48
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
SESLİ HABER
Ukrayna ordusunda milyonlarca dolarlık yolsuzluk ortaya çıktı
19:26
1 dk
SESLİ HABER
Batı basını: Ukrayna'nın yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı
19:39
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
1 dk
30 DAKİKA
Fethi Yılmaz'la 30 Dakika
10:30
36 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:10
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:30
10 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:50
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
85 dk
HABER
Saat başı başlıkları
14:00
1 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı
15:03
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
İstanbul97.8
İstanbul97.8
Ankara96.2
İzmir91.0
Bursa101.4
Kocaeli90.2
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20240111/ekvador-devlet-baskani-noboa-savas-halindeyiz-bu-teroristlere-teslim-olamayiz-1079519581.html
Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız
Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinde çetelerle yürütülen çatışmalara ilişkin, "Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız" ifadesini kullandı. 11.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-11T00:08+0300
2024-01-11T00:08+0300
dünya
daniel nobo
ohal
olağanüstü hal (ohal)
ekvador
çete
çete şiddeti
organize suç çetesi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079488661_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_7a03005e730a17be877994333489ef07.jpg
Ekvador'da yayın yapan Radio Canela'ya konuşan Noboa, çetelerle "hiçbir suretle" pazarlık yapılmayacağını ve bu grupların artık "meşru hedefleri" olduğunu belirtti.Noboa, Ekvador'un bir şiddet sarmalından geçtiğini vurgulayarak "Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız. Güvensizliği ortadan kaldırmak için gerekeni yapıyoruz. Bu çeteler, televizyon yayınını basarak ve güvenlik güçlerini rehin alarak, Devlet Başkanı'nı yola getireceklerini sanıyorlar fakat bunu başaramayacaklar" dedi.Silahlı bir grubun canlı yayına yaptığı baskına değinen Noboa, "Bunu yapmadan önce artık iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hapishanelerde rehin tutulan gardiyanların kurtarılması için müzakere yolları arıyoruz. Alıştıkları aptalca şeylere boyun eğmeyeceğiz. Şunun bilinmesini istiyorum, diğer hükümetlerden daha katı olacağız" değerlendirmesinde bulundu.'1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz'Çetelerin elinde rehin olan güvenlik güçlerinin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Noboa, suç örgütlerine karşı başlattıkları savaşı kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi.Noboa, ülkedeki hakim ve savcılara seslenerek, çete liderlerine yönelik "olumlu" kararlar vermeleri durumunda kendilerinin de "terörist" muamelesi göreceğini kaydetti.Ekvador'a yardım ve işbirliği teklifinde bulunan ülkelere teşekkür eden Noboa, "Ekvador hapishanelerindeki 1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz. Cezaevleri aşırı kalabalık ve ciddi yer sıkıntısı çekiyoruz. Bu mahkumların sorumluluğunun üstlenilmesi için ortaklık teklif ediyoruz" diye konuştu.Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, dün, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı.Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı.Guayaquil kentinin çeşitli noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti. OHAL ilan edilmiştiÜlke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.
https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-disisleri-ekvadordaki-suc-orgutlerinin-teror-metotlarina-basvurmalarini-siddetle-kiniyoruz-1079504328.html
ekvador
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079488661_0:0:2615:1961_1920x0_80_0_0_6221c69cb12483bcfa54db0a612edfe1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
daniel nobo, ohal, olağanüstü hal (ohal), ekvador, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi
daniel nobo, ohal, olağanüstü hal (ohal), ekvador, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi

Ekvador Devlet Başkanı Noboa: Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız

00:08 11.01.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIAEkvador olağanüstü hal
Ekvador olağanüstü hal - Sputnik Türkiye, 1920, 11.01.2024
© AFP 2023 / RODRIGO BUENDIA
Abone ol
Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, ülkesinde çetelerle yürütülen çatışmalara ilişkin, "Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız" ifadesini kullandı.
Ekvador'da yayın yapan Radio Canela'ya konuşan Noboa, çetelerle "hiçbir suretle" pazarlık yapılmayacağını ve bu grupların artık "meşru hedefleri" olduğunu belirtti.
Noboa, Ekvador'un bir şiddet sarmalından geçtiğini vurgulayarak "Savaş halindeyiz, bu teröristlere teslim olamayız. Güvensizliği ortadan kaldırmak için gerekeni yapıyoruz. Bu çeteler, televizyon yayınını basarak ve güvenlik güçlerini rehin alarak, Devlet Başkanı'nı yola getireceklerini sanıyorlar fakat bunu başaramayacaklar" dedi.
Silahlı bir grubun canlı yayına yaptığı baskına değinen Noboa, "Bunu yapmadan önce artık iki kez düşünmelerini tavsiye ediyorum. Hapishanelerde rehin tutulan gardiyanların kurtarılması için müzakere yolları arıyoruz. Alıştıkları aptalca şeylere boyun eğmeyeceğiz. Şunun bilinmesini istiyorum, diğer hükümetlerden daha katı olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

'1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz'

Çetelerin elinde rehin olan güvenlik güçlerinin kurtarılması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getiren Noboa, suç örgütlerine karşı başlattıkları savaşı kararlı şekilde sürdüreceklerini söyledi.
Noboa, ülkedeki hakim ve savcılara seslenerek, çete liderlerine yönelik "olumlu" kararlar vermeleri durumunda kendilerinin de "terörist" muamelesi göreceğini kaydetti.
Ekvador'a yardım ve işbirliği teklifinde bulunan ülkelere teşekkür eden Noboa, "Ekvador hapishanelerindeki 1500 Kolombiyalı mahkumu paylaştırmak istiyoruz. Cezaevleri aşırı kalabalık ve ciddi yer sıkıntısı çekiyoruz. Bu mahkumların sorumluluğunun üstlenilmesi için ortaklık teklif ediyoruz" diye konuştu.

Televizyon kanalı ve üniversiteye baskın

"TC Television" adlı kanalın Guayaquil kentindeki stüdyosu, dün, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmış ve çalışanları rehin alınmıştı.
Eş zamanlı olarak Guayaquil'de bir üniversiteye saldıran silahlı kişiler, bazı öğrencileri zorla alıkoymuştu.
Güvenlik güçlerinin müdahalesi sonucu canlı yayına baskın yapan 13 kişi gözaltına alınmış, üniversitede ise kontrol sağlanmıştı.
Noboa, dünkü açıklamasında, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini belirtmiş, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim." ifadesini kullanmıştı.
Guayaquil kentinin çeşitli noktalarında çetelerin saldırısı sonucu 10 sivil hayatını kaybetmişti.

OHAL ilan edilmişti

Ülke genelinde bir süredir güvenlik kriziyle boğuşan Ekvador hükümeti, "Fito" lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması ve ardından polis araçlarının bombalı saldırılara uğraması üzerine 9 Ocak'ta 60 gün sürecek olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.
OHAL kapsamında, 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyurulmuştu.
OHAL kararının ardından suç örgütleri, çok sayıda polis kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.
Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.
OHAL' in ilan edildiği Ekvador'da durum - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
DÜNYA
Rusya Dışişleri: Ekvador'daki suç örgütlerinin terör metotlarına başvurmalarını şiddetle kınıyoruz
Dün, 14:11
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала