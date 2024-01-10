https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-disisleri-ekvadordaki-suc-orgutlerinin-teror-metotlarina-basvurmalarini-siddetle-kiniyoruz-1079504328.html

Rusya Dışişleri: Ekvador'daki suç örgütlerinin terör metotlarına başvurmalarını şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri: Ekvador'daki suç örgütlerinin terör metotlarına başvurmalarını şiddetle kınıyoruz

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ekvador'daki organize suç örgütlerinin terör metotlarına başvurmalarını şiddetle kınadıklarını söyledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T14:11+0300

2024-01-10T14:11+0300

2024-01-10T14:11+0300

dünya

ekvador

çete şiddeti

organize suç çetesi

rusya

rusya dışişleri bakanlığı

mariya zaharova

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Ekvador'da 'Silahlı İç Çatışma Hali' ilan edilmesine yol açan olaylar hakkında Rusya Dışişleri Bakanlığı'nın sitesinden yazılı açıklama yayınlayan Zaharova, "İç siyasi durumu istikrarsızlaştırmayı amaçlayan suç örgütlerinin faaliyetlerinde keskin bir artışla karşılaşan Ekvador hükümeti ve halkıyla dayanışma içinde olduğumuzu bildiririz. Silahlı grupların rehin alma dahil kullandığı terör metotlarını şiddetle kınıyoruz. Kurbanların ailelerine taziyelerimizi sunuyoruz. Çetelerin saldırılarında yaralananlara acil şifalar diliyoruz" dedi.Ekvador hükümetinin suç unsurlarına etkili şekilde karşı koyacağını umduklarını belirten Zaharova, hükümetin kendi imkanlarıyla, dış müdahale olmadan durumu yeniden kontrol altına alabileceğini ve sükunet ve düzeni sağlayabileceğini vurguladı.Rusya'nın Quito Büyükelçiliği'nin verilerine göre yaralananlar arasında Rusya vatandaşları bulunmadığını aktaran Zaharova, vatandaşlarına Ekvador'a seyahat planlarken ülkedeki durumun istikrarsızlığını dikkate alma ve oradaki yurttaşlarına da kamuya açık yerleri ziyaret etmekten kaçınma tavsiyesinde bulundu.Ülkedeki tanınmış çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle ülkede olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırmış ve araçları ateşe vermişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/ekvador-lideri-noboa-cetelerin-etkisiz-hale-getirilmesi-icin-silahli-kuvvetlere-talimat-verdim-1079488853.html

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ekvador, çete şiddeti, organize suç çetesi, rusya, rusya dışişleri bakanlığı, mariya zaharova