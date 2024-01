https://sputniknews.com.tr/20240110/ekvador-lideri-noboa-cetelerin-etkisiz-hale-getirilmesi-icin-silahli-kuvvetlere-talimat-verdim-1079488853.html

Ekvador lideri Noboa: Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim

Ekvador lideri Noboa: Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim

Ekvador’da tanınmış çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından harekete geçen Devlet Başkanı Daniel Noboa, "Silahlı İç Çatışma Hali" ilan ettiklerini... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T08:55+0300

2024-01-10T08:55+0300

2024-01-10T08:55+0300

dünya

ekvador

güney amerika

olağanüstü hal (ohal)

iç savaş

terör

çete

çete şiddeti

organize suç çetesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079488661_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_7a03005e730a17be877994333489ef07.jpg

Sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, ülkede 'Silahlı İç Çatışma Hali' ilan ettiklerini vurgulayan Noboa, "Çetelerin etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere talimat verdim. Terör örgütlerinin ülkenin huzurunu bozmasına müsaade etmeyeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.Organize suç örgütlerinin isimlerini sırasıyla yazan Devlet Başkanı Noboa, on binlerce üyesi olan 22 farklı çete oluşumlarının etkisiz hale getirilmesi için silahlı kuvvetlere tam yetki verdi.'TC Television' kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosunun, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basılmasının ardından Noboa başkanlığında güvenlik toplantısı düzenlendi.Toplantıdan sonra basın mensuplarına açıklamada bulunan Ekvador Silahlı Kuvvetler Ortak Komutanlığı Başkanı Jaime Vela, terör örgütlerinin artık "meşru hedefleri" olduğunu ve bu gruplarla ‘kesinlikle’ pazarlık yapılmayacağını duyurdu.Suç örgütlerine ‘ciddi’ darbe vurduklarını dile getiren Vela, "Ulus tarihinde kanlı ve benzeri görülmemiş saldırılar gerçekleştirdiler. Onların vahşi kötülükleri cezasız kalmayacak ve girişimleri boşa çıkartılacak" dedi.‘Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir’Devlet Başkanı Noboa'nın 111 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kendilerine "açık" bir misyon biçtiğini söyleyen Vela, "Bu andan itibaren her terörist askeri bir hedeftir. Geri adım atmayacağız ve müzakere etmeyeceğiz. Topraklarımızda gerçekleştirmek istedikleri istikrarsızlaştırma ve kaos eylemlerine güçlü bir karşılık vereceğiz" diye konuştu.Vela, silahlı kuvvetler ve polis teşkilatının 'müşterek' mücadelesiyle ülke genelinde güvenliği yeniden sağlayacakları sözünü halka verdi.Ekvador'da silahlı grup, canlı yayın sırasında stüdyoyu bastıEkvador'da, çete mensupları tarafından kaçırılan 3 polisin operasyonla Machala kentinde kurtarıldığı bildirildi.Güney Amerika ülkesinde bir çete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından şiddet olayları tırmanışa geçti.‘TC Television’ isimli televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı.Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü.Görüntülerde ayrıca gruptan bazılarının, ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları kameraya göstermesi yer aldı.Ekvador polisinden yapılan açıklamada, çete üyelerince kaçırılan 3 polisin Machale kentinde düzenlenen operasyonla kurtarıldığı, diğer polisler ile gardiyanların da bırakılması için operasyonların sürdüğü bildirildi.Ülke basınında yer alan haberlerde, hapishanelerdeki çete üyelerinin 130'u aşkın gardiyanı rehin tuttuğu ve bazılarını öldürdüğü iddia ediliyor.Guayaquil'in bazı noktalarında güvenlik güçleriyle silahlı kişiler arasındaki çatışmaların sürdüğü bilgisi paylaşıldı.Saldırılarda 8 kişi hayatını kaybettiCanlı yayın baskınından hemen sonra şehrin çeşitli noktalarında saldırılar düzenleyen silahlı gruplar, 8 sivili öldürdü, 2 kişiyi yaraladı.Öte yandan ‘TC Television’ı basanların 13 kişi olduğu ve tamamının yakalandığı duyuruldu.Kentin Belediye Başkanı Aquiles Alvarez, yaptığı açıklamada, silahlı saldırganların araçlara rastgele ateş ederek 5 kişiyi öldürdüğünü ve bir yedek parça deposuna da baskın düzenleyerek 3 kişiyi katlettiğini söyledi.Sosyal medyaya düşen yeni bir görüntüde ise polis aracının bombalı saldırıyla havaya uçurulduğu görülüyor.OHAL ilan edilmiştiÇete elebaşının hapishaneden kaçmasının ardından Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, yaptığı açıklamada, ‘Fito’ lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını bildirmiş, bu kişilerin de son derece tehlikeli olduğunu söylemişti.Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polis kaçırdıYerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi.Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, "Faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadeleri kullanılmıştı.Öte yandan sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyelerince kaçırıldıktan sonra başlarına silah dayanan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görülmüştü.Ekvador, uzun süredir güvenlik kriziyle boğuşuyor.Devlet Başkanı Daniel Noboa, 7 Ocak'ta Instagram'daki açıklamasında, hapishanelerde şiddet olaylarının yeniden tırmanışa geçtiğini ifade etmiş ve OHAL ilan edileceğini bildirmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240110/ekvadorun-dort-bir-yaninda-patlama--tv-kanallari-basildi-ulke-genelinde-kirmizi-alarm-verildi-1079485796.html

ekvador

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ekvador, güney amerika, olağanüstü hal (ohal), iç savaş, terör, çete, çete şiddeti, organize suç çetesi