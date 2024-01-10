https://sputniknews.com.tr/20240110/ekvadorun-dort-bir-yaninda-patlama--tv-kanallari-basildi-ulke-genelinde-kirmizi-alarm-verildi-1079485796.html

Ekvador'un dört bir yanında patlama: TV kanalları basıldı, ülke genelinde kırmızı alarm verildi

Ekvador'un dört bir yanında patlama: TV kanalları basıldı, ülke genelinde kırmızı alarm verildi

OHAL ilan edilen Ekvador'da çok sayıda bölgede patlamaların olduğu belirtildi. Bir televizyon kanalını basarak gazetecileri rehin alan kartel üyeleri... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T06:50+0300

2024-01-10T06:50+0300

2024-01-10T06:50+0300

dünya

ekvador

kırmızı alarm

ohal

saldırı

silahlı saldırı

bomba

sokağa çıkma yasağı

sokağa çıkma kısıtlaması

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Güney Amerika ülkesi Ekvador'da 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar'ın cezaevinden kaçmasının ardından ülke adeta savaş alanına döndü.Şiddet olaylarının zirve yaptığı ülkede Devlet Başkanı Daniel Noboa'nın imzaladığı kararnameyle olağanüstü hal (OHAL) ilan edildi. Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Roberto Izuriete, Devlet Başkanı Noboa'nın bu olay nedenle OHAL kararnamesini imzaladığını, bu süreçte gece 23.00 ile 05.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu. Ülkenin çeşitli yerlerinde patlamalar yaşandığı da belirtildi. OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi de kaçırdı.'Son derece tehlikeliler'Devlet Başkanlığı İletişim Genel Sekreteri Izuriete, yaptığı açıklamada, 'Fito' lakaplı çete elebaşı Adolfo Macias Salazar ile birkaç mahkumun Guayas kentindeki hapishaneden kaçması üzerine 3 bin güvenlik gücüyle operasyon başlatıldığını, bu kişilerin son derece tehlikeli olduğunu söyledi.Gazetecilerin cebine patlayıcı yerleştirdiler'TC Television' isimli, devlete ait televizyon kanalının Guayaquil kentindeki stüdyosu, canlı yayın sırasında silahlı kişilerce basıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, yüzlerini maskeyle kapatan kişilerin, stüdyoda bulunanları rehin aldığı, spikerin cebine patlayıcı madde koyduğu görüldü. Görüntülerde ayrıca, gruptan bazılarının, kameraya ellerindeki el bombası dahil çeşitli patlayıcıları göstermesi yer aldı.Ekvador Polis Teşkilatı Müdürü Cesar Zapata, televizyon stüdyosuna baskın düzenleyen silahlı kişilerin tamamının gözaltına alındığını bildirdi. Kaç kişinin gözaltına alındığına dair bilgi vermeyen Zapata, "Bu, terör eylemi olarak değerlendirilmesi gereken bir harekettir" diye konuştu. TV stüdyosunu basan kartel üyelerinin yakalandığı anlar ait görüntüler de paylaşıldı.3 polis kaçırıldıEkvador'da isyan çıkaran çeteler, güvenlik güçlerini rehin aldı. Yerel basına göre, 60 gün uygulanacak OHAL kararının ardından suç örgütleri çok sayıda polisi kaçırdı ve araçları ateşe verdi. Ekvador Emniyet Biriminin X'ten yaptığı paylaşımda, 3 polisin kaçırıldığı doğrulanarak, "Kaçırılan meslektaşlarımızın yerlerinin tespit edilmesi ve faillerin yakalanması için özel birlikler görevlendirildi. Bu olayların hiçbiri cezasız kalmayacak" ifadesi kullanıldı. Sosyal medyada paylaşılan videolarda, çete üyeleri tarafından kafalarına silah dayanan kaçırılan polisler, Devlet Başkanı Noboa'dan yardım isterken görüldü.Diğer yandan ise silahlı grupların bir üniversiteyi de bastığı iddia edildi. Kartel üyelerinin üniversitedeki öğrencileri silah zoruyla kaçırmaya çalıştığı öne sürüldü. Ulusal Adalet Mahkemesi Başkanının evinin yakınında da bir patlama meydana geldiği ifade ediliyor. Yerel medya, ülkenin kuzeyindeki bazı şehirlerde araçların kundaklandığını bildirdi.

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ekvador, kırmızı alarm, ohal, saldırı, silahlı saldırı, bomba, sokağa çıkma yasağı, sokağa çıkma kısıtlaması