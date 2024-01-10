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- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240110/zaharovadan-ukrayna-konulu-gizli-toplantiya-tepki-zelenskiy-rejimi-icin-pr-calismasi-1079496294.html
Zaharova'dan Ukrayna konulu gizli toplantıya tepki: 'Zelenskiy rejimi için PR çalışması'
Zaharova'dan Ukrayna konulu gizli toplantıya tepki: 'Zelenskiy rejimi için PR çalışması'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Aralık ayında Suudi Arabistan'da yapılan Ukrayna konulu gizli toplantıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T11:44+0300
2024-01-10T11:44+0300
ukrayna krizi
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mariya zaharova
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vladimir zelenskiy
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Bloomberg, Ukrayna'nın G7'deki müttefikleri ve bazı Küresel Güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev'in Rusya'yla barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek aradığını ancak başarılı olamadığını yazmıştı.Gizli toplantıyı Sputnik'e değerlendiren Zaharova, "Bu eski ve miadı dolmuş bir konsept. Siyasi dikkatleri Zelenskiy rejimine çekmeye yönelik bir konsept" diyerek bunun Zelenskiy rejimi için yürütülen bir PR çalışması olduğunun altını çizdi.Zaharova, bu tür enformasyon oyunlarının 'siyasi aktiflik yanılsamasını' sürdürmek, küresel toplumun dikkatini olası çözüme yönelik gerçek süreçlerinden farklı yöne çekmek için oynandığını vurguladı.Bloomberg'in haberinde, "Bir süre önce Riyad'da gerçekleşen toplantıda ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Ukrayna ve G7 müttefikleri, Küresel Güney ülkelerinin Rusya ile doğrudan temasa geçme çağrılarını reddetmeye devam etti" denmişti.Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan haberde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilmişti.Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı Küresel Güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını söylemişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-aralik-ayinda-muttefikleriyle-yaptigi-gizli-toplanti-amacina-ulasmadi-1079474377.html
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Zaharova'dan Ukrayna konulu gizli toplantıya tepki: 'Zelenskiy rejimi için PR çalışması'

11:44 10.01.2024
© Sputnik / Алексей НикольскийRusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
© Sputnik / Алексей Никольский
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Aralık ayında Suudi Arabistan'da yapılan Ukrayna konulu gizli toplantıyı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy için yürütülen bir 'PR' (halkla ilişkiler) çalışması olarak niteledi.
Bloomberg, Ukrayna'nın G7'deki müttefikleri ve bazı Küresel Güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev'in Rusya'yla barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek aradığını ancak başarılı olamadığını yazmıştı.
Gizli toplantıyı Sputnik'e değerlendiren Zaharova, "Bu eski ve miadı dolmuş bir konsept. Siyasi dikkatleri Zelenskiy rejimine çekmeye yönelik bir konsept" diyerek bunun Zelenskiy rejimi için yürütülen bir PR çalışması olduğunun altını çizdi.
Zaharova, bu tür enformasyon oyunlarının 'siyasi aktiflik yanılsamasını' sürdürmek, küresel toplumun dikkatini olası çözüme yönelik gerçek süreçlerinden farklı yöne çekmek için oynandığını vurguladı.
Bloomberg'in haberinde, "Bir süre önce Riyad'da gerçekleşen toplantıda ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Ukrayna ve G7 müttefikleri, Küresel Güney ülkelerinin Rusya ile doğrudan temasa geçme çağrılarını reddetmeye devam etti" denmişti.
Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan haberde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı Küresel Güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını söylemişti.
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
Ukrayna krizi
‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’
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