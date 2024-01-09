https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-aralik-ayinda-muttefikleriyle-yaptigi-gizli-toplanti-amacina-ulasmadi-1079474377.html

‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’

‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’

Ukrayna'nın aralık ayında Suudi arabistan’da müttefikleriyle yaptığı gizli toplantıda Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda aradığı desteği... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T17:14+0300

2024-01-09T17:14+0300

2024-01-09T17:14+0300

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ukrayna krizi

vladimir zelenskiy

barış müzakereleri

suudi arabistan

g7

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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna'nın G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştı, ancak ciddi bir ilerleme kaydedemedi.Haberde, “Bir süre önce Riyad'da gerçekleşen toplantıda ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Ukrayna ve G7 müttefikleri, küresel güney ülkelerinin Rusya ile doğrudan temasa geçme çağrılarını reddetmeye devam etti” denildi.Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan haberde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231218/lavrov-bati-ukrayna-icin-muzakerelerden-bahsederken-kieve-zaman-kazandirmak-istiyor-1078581154.html

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