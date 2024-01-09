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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/ukraynanin-aralik-ayinda-muttefikleriyle-yaptigi-gizli-toplanti-amacina-ulasmadi-1079474377.html
‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’
‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’
Ukrayna'nın aralık ayında Suudi arabistan’da müttefikleriyle yaptığı gizli toplantıda Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda aradığı desteği... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T17:14+0300
2024-01-09T17:14+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
vladimir zelenskiy
barış müzakereleri
suudi arabistan
g7
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Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna'nın G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştı, ancak ciddi bir ilerleme kaydedemedi.Haberde, “Bir süre önce Riyad'da gerçekleşen toplantıda ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Ukrayna ve G7 müttefikleri, küresel güney ülkelerinin Rusya ile doğrudan temasa geçme çağrılarını reddetmeye devam etti” denildi.Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan haberde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.
https://sputniknews.com.tr/20231218/lavrov-bati-ukrayna-icin-muzakerelerden-bahsederken-kieve-zaman-kazandirmak-istiyor-1078581154.html
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ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, vladimir zelenskiy, barış müzakereleri, suudi arabistan, g7

‘Ukrayna'nın aralık ayında müttefikleriyle yaptığı gizli toplantı amacına ulaşmadı’

17:14 09.01.2024
© AP PhotoUkrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AP Photo
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Ukrayna'nın aralık ayında Suudi arabistan’da müttefikleriyle yaptığı gizli toplantıda Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda aradığı desteği bulamadığı iddia edildi.
Bloomberg'in konuya vakıf kaynaklarına dayandırarak verdiği habere göre, Ukrayna'nın G7'deki müttefikleri ve bazı küresel güney ülkelerinin 16 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da gerçekleşen gizli toplantısında Kiev, Rusya ile barış müzakerelerine ilişkin şartları konusunda destek bulmaya çalıştı, ancak ciddi bir ilerleme kaydedemedi.
Haberde, “Bir süre önce Riyad'da gerçekleşen toplantıda ciddi bir ilerleme kaydedilemedi. Ukrayna ve G7 müttefikleri, küresel güney ülkelerinin Rusya ile doğrudan temasa geçme çağrılarını reddetmeye devam etti” denildi.
Toplantının gizli bir şekilde yapılmasının aynı zamanda, bazı ülkelerin katılma konusunda kendilerini ‘daha rahat’ hissetmelerini sağlamayı amaçladığına vurgu yapılan haberde, ancak Çin, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Brezilya'nın buna rağmen temsilcilerini göndermediği, toplantıya Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan yetkililerin katıldığı belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
“Geçen ay Ukrayna, G7 müttefikleri ve küresel güneyden küçük bir grup ülke arasında, Kiev'in Rusya ile barış görüşmelerine ilişkin şartlarına destek bulmak amacıyla gizli bir toplantı gerçekleşti. Suudi Arabistan'daki toplantıda Vladimir Zelenskiy'in ‘barış formülü’ ve Ukrayna ile Rusya Federasyonu arasında gelecekte olası etkileşimin ilkelerinin tartışılması önerildi.”
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, aralık ayı sonunda Sputnik ve Rossiya 24'e verdiği demeçte, Vladimir Zelenskiy'in sözde ‘barış formülü’nün ele alındığı toplantının Batılı ülkeler ve bazı küresel güney ülkelerinin katılımıyla tam bir gizlilik içinde yapıldığını belirtmişti.
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2023
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