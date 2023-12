Lavrov: Batı, Ukrayna için müzakerelerden bahsederken Kiev’e zaman kazandırmak istiyor

“Tek bir değişiklik var. Bu görüşü, ilkbaharda BM Güvenlik Konseyi başkanıyken New York’ta bir toplantıda duydum. Aralarında Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass ve Konsey üyesi Charles Kupchan’in de bulunduğu bir grup ABD’li siyaset uzmanıyla görüştüm. Nedense sonra herkes bu toplantının gizli olduğunu düşündü, güya bu görüşmeden bir kanal olarak yararlanıldı. Kesinlikle hayır. New York’a gittiğimde düzenli olarak siyaset uzmanlarıyla görüşüyordum zaten. Bu sefer de böyle bir görüşme talebinde bulundum, onlar da kabul etti. Görüşmede Richard Haass ve onunla beraber 5-6 kişi şöyle bir fikri dile getirdi. Evet, şimdi Ukrayna’yla uzlaşı bulunması lazım, çünkü hiçbir taraf kazanamıyor. Bir süreliğine anlaşmaya varılması, bu sürenin belirlenmesi, her şeyin olduğu gibi bırakılması ve bir süre sonra tekrar savaşa başlaması gerektiği yönünde fikir dile getirildi.”