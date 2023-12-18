https://sputniknews.com.tr/20231218/lavrov-bati-ukrayna-icin-muzakerelerden-bahsederken-kieve-zaman-kazandirmak-istiyor-1078581154.html
Lavrov: Batı, Ukrayna için müzakerelerden bahsederken Kiev’e zaman kazandırmak istiyor
Lavrov: Batı, Ukrayna için müzakerelerden bahsederken Kiev’e zaman kazandırmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yla ilgili müzakerelere ihtiyaç olduğundan bahseden Batı liderlerinin aslında Kiev’e soluk aldırmak istediğini... 18.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-18T17:28+0300
2023-12-18T17:28+0300
2023-12-18T17:28+0300
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Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı liderlerinin söylemindeki değişikliğin, Rusya politikasını değiştirmeye hazır oldukları anlamına gelmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:“Ukrayna'nın rezervler, askeri teçhizat, füzeler ve diğer savaş araçlarıyla ilgili durumu iyileştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylemekten çekinmediler” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:Lavrov, açıklamasının devamında, “Ciddi olan birkaç girişim oldu. Örneğin, Türkiye’deki Narışkin – Burns görüşmesi. Bu görüşmede yeni bir şey dile getirilmedi. Söylemdeki değişiklik, Batı’nın politikasının özünü değiştirmiyor. Onlar halâ Rusya’yı düşman, tehdit olarak görüyorlar” ifadelerine yer verdi.
https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-dis-istihbarat-direktoru-ukrayna-muzakereye-hazir-degilse-tehditler-askeri-yolla-asilacak-1078463875.html
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ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, müzakere, batı, abd, birleşmiş milletler (bm)
ukrayna, sergey lavrov, rusya dışişleri bakanlığı, ukrayna krizi, müzakere, batı, abd, birleşmiş milletler (bm)
Lavrov: Batı, Ukrayna için müzakerelerden bahsederken Kiev’e zaman kazandırmak istiyor
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna’yla ilgili müzakerelere ihtiyaç olduğundan bahseden Batı liderlerinin aslında Kiev’e soluk aldırmak istediğini belirtti.
Rus Perviy Kanal televizyonuna konuşan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı liderlerinin söylemindeki değişikliğin, Rusya politikasını değiştirmeye hazır oldukları anlamına gelmediğini belirterek şu değerlendirmede bulundu:
“Tek bir değişiklik var. Bu görüşü, ilkbaharda BM Güvenlik Konseyi başkanıyken New York’ta bir toplantıda duydum. Aralarında Uluslararası İlişkiler Konseyi Başkanı Richard Haass ve Konsey üyesi Charles Kupchan’in de bulunduğu bir grup ABD’li siyaset uzmanıyla görüştüm. Nedense sonra herkes bu toplantının gizli olduğunu düşündü, güya bu görüşmeden bir kanal olarak yararlanıldı. Kesinlikle hayır. New York’a gittiğimde düzenli olarak siyaset uzmanlarıyla görüşüyordum zaten. Bu sefer de böyle bir görüşme talebinde bulundum, onlar da kabul etti. Görüşmede Richard Haass ve onunla beraber 5-6 kişi şöyle bir fikri dile getirdi. Evet, şimdi Ukrayna’yla uzlaşı bulunması lazım, çünkü hiçbir taraf kazanamıyor. Bir süreliğine anlaşmaya varılması, bu sürenin belirlenmesi, her şeyin olduğu gibi bırakılması ve bir süre sonra tekrar savaşa başlaması gerektiği yönünde fikir dile getirildi.”
“Ukrayna'nın rezervler, askeri teçhizat, füzeler ve diğer savaş araçlarıyla ilgili durumu iyileştirmek için zamana ihtiyacı olduğunu söylemekten çekinmediler” diyen Lavrov, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Şimdi de bundan açık bir şekilde Batı liderleri bahsediyor, tam da bunu öneriyor. Üstelik bunun çatışmanın sonu olmayacağını, bir mola olacağını açıkça belirtiyorlar. Tıpkı daha önce Batı’nın Minsk anlaşmalarına ihtiyaç duyduğu gibi. Şimdi de Batıdaki meslektaşlarımız alenen yaptıkları konuşmalarda bu taktikten söz ediyor.”
Lavrov, açıklamasının devamında, “Ciddi olan birkaç girişim oldu. Örneğin, Türkiye’deki Narışkin – Burns görüşmesi. Bu görüşmede yeni bir şey dile getirilmedi. Söylemdeki değişiklik, Batı’nın politikasının özünü değiştirmiyor. Onlar halâ Rusya’yı düşman, tehdit olarak görüyorlar” ifadelerine yer verdi.