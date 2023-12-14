https://sputniknews.com.tr/20231214/rusya-dis-istihbarat-direktoru-ukrayna-muzakereye-hazir-degilse-tehditler-askeri-yolla-asilacak-1078463875.html
Rusya Dış İstihbarat Direktörü: Ukrayna müzakereye hazır değilse tehditler askeri yolla aşılacak
Rusya Dış İstihbarat Direktörü: Ukrayna müzakereye hazır değilse tehditler askeri yolla aşılacak
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Kiev’in barış müzakerelerine hazır olmaması durumunda Rusya'nın oradan gelen tehditleri askeri yollarla tasfiye etmeye... 14.12.2023, Sputnik Türkiye
2023-12-14T14:08+0300
2023-12-14T14:08+0300
2023-12-14T14:08+0300
ukrayna krizi
sergey narışkin
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kriz
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Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Kiev’in barış müzakerelerine hazır olmaması durumunda Rusya'nın oradan gelen tehditleri askeri yollarla tasfiye etmeye çabalayacağını belirtti. Narışkin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Minsk’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye Devletleri Güvenlik Teşkilatları ve İstihbarat Başkanları Konseyi toplantısının katılımcıları ile buluşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.SVR Direktörü, “Rusya Federasyonu'nun hedefleri aynı, Rusya her şeyden önce ülkemizin güvenliğini tehdit eden tüm faktörleri tasfiye etmeli. Bunun koşulu, Ukrayna'nın silahlardan ve Nazilerden arındırılması, tarafsız statüsünün sağlanmasıdır” dedi ve şöyle devam etti:“Biz bu hedeflere barış yolu ile ulaşmak istiyoruz. Fakat karşı taraf barış istemiyorsa, bu hedeflere askeri yollardan ulaşmak zorunda kalacağız.”‘Ukrayna, Batı'nın Rusya ile müzakere yasağını uyguluyor’Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olmasına rağmen Batı'nın üstü örtülü yasağının ardından Kiev'in Rusya ile barış müzakerelerini reddetme stratejisini sürdürdüğüne dikkat çeken Narışkin, şöyle konuştu:“Ne yazık ki Ukraynalı yetkililerin ve Kiev rejiminin stratejisi her şeye rağmen aynı, çatışmaları sürdürmek ve Rusya Federasyonu ile herhangi bir barış müzakeresine girmemek. Üstelik hepiniz iyi biliyorsunuz ki (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, kendi kararnamesiyle kendisinin ve tüm astlarının Ruslarla barış hakkında konuşmaları halka açık bir şekilde yasakladı. Ancak halka açık yasağın da ötesinde Washington'da, Londra'da ‘efendilerden’ şöyle bir katı talimat var, ‘barış yok, Ukraynalılar savaşmaya devam’.”‘Ortadoğu ihtilafının girdiği çıkmazdan çıkış yolu görünmüyor’Ortadoğu'da Filistin-İsrail çatışmasının çıkmaza girdiğini ve şu anda bu çıkmazdan çıkış yolu görünmediğini anlatan Narışkin, “İsrail yönetimi çatışmaların ancak Hamas yok edildiği zaman bitireceğini belirtiyor. Bu pek mümkün değil” diye konuştu.SVR Direktörü, Rusya’nın Hamas’ın rehine olarak tuttuğu vatandaşlarını kurtarmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğini vurguladı.
https://sputniknews.com.tr/20231214/bir-ilk-vladimir-putinle-yilin-ozeti-programi-basliyor-1078453598.html
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sergey narışkin, rusya, ukrayna, kriz
sergey narışkin, rusya, ukrayna, kriz
Rusya Dış İstihbarat Direktörü: Ukrayna müzakereye hazır değilse tehditler askeri yolla aşılacak
SVR Direktörü Sergey Narışkin, Kiev’in barış müzakerelerine hazır olmaması durumunda Rusya'nın oradan gelen tehditleri askeri yollarla tasfiye etmeye çabalayacağını belirtti. Narışkin "Ukrayna silahlardan ve Nazilerden arındırılmalı" dedi.
Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Direktörü Sergey Narışkin, Kiev’in barış müzakerelerine hazır olmaması durumunda
Rusya'nın oradan gelen tehditleri askeri yollarla tasfiye etmeye çabalayacağını belirtti.
Narışkin, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun Minsk’te düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Üye Devletleri Güvenlik Teşkilatları ve İstihbarat Başkanları Konseyi toplantısının katılımcıları ile buluşmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
SVR Direktörü, “Rusya Federasyonu'nun hedefleri aynı, Rusya her şeyden önce ülkemizin güvenliğini tehdit eden tüm faktörleri tasfiye etmeli. Bunun koşulu, Ukrayna'nın silahlardan ve Nazilerden arındırılması, tarafsız statüsünün sağlanmasıdır” dedi ve şöyle devam etti:
“Biz bu hedeflere barış yolu ile ulaşmak istiyoruz. Fakat karşı taraf barış istemiyorsa, bu hedeflere askeri yollardan ulaşmak zorunda kalacağız.”
‘Ukrayna, Batı'nın Rusya ile müzakere yasağını uyguluyor’
Ukrayna ordusunun karşı taarruzunun başarısız olmasına rağmen Batı'nın üstü örtülü yasağının ardından Kiev'in Rusya ile barış müzakerelerini reddetme stratejisini sürdürdüğüne dikkat çeken Narışkin, şöyle konuştu:
“Ne yazık ki Ukraynalı yetkililerin ve Kiev rejiminin stratejisi her şeye rağmen aynı, çatışmaları sürdürmek ve Rusya Federasyonu ile herhangi bir barış müzakeresine girmemek. Üstelik hepiniz iyi biliyorsunuz ki (Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir) Zelenskiy, kendi kararnamesiyle kendisinin ve tüm astlarının Ruslarla barış hakkında konuşmaları halka açık bir şekilde yasakladı. Ancak halka açık yasağın da ötesinde Washington'da, Londra'da ‘efendilerden’ şöyle bir katı talimat var, ‘barış yok, Ukraynalılar savaşmaya devam’.”
‘Ortadoğu ihtilafının girdiği çıkmazdan çıkış yolu görünmüyor’
Ortadoğu'da Filistin-İsrail çatışmasının çıkmaza girdiğini ve şu anda bu çıkmazdan çıkış yolu görünmediğini anlatan Narışkin, “İsrail yönetimi çatışmaların ancak Hamas yok edildiği zaman bitireceğini belirtiyor. Bu pek mümkün değil” diye konuştu.
SVR Direktörü, Rusya’nın Hamas’ın rehine olarak tuttuğu vatandaşlarını kurtarmaya yönelik çalışmaları sürdüreceğini vurguladı.