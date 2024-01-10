https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynali-doktor-agir-yarali-askerlerin-sayisi-yuzde-30-artti-1079506335.html

Ukraynalı doktor: Ağır yaralı askerlerin sayısı yüzde 30 arttı

Ukraynalı doktor: Ağır yaralı askerlerin sayısı yüzde 30 arttı

Son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T15:00+0300

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ABC News'in Ukrayna’nın Dnyeper kentindeki bir hastanenin başhekimine dayandırarak verdiği habere göre, son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısı yüzde 30 arttı.Haberde, “Dr. Sergey Rıjenko, çatışmaların yaşandığı bölgeden birkaç saat uzaklıkta bulunan Dinyeper'deki Meçnikov hastanesinin günde 40 ile 100 arasında ağır yaralıyı kabul ettiğini ve ekibinin günde 50-100 cerrahi operasyon gerçekleştirdiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında en az 215 bin askerini kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.Aralık ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının kendisine yarım milyon kişinin daha seferber edilmesi talebiyle başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Rada’ya sunmuştu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Rada’nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.

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