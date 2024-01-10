https://sputniknews.com.tr/20240110/ukraynali-doktor-agir-yarali-askerlerin-sayisi-yuzde-30-artti-1079506335.html
Ukraynalı doktor: Ağır yaralı askerlerin sayısı yüzde 30 arttı
Ukraynalı doktor: Ağır yaralı askerlerin sayısı yüzde 30 arttı
Son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T15:00+0300
2024-01-10T15:00+0300
2024-01-10T15:00+0300
ukrayna krizi
ukrayna
ukrayna ordusu
ukrayna krizi
kiev
ukrayna silahlı kuvvetleri
rusya
rusya savunma bakanlığı
şoygu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_817cf1c19cdcba107349a80bc8c78c13.jpg
ABC News'in Ukrayna’nın Dnyeper kentindeki bir hastanenin başhekimine dayandırarak verdiği habere göre, son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısı yüzde 30 arttı.Haberde, “Dr. Sergey Rıjenko, çatışmaların yaşandığı bölgeden birkaç saat uzaklıkta bulunan Dinyeper'deki Meçnikov hastanesinin günde 40 ile 100 arasında ağır yaralıyı kabul ettiğini ve ekibinin günde 50-100 cerrahi operasyon gerçekleştirdiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna ordusunun 2023 yılında en az 215 bin askerini kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.Aralık ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının kendisine yarım milyon kişinin daha seferber edilmesi talebiyle başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Rada’ya sunmuştu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Rada’nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.
https://sputniknews.com.tr/20240107/kieve-yardimin-aci-yuzu-ortaya-cikiyor-abdde-patriot-fuzeleri-ve-top-mermileri-tukendi-1079401100.html
ukrayna
kiev
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e7/0c/14/1078648686_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_edfe5dec3f8bd19413f106f7cb010f0f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu
ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, kiev, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya, rusya savunma bakanlığı, şoygu
Ukraynalı doktor: Ağır yaralı askerlerin sayısı yüzde 30 arttı
Son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısının yüzde 30 arttığı bildirildi.
ABC News'in Ukrayna’nın Dnyeper kentindeki bir hastanenin başhekimine dayandırarak verdiği habere göre, son birkaç hafta içinde ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri askerlerinin sayısı yüzde 30 arttı.
Haberde, “Dr. Sergey Rıjenko, çatışmaların yaşandığı bölgeden birkaç saat uzaklıkta bulunan Dinyeper'deki Meçnikov hastanesinin günde 40 ile 100 arasında ağır yaralıyı kabul ettiğini ve ekibinin günde 50-100 cerrahi operasyon gerçekleştirdiğini söyledi” ifadelerine yer verildi.
Daha önce Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
, Ukrayna ordusunun 2023 yılında en az 215 bin askerini kaybettiği bilgisini paylaşmıştı.
Aralık ayı sonunda Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Genelkurmay Başkanlığının kendisine yarım milyon kişinin daha seferber edilmesi talebiyle başvuruda bulunduğunu açıklamıştı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu, seferberlikle ilgili yeni yasa tasarısını Yüksek Rada’ya sunmuştu. Yasaya göre artık Ukrayna'da üçüncü grup engelliler, Rada’nın eski vekilleri ve kadınlar dahil (hamileler hariç) herkes seferberliğe tabi tutulabilecek.