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AK Parti İBB Adayı Murat Kurum'dan İstanbul hakkında ilk paylaşım
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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20240107/kieve-yardimin-aci-yuzu-ortaya-cikiyor-abdde-patriot-fuzeleri-ve-top-mermileri-tukendi-1079401100.html
Kiev'e yardımın 'acı yüzü' ortaya çıkıyor: ABD'de Patriot füzeleri ve top mermileri tükendi
Kiev'e yardımın 'acı yüzü' ortaya çıkıyor: ABD'de Patriot füzeleri ve top mermileri tükendi
ABD'li iş insanı David Sacks, Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD ordusu envanterindeki Patriot füzeleri ve top mermilerinin tükendiğini söyledi. 07.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-07T15:34+0300
2024-01-07T15:34+0300
ukrayna krizi
abd
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ukrayna ordusu
ukrayna krizi
top mermisi
mühimmat
mühimmat deposu
abd savunma bakanlığı (pentagon)
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Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen Sacks, ABD yönetiminin Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatları eleştirdi.X hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizde Patriot'lar ve top mermileri tükendi. Bu öngörülebilir bir şeydi" diyen Sacks, Washington'un bu konudaki plansızlığına tepki gösterdi.Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri ile Tomahawk füzelerinin sevkiyatına devam edildiğine de dikkat çeken Sacks, bunların da yakında tükeneceği uyarısında bulundu.'Patriot sistemlerinin tedarikinde sorunlar yaşanacak'Bu arada ABD basınında yer alan bir haberde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan Patriot sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca Patriot, balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.2014'ten bu yana Ukrayna askeri destek sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir mühimmat eksikliği yaşanıyor.NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirterek Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurgulamıştı.Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkiliRusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/rusya-batinin-ozel-askeri-harekatin-basindan-beri-ukraynaya-sagladigi-yardimlari-acikladi-1079328724.html
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abd, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, top mermisi, mühimmat, mühimmat deposu, abd savunma bakanlığı (pentagon)
abd, ukrayna, ukrayna ordusu, ukrayna krizi, top mermisi, mühimmat, mühimmat deposu, abd savunma bakanlığı (pentagon)

Kiev'e yardımın 'acı yüzü' ortaya çıkıyor: ABD'de Patriot füzeleri ve top mermileri tükendi

15:34 07.01.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOVABD top mermisi mühimmat
ABD top mermisi mühimmat - Sputnik Türkiye, 1920, 07.01.2024
© AFP 2023 / ALEXANDER NEMENOV
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ABD'li iş insanı David Sacks, Ukrayna'ya yapılan sevkiyatlar nedeniyle ABD ordusu envanterindeki Patriot füzeleri ve top mermilerinin tükendiğini söyledi.
Tesla, Starlink ve X gibi küresel şirketlerin sahibi Elon Musk'a yakınlığıyla bilinen Sacks, ABD yönetiminin Kiev'e yaptığı askeri sevkiyatları eleştirdi.
X hesabından yaptığı açıklamada "Ülkemizde Patriot'lar ve top mermileri tükendi. Bu öngörülebilir bir şeydi" diyen Sacks, Washington'un bu konudaki plansızlığına tepki gösterdi.
Kiev'e uzun menzilli ATACMS taktik balistik füzeleri ile Tomahawk füzelerinin sevkiyatına devam edildiğine de dikkat çeken Sacks, bunların da yakında tükeneceği uyarısında bulundu.

'Patriot sistemlerinin tedarikinde sorunlar yaşanacak'

Bu arada ABD basınında yer alan bir haberde, Savunma Bakanlığı (Pentagon) ve Beyaz Saray yetkililerinin, ABD'nin yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik etmekte sıkıntı yaşayacağı uyarısında bulunduğu öne sürüldü.
New York Times'ın (NYT) haberinde, ABD'li yetkililerin Ukrayna'ya sağlanan hava savunma sistemine ilişkin açıklamasına yer verildi.
Haberde, Beyaz Saray ve Pentagon yetkililerinin, yakında Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemleri tedarik edilemeyeceği uyarısında bulunduğu savunuldu.
Ukrayna'nın hava savunması için ciddi önem taşıyan Patriot sisteminin her birinin maliyeti 2 milyon ila 4 milyon dolar arasında değişiyor.
Ukrayna'nın hava savunma silahları arasında yalnızca Patriot, balistik füzelere karşı koyma kapasitesine sahip.
2014'ten bu yana Ukrayna askeri destek sağlayan ABD ve Avrupa ülkelerinde uzun süredir mühimmat eksikliği yaşanıyor.
NATO Askeri Komite Başkanı Rob Bauer, CNN'e verdiği demeçte Batılı ülkelerde Ukrayna'ya sevk edilebilecek mühimmatın neredeyse hiç kalmadığını belirterek Avrupa'daki depoların yakında tamamen boşalacağını vurgulamıştı.

Moskova, Batı'nın silah sevkiyatlarına tepkili

Rusya, Batı'nın Ukrayna'ya yönelik silah sevkiyatlarına kararlılıkla karşı çıkıyor.
Daha önce Rusya Dışişleri Bakanlığı, NATO ülkelerine Kiev'e yapılan silah sevkiyatlarıyla ilgili nota göndermiş ve İttifak ülkelerinin 'ateşle oynadığını' söylemişti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, son olarak eylül ortasında düzenlenen 8. Doğu Ekonomi Forumu'nda ABD ve Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya F-16 savaş uçakları gönderme planlarını eleştirerek F-16'ların bile hiçbir şeyi değiştirmeyeceğini, sadece çatışmayı uzatacağını vurgulamıştı.
Rusya Savunma Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
Ukrayna krizi
Rusya, Batı'nın özel askeri harekatın başından beri Ukrayna'ya sağladığı yardımları açıkladı
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