https://sputniknews.com.tr/20240110/turkiye-ve-bm-ihtiyac-sahibi-ulkelere-gida-sevkiyati-icin-cozumler-hazirliyor-1079492497.html

'Türkiye ve BM, ihtiyaç sahibi ülkelere gıda sevkiyatı için çözümler hazırlıyor'

'Türkiye ve BM, ihtiyaç sahibi ülkelere gıda sevkiyatı için çözümler hazırlıyor'

Başkent Ankara’da tahıl anlaşmasıyla ilgili müzakere sürecini Sputnik’e değerlendiren diplomatik kaynak, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) ile birlikte... 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T10:20+0300

2024-01-10T10:20+0300

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karadeniz tahıl koridoru

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karadeniz

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Çatışmaların devam ettiği bir ortamda Karadeniz tahıl girişiminin ilk haliyle yeniden başlamasının zor göründüğünü itiraf eden diplomat, “İhtiyaç sahibi ülkelerdeki gıda sorununu çözmek için BM tarafından bizimle koordinasyon halinde bir dizi çözüm önerisi hazırlanıyor. Zaman zaman teknik düzeyde görüşmeler, anlaşmalar oluyor. Bu konuda Rus tarafı ile de sürekli temas halindeyiz" ifadelerini kullandı.Sputnik haber ajansının ‘Karadeniz tahıl girişiminin orijinal haliyle yeniden başlamasının olası olup olmadığı’ sorusunu ‘çok zor’ olarak değerlendiren kaynak, ifadelerini “Mevcut koşullar altında, çatışmalar devam ederken bu çok zor. Ancak Ankara'nın çabaları devam ediyor" şeklinde özetledi.Anlaşma kapsamında Ukrayna limanlarından tahıl ihraç edilen tahıl anlaşmasının süresi 18 Temmuz 2023'te sona ermiş, Rusya anlaşmanın uzatılmasına itiraz ettiğini Türkiye, Ukrayna ve BM'ye bildirmişti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BM'nin çabalarına rağmen anlaşmanın şartlarının Rusya'ya karşı yerine getirilmediğini vurgularken, yeniden anlaşılması durumunda Batılı ülkelerin sözlerini tutmayacağını belirtti.Putin, Batı'nın Ukrayna tahılının büyük bir kısmını kendi ülkelerine ihraç ettiğini belirterek, öte yandan anlaşmanın ana hedefi olan Afrika ülkeleri de dahil olmak üzere ihtiyaç sahibi ülkelere tahıl tedarikinin hiçbir zaman gerçekleşmediğine dikkat çekti.Rusya Savunma Bakanlığı, koridorun kapatılmasının ardından, 20 Temmuz gece yarısından itibaren Karadeniz'den Ukrayna limanlarına giden tüm gemilerin potansiyel askeri nakliye gemisi olarak nitelendirileceğini duyurmuştu. Buna rağmen Kiev, Karadeniz üzerinden tahıl sevkiyatına devam etme kararı aldı.Geçtiğimiz ağustos ayında Ukrayna donanması, Çernomorsk, Odessa ve Yuzhni limanlarına giden ya da bu limanlardan gelen ticari gemiler için geçici koridorlar açıldığını duyurdu.Aynı ay içinde Kiev, bu rotaları kullanacak olan ticari gemilerin, güvenliklerini Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin’ sağlayacağını belirtirken, aynı zamanda Ukrayna Deniz Kuvvetleri temsilcisi Dmitri Pletençuk, mevcut durumda Karadeniz'deki geçici koridorlardan geçen gemilerin tam güvenliğini garanti etmenin imkansız olduğunu itiraf etmişti.

https://sputniknews.com.tr/20231204/rusyanin-afrika-ulkelerine-tahil-tedarikinin-bati-yardimlarindan-farki-ne-1078047388.html

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türkiye, rusya, birleşmiş milletler (bm), tahıl, tahıl sevkiyatı, tahıl anlaşması, karadeniz tahıl koridoru, ukrayna, karadeniz