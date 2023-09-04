https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-socide-basin-toplantisi-duzenliyor-1075171417.html
Putin ve Erdoğan, Soçi'de basın toplantısı düzenliyor
Putin ve Erdoğan, Soçi'de basın toplantısı düzenliyor
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor. 04.09.2023, Sputnik Türkiye
2023-09-04T15:56+0300
2023-09-04T15:56+0300
2023-09-04T17:09+0300
vladimir putin
recep tayyip erdoğan
görüşme
ikili görüşme
ikili ilişkiler
soçi
basın toplantısı
rusya
türkiye
suriye
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Putin ve Erdoğan arasındaki heyetler arası görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. İki lider, daha sonra çalışma yemeğine geçerek gündemdeki konuları istişare etmeyi sürdürdü.Toplamda yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Erdoğan, ele alınan konularla ilgili açıklama yapmak için basının karşısına geçti.Dolar ve euronun ikili ticarette daha az kullanılmasına karar verildiRusya lideri Putin, dolar ve euronun ikili ticarette daha az kullanılmasında Erdoğan'la hemfikir olduklarını belirtti Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini söyleyen Putin, bugünkü görüşmenin çok başarılı geçtiğinin altını çizdi.Rusya'nın her zaman güvenilir ve sorumluluk sahibi bir gaz tedarikçisi olduğunun altını çizen Putin, Türkiye ve üçüncü ülkelere gaz tedarikini bundan sonra da sürdüreceklerine dair güvence verdi.Erdoğan'la yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki duruma ve tahıl anlaşmasına büyük önem verdiklerini anlatan Putin, Batılı ülkelerin tahıl anlaşması kapsamında Rusya önündeki yükümlülüklerinin ifasını bloke etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.Putin, Rusya tahıl koridorunun güvenliğini sağlarken diğer tarafın insani koridorları terör saldırıları için kullandığının altını çizerek Batı'nın Rusya'yı tahıl anlaşmasının insani niteliği konusunda kandırdığı eleştirisini getirdi.'Tahılı Türkiye üzerinden sevk etmeye hazırız, Katar'ın yardımını bekliyoruz'Tüm mutabakatlar tümüyle yerine getirilir getirilmez Rusya'nın tahıl anlaşmasını derhal yeniden uygulamaya koyacağını belirtem Putin, Rusya'nın 6 Afrika ülkesiyle tahıl sevkiyatıyla ilgili müzakereleri tamamlamaya yakın olduğu mesajını da verdi. Rusya'nın birkaç hafta içinde Afrika'ya ücretsiz tahıl sevkiyatına başlayacağının altını çizen Putin, "Rusya, en yoksul ülkelere Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahılı özel fiyattan tahıl sevk etmeye hazır, Katar'ın da yardımını bekliyoruz" dedi.Rusya'nın tahıl anlaşmasından çıkmasının küresel gıda piyasalarını etkilemediğini kaydeden Putin, tahıl fiyatlarının düştüğünü, gıda açığı olmadığını belirtti, şunları aktardı:'İnsani koridorlar askeri amaçlar için kullanılmamalıydı ancak diğer tarafça bu şekilde kullanıldı'Putin, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının hayata geçmesindeki rolünü çok iyi bildiklerini ve mevkidaşının pek çok anlaşmanın uygulamaya koyulmasına katkı sunduğunu söyleyerek "Rusya, en başında tahıl anlaşmasına katılmayı kabul etti, zira Rusya'ya yönelik birkaç yükümlülüğün yerine getirileceği vaat edildi. Ancak bunlar yerine getirilmedi. İnsani koridorlar askeri amaçlar için kullanılmamalıydı ancak diğer tarafça bu şekilde kullanıldı" dedi.
https://sputniknews.com.tr/20230904/putin-ve-erdogan-gorusmesi-socide-basladi-1075166656.html
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Erdoğan ile Putin'den ortak basın toplantısı
Erdoğan ile Putin'den ortak basın toplantısı
2023-09-04T15:56+0300
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vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, soçi, basın toplantısı, rusya, türkiye, suriye, ukrayna krizi, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
vladimir putin, recep tayyip erdoğan, görüşme, ikili görüşme, ikili ilişkiler, soçi, basın toplantısı, rusya, türkiye, suriye, ukrayna krizi, tahıl ihracatı, tahıl sevkiyatı, karadeniz tahıl koridoru, tahıl anlaşması
Putin ve Erdoğan, Soçi'de basın toplantısı düzenliyor
15:56 04.09.2023 (güncellendi: 17:09 04.09.2023) Abone ol
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Soçi'de gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenliyor.
Putin ve Erdoğan arasındaki heyetler arası görüşme yaklaşık 1.5 saat sürdü. İki lider, daha sonra çalışma yemeğine geçerek gündemdeki konuları istişare etmeyi sürdürdü.
Toplamda yaklaşık 3 saatlik bir görüşme gerçekleştiren Putin ve Erdoğan, ele alınan konularla ilgili açıklama yapmak için basının karşısına geçti.
Dolar ve euronun ikili ticarette daha az kullanılmasına karar verildi
Rusya lideri Putin, dolar ve euronun ikili ticarette daha az kullanılmasında Erdoğan'la hemfikir olduklarını belirtti Rusya-Türkiye ilişkilerinin tüm alanlarda başarıyla geliştiğini söyleyen Putin, bugünkü görüşmenin çok başarılı geçtiğinin altını çizdi.
Rusya'nın her zaman güvenilir ve sorumluluk sahibi bir gaz tedarikçisi olduğunun altını çizen Putin, Türkiye ve üçüncü ülkelere gaz tedarikini bundan sonra da sürdüreceklerine dair güvence verdi.
Erdoğan'la yaptıkları görüşmede Ukrayna'daki duruma ve tahıl anlaşmasına büyük önem verdiklerini anlatan Putin, Batılı ülkelerin tahıl anlaşması kapsamında Rusya önündeki yükümlülüklerinin ifasını bloke etmeyi sürdürdüğünü kaydetti.
Putin, Rusya tahıl koridorunun güvenliğini sağlarken diğer tarafın insani koridorları terör saldırıları için kullandığının altını çizerek Batı'nın Rusya'yı tahıl anlaşmasının insani niteliği konusunda kandırdığı eleştirisini getirdi.
'Tahılı Türkiye üzerinden sevk etmeye hazırız, Katar'ın yardımını bekliyoruz'
Tüm mutabakatlar tümüyle yerine getirilir getirilmez Rusya'nın tahıl anlaşmasını derhal yeniden uygulamaya koyacağını belirtem Putin, Rusya'nın 6 Afrika ülkesiyle tahıl sevkiyatıyla ilgili müzakereleri tamamlamaya yakın olduğu mesajını da verdi. Rusya'nın birkaç hafta içinde Afrika'ya ücretsiz tahıl sevkiyatına başlayacağının altını çizen Putin, "Rusya, en yoksul ülkelere Türkiye üzerinden 1 milyon ton tahılı özel fiyattan tahıl sevk etmeye hazır, Katar'ın da yardımını bekliyoruz" dedi.
Rusya'nın tahıl anlaşmasından çıkmasının küresel gıda piyasalarını etkilemediğini kaydeden Putin, tahıl fiyatlarının düştüğünü, gıda açığı olmadığını belirtti, şunları aktardı:
"Sayın Erdoğan'ın Ukrayna krizin çözümü konusunda verdiği çabalara gelince. En baştan onun katkılarını hepimiz hissediyoruz. Bugün de konuştuk. Tam da Erdoğan'ın arabuluculuğu sayesinde birçok proje gerçekleşebildi. Ve öyle de devam ederdi fakat Ukrayna birçok sözünü ihmal etti ve şu an biz yeni teşebbüsler ve öneri paketleri duyuyoruz. Fakat onlar eskisi gibi değiller o yüzden onları yeni olarak kabul etmiyoruz. Arabulucu hizmetlerine gelince biz hiçbir zaman hayır demedik. Çin Cumhuriyeti, Afrika bunlara katılabilir. Ama Türkiye Cumhurbaşkanı'na özel teşekkürlerimi iletiyorum."
'İnsani koridorlar askeri amaçlar için kullanılmamalıydı ancak diğer tarafça bu şekilde kullanıldı'
Putin, bir soru üzerine, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tahıl anlaşmasının hayata geçmesindeki rolünü çok iyi bildiklerini ve mevkidaşının pek çok anlaşmanın uygulamaya koyulmasına katkı sunduğunu söyleyerek "Rusya, en başında tahıl anlaşmasına katılmayı kabul etti, zira Rusya'ya yönelik birkaç yükümlülüğün yerine getirileceği vaat edildi. Ancak bunlar yerine getirilmedi. İnsani koridorlar askeri amaçlar için kullanılmamalıydı ancak diğer tarafça bu şekilde kullanıldı" dedi.