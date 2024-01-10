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https://sputniknews.com.tr/20240110/temmuz-ayi-hesaba-katildi-yuzde-8lik-ek-zam-masada-emekli-zamli-maas-ne-zaman-yatacak-1079486422.html
Temmuz ayı hesaba katıldı, yüzde 8'lik ek zam masada: Ocak bitmeden zamlı emekli aylığı yatar mı?
Temmuz ayı hesaba katıldı, yüzde 8'lik ek zam masada: Ocak bitmeden zamlı emekli aylığı yatar mı?
Emekli zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için bekliyor. Memur zammı sonrası aradaki yüzde 11'lik farkın... 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T07:16+0300
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SSK ve Bağ-Kur emeklisi refah payı için günleri sayarken öne çıkan zam oranı da belli oldu. Ekonomistlere göre, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı bitmeden yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görebilir.Yüzde 11.68'lik fark kapanacak mı?Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 37.57 oranında zam aldı. Milyonlar aradaki yüzde 11.68'lik farkın kapanmasını isterken, ekonomi yönetimi ise Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekmişti. İşte bu yüzden kulislere göre ek zam oranı yüzde 8 seviyesinde olabilir.Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında yüzde 24 seviyesine gerileyecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5.4'lük bir fark oluşacak.Yüzde 12 yerine yüzde 8Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. Bu nedenle ek zammın yüzde 12 değil de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.Kök maaş nedir?Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.
https://sputniknews.com.tr/20240109/emekliler-icin-seyyanen-zam-talebi-1079462334.html
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Temmuz ayı hesaba katıldı, yüzde 8'lik ek zam masada: Ocak bitmeden zamlı emekli aylığı yatar mı?

07:16 10.01.2024 (güncellendi: 07:18 10.01.2024)
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EYT - Sputnik Türkiye, 1920, 10.01.2024
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Emekli zammında son dakika haberleri yakından takip edilirken, SSK ve Bağ-Kur emeklisi ek zam için bekliyor. Memur zammı sonrası aradaki yüzde 11'lik farkın kapanması için gözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çevrilirken, emekliye ilave zam oranının netleştiği iddia edildi. 2024 emekli zammı ne kadar olacak? Emekli zamlı maaş ne zaman yatacak?
SSK ve Bağ-Kur emeklisi refah payı için günleri sayarken öne çıkan zam oranı da belli oldu. Ekonomistlere göre, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi Ocak ayı bitmeden yeni zamlı maaşlarını hesaplarında görebilir.

Yüzde 11.68'lik fark kapanacak mı?

Memurlar yüzde 49,25; SSK ve Bağ-Kur emeklisi ise yüzde 37.57 oranında zam aldı. Milyonlar aradaki yüzde 11.68'lik farkın kapanmasını isterken, ekonomi yönetimi ise Merkez Bankası'nın tahminlerine dikkat çekmişti. İşte bu yüzden kulislere göre ek zam oranı yüzde 8 seviyesinde olabilir.
Tahminlere göre enflasyon Haziran ayında yüzde 24 seviyesine gerileyecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklisi yüzde 24, Memurlar ise yüzde 18.6 zam alacak. Yani arada bu kez memurlar aleyhine yüzde 5.4'lük bir fark oluşacak.

Yüzde 12 yerine yüzde 8

Show Haber'de yer alan habere göre; söz konusu farkı da hesaba katan ekonomi yönetimi Ocak ayında memur ile SSK ve Bağ-Kur emeklisinin zam oranını eşitlemeyi düşünmüyor. Bu nedenle ek zammın yüzde 12 değil de yüzde 8 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. En düşük emekli maaşı için de kök maaş düzenlemesi gerekiyor. Hazırlanan rapor, Kabine toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Kök maaş nedir?

Kök maaş, en düşük emekli maaşı sınırlaması sonrası getirilen ek zamlar olmaksızın emekli maaşının ham halidir. Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak betimleniyor.
Ek zam emekli maaşı - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
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