https://sputniknews.com.tr/20240109/emekliler-icin-seyyanen-zam-talebi-1079462334.html

Emekliler için seyyanen zam talebi

Emekliler için seyyanen zam talebi

Emekli Memur-Sen Başkanı Ali Küçükkösen, kamu görevlilerine yapılan seyyanen ödemenin emeklilere de yansıtılmasını istedi. 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T12:21+0300

2024-01-09T12:21+0300

2024-01-09T12:21+0300

ekonomi

emekli

emekli ikramiyesi

emekli maaşı

seyyanen zam

zam

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Emekli Memur-Sen'den yapılan açıklamaya göre, Küçükkösen, emeklilerin mevcut aylıklarla hayatını idame ettirecek seviyede olmadığını belirtti."Emekli olabiliriz ama sesimizi meydanlarda yükseltmek için hala genciz." ifadesini kullanan Küçükkösen, "Emeklileri, yaşlı olarak gören bakış açısına karşı, tecrübeli, kararlı ve hürmet görmeyi hak eden gerçeğini yansıtmak için buradayız." dedi.Küçükkösen, kamu görevlisi gibi emeklisinin de personel sisteminin bir parçası olduğuna dikkati çekerek, kadronun sadece kamu çalışanına verilmiş bir hak ve menfaat değil, aynı zamanda kamu emeklisini de kapsayacak bir hak olduğuna dikkati çekti.Emekli oldukları kadronun, haklarını sadece çalışırken ya da emekli olurken değil, emeklilik sürecinin tamamında etkilediğini belirten Küçükkösen, kamu görevlisinin görev aylığı ve emekli aylığı arasında orantısız, adaletsiz, hakkaniyetsiz bir farklılık olduğunu ifade etti.Ali Küçükkösen, emekliliğin, yıllarca verilen emeğin, sunulan katkının, dökülen alın terinin, eksiksiz yatırılan vergilerin sonucunda elde edilmiş bir hak olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

https://sputniknews.com.tr/20240107/ev-hanimlari-emekli-olacak-mi--1079411458.html

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emekli için seyyanen zam,emekliye seyyanen zam,emekli ikramiye