https://sputniknews.com.tr/20240107/ev-hanimlari-emekli-olacak-mi--1079411458.html

Ev hanımları emekli olacak mı?

Ev hanımları emekli olacak mı?

Ev hanımlarına emeklilik bir süredir kamuoyunun gündeminde yer alıyor. Kulislerde yer alan bilgilere göre sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta... 07.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-07T21:40+0300

2024-01-07T21:40+0300

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türkiye

emeklilik

emeklilik yaşı

sigorta

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Ev hanımlarına emeklilik konusu yeniden gündeme geldi. TBMM Dilekçe Komisyonuna yapılan başvurular arasında en çok dikkat çeken, evlilikte 25 yılını tamamlayan kadınlara emekli olabilmesine imkan sağlanması oldu. İşte, ev hanımlarına emeklilikte son bilgiler.Ev hanımlarına emeklilik imkanıMeclis gündemine yeni torba yasa düzenlemesi geliyor. Torba yasa teklifinde en dikkat çeken başlık ev hanımlarına emeklilik imkanı.Kendine ait aktif bir sigortası ve sosyal güvencesi olmayan ev hanımları için sigorta sistemi devreye alınacak. Ev hanımları, isteğe bağlı sigorta sistemi ile sosyal güvenceye kavuşturulacakÖdenecek primlere devlet desteğiTRT Haber'de yer alan habere göre, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulması ile devreye alınacak destek, sigorta primlerinin üçte birini oluşturacak. Mevcut asgari ücrete göre, bu tutar aylık bin 430 lirayı buluyor.Ödenecek primlerin her ay üçte birini devlet karşılayacak. Böylece, ev hanımları daha az prim ödeyerek daha erken emekli olabilecek.Düzenleme ne zaman başlayacak?Ev hanımları, sosyal güvence ile sağlık hizmetlerinden de ücretsiz yararlanabilecek. Bağ-Kur ve SSK primleri eşitlendiğinde de 5 bin 400 gün olan kısmi emeklilik şartı 4 bin 500 güne kadar çekilebilecek.İkinci adımda, çocuk sayısına göre erken emeklilik imkanları devreye alınacak. Üçüncü adımda da çalışan anneler için bir yıpranma düzenlemesi gelecek. Son adım ise doğum borçlanması ile ilgili olacak.Torba yasanın kısa süre içinde Meclis'e sunulması bekleniyor.Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

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