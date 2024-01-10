https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-donanma-komutani-abd-savas-gemileri-ulusal-guvenligimiz-icin-tehdit-olusturmayi-surduruyor-1079509679.html

Rusya Donanma Komutanı: ABD savaş gemileri, ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmayı sürdürüyor

Rusya Donanma Komutanı: ABD savaş gemileri, ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmayı sürdürüyor

Rusya Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov, ABD savaş gemilerinin Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T16:42+0300

2024-01-10T16:42+0300

2024-01-10T16:42+0300

dünya

rusya

abd

donanma

tomahawk

kuzey kutbu

kuzey denizi

ingiltere

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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Yevmenov, Tomahawk füzeleriyle Rusya topraklarındaki hedeflere ulaşma kapasitesine sahip olan ABD savaş gemilerinin hala daha ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizdi.Okyanus ve deniz alanlarının askeri güvenliğine yönelik tehditlerin oluşmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Yevmenov, uzun menzilli Tomahawk füzelerine sahip savaş gemilerinin sürekli devriye gezmesinin bunlardan biri olduğunu ifade etti.Rus komutan, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve Akdeniz'de güçlü yabancı donanma gruplarının varlığını, diğer ülkelerin Kuzey Deniz Yolu'nun durumunu ve savaş gemilerinin olası geçişini gözden geçirerek Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki çıkarlarına zarar verme planlarını, füze savunma sistemlerinin deniz bileşenlerinin aktif olarak konuşlandırılmasını ve Kuzey Kutbu havzasının ABD ve İngiliz donanmalarının nükleer denizaltıları tarafından araştırılmasını diğer faktörler olarak sıraladı.Yevmenov, "Ulusal güvenliğe yönelik mevcut tehditler, diğer askeri gruplarla birlikte, saldırganlığa karşı stratejik nükleer ve nükleer olmayan caydırıcılık sağlayabilen ve Rusya'nın Dünya Okyanusu'ndaki çıkarlarını koruyabilen modern bir donanmayı gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.

https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-abd-hegemonyasi-gecmiste-kaldi-1078688450.html

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rusya, abd, donanma, tomahawk, kuzey kutbu, kuzey denizi, ingiltere