https://sputniknews.com.tr/20240110/rusya-donanma-komutani-abd-savas-gemileri-ulusal-guvenligimiz-icin-tehdit-olusturmayi-surduruyor-1079509679.html
Rusya Donanma Komutanı: ABD savaş gemileri, ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmayı sürdürüyor
Rusya Donanma Komutanı: ABD savaş gemileri, ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmayı sürdürüyor
Rusya Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov, ABD savaş gemilerinin Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:42+0300
2024-01-10T16:42+0300
2024-01-10T16:42+0300
dünya
rusya
abd
donanma
tomahawk
kuzey kutbu
kuzey denizi
ingiltere
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Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Yevmenov, Tomahawk füzeleriyle Rusya topraklarındaki hedeflere ulaşma kapasitesine sahip olan ABD savaş gemilerinin hala daha ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizdi.Okyanus ve deniz alanlarının askeri güvenliğine yönelik tehditlerin oluşmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Yevmenov, uzun menzilli Tomahawk füzelerine sahip savaş gemilerinin sürekli devriye gezmesinin bunlardan biri olduğunu ifade etti.Rus komutan, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve Akdeniz'de güçlü yabancı donanma gruplarının varlığını, diğer ülkelerin Kuzey Deniz Yolu'nun durumunu ve savaş gemilerinin olası geçişini gözden geçirerek Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki çıkarlarına zarar verme planlarını, füze savunma sistemlerinin deniz bileşenlerinin aktif olarak konuşlandırılmasını ve Kuzey Kutbu havzasının ABD ve İngiliz donanmalarının nükleer denizaltıları tarafından araştırılmasını diğer faktörler olarak sıraladı.Yevmenov, "Ulusal güvenliğe yönelik mevcut tehditler, diğer askeri gruplarla birlikte, saldırganlığa karşı stratejik nükleer ve nükleer olmayan caydırıcılık sağlayabilen ve Rusya'nın Dünya Okyanusu'ndaki çıkarlarını koruyabilen modern bir donanmayı gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.
https://sputniknews.com.tr/20231221/rusya-genelkurmay-baskani-gerasimov-abd-hegemonyasi-gecmiste-kaldi-1078688450.html
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rusya, abd, donanma, tomahawk, kuzey kutbu, kuzey denizi, ingiltere
rusya, abd, donanma, tomahawk, kuzey kutbu, kuzey denizi, ingiltere
Rusya Donanma Komutanı: ABD savaş gemileri, ulusal güvenliğimiz için tehdit oluşturmayı sürdürüyor
Rusya Donanma Komutanı Nikolay Yevmenov, ABD savaş gemilerinin Rusya'nın ulusal güvenliği için tehdit oluşturmaya devam ettiğini söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı'nın yayın organı Krasnaya Zvezda gazetesine demeç veren Yevmenov, Tomahawk füzeleriyle Rusya topraklarındaki hedeflere ulaşma kapasitesine sahip olan ABD savaş gemilerinin hala daha ulusal güvenlik tehdidi oluşturduğunun altını çizdi.
Okyanus ve deniz alanlarının askeri güvenliğine yönelik tehditlerin oluşmasında çeşitli faktörlerin etkili olduğunu kaydeden Yevmenov, uzun menzilli Tomahawk füzelerine sahip savaş gemilerinin sürekli devriye gezmesinin bunlardan biri olduğunu ifade etti.
Rus komutan, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında ve Akdeniz'de güçlü yabancı donanma gruplarının varlığını, diğer ülkelerin Kuzey Deniz Yolu'nun durumunu ve savaş gemilerinin olası geçişini gözden geçirerek Rusya'nın Kuzey Kutbu'ndaki
çıkarlarına zarar verme planlarını, füze savunma sistemlerinin deniz bileşenlerinin aktif olarak konuşlandırılmasını ve Kuzey Kutbu havzasının ABD ve İngiliz donanmalarının nükleer denizaltıları tarafından araştırılmasını diğer faktörler olarak sıraladı.
Yevmenov, "Ulusal güvenliğe yönelik mevcut tehditler, diğer askeri gruplarla birlikte, saldırganlığa karşı stratejik nükleer ve nükleer olmayan caydırıcılık sağlayabilen ve Rusya'nın Dünya Okyanusu'ndaki çıkarlarını koruyabilen modern bir donanmayı gerekli kılıyor" ifadelerini kullandı.