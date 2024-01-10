https://sputniknews.com.tr/20240110/mahmud-abbas-ile-gorusen-blinken-ramallahta-protesto-edildi-1079508998.html

Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah’ta protesto edildi

Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah’ta protesto edildi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-10T16:33+0300

2024-01-10T16:33+0300

2024-01-10T16:33+0300

israil- filistin çatışması

antony blinken

abd

filistin

mahmud abbas

gazze

gazze şeridi

israil

israil-filistin

batı şeria

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.com.tr/img/07e8/01/0a/1079508841_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_d390b502e3f9c2bcd16156ab68f1689e.jpg

Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü.Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.Gazze Şeridi’nin Filistin’in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi. Mahmud Abbas, Filistin halkı ve yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.Blinken ise, Filistin ve İsrail’in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti.Blinken'ın Ramallah'a gelişini protesto etmek isteyen çok sayıda Filistinli ise kent merkezindeki El-Minare Meydanı'nda toplandı.Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Blinken'ın görüşmesinin planlandığı Devlet Başkanlığı binasına doğru yürümek isterken, Filistin güvenlik güçleri buna izin vermedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarındaki ABD'nin rolünü kınadıklarını ifade eden sloganlar atan göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail saldırılarının ortağı olduğunu dile getirdi.Filistinli aktivist Hişam Ebu Raya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenlediklerini söyledi.Filistin Yönetimi'nin, Filistin halkına karşı savaşan İsrail'in destekçisi Blinken'ı ağırlamasını kabul etmediklerini anlatan Ebu Raya, "Filistin yönetimine diyoruz ki bu suçlu neden kabul ediliyor? Boykot edilmelidir" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından bugün Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a geçmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/blinken-netanyahu-filistinlileri-gazzeden--tecrit-etmeyi-planlamadiklarina-dair-guvence-verdi-1079481728.html

abd

filistin

gazze

gazze şeridi

israil

batı şeria

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

antony blinken, abd, filistin, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, batı şeria