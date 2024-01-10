https://sputniknews.com.tr/20240110/mahmud-abbas-ile-gorusen-blinken-ramallahta-protesto-edildi-1079508998.html
Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah’ta protesto edildi
Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah’ta protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi. 10.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-10T16:33+0300
2024-01-10T16:33+0300
2024-01-10T16:33+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
abd
filistin
mahmud abbas
gazze
gazze şeridi
israil
israil-filistin
batı şeria
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Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü.Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.Gazze Şeridi’nin Filistin’in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi. Mahmud Abbas, Filistin halkı ve yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini sözlerine ekledi.Blinken ise, Filistin ve İsrail’in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti.Blinken'ın Ramallah'a gelişini protesto etmek isteyen çok sayıda Filistinli ise kent merkezindeki El-Minare Meydanı'nda toplandı.Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Blinken'ın görüşmesinin planlandığı Devlet Başkanlığı binasına doğru yürümek isterken, Filistin güvenlik güçleri buna izin vermedi.İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarındaki ABD'nin rolünü kınadıklarını ifade eden sloganlar atan göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail saldırılarının ortağı olduğunu dile getirdi.Filistinli aktivist Hişam Ebu Raya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenlediklerini söyledi.Filistin Yönetimi'nin, Filistin halkına karşı savaşan İsrail'in destekçisi Blinken'ı ağırlamasını kabul etmediklerini anlatan Ebu Raya, "Filistin yönetimine diyoruz ki bu suçlu neden kabul ediliyor? Boykot edilmelidir" ifadelerini kullandı.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından bugün Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a geçmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/blinken-netanyahu-filistinlileri-gazzeden--tecrit-etmeyi-planlamadiklarina-dair-guvence-verdi-1079481728.html
abd
filistin
gazze
gazze şeridi
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antony blinken, abd, filistin, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, batı şeria
antony blinken, abd, filistin, mahmud abbas, gazze, gazze şeridi, israil, israil-filistin, batı şeria
Mahmud Abbas ile görüşen Blinken, Ramallah’ta protesto edildi
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ramallah’ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşürken bölge halkı tarafından protesto edildi.
Flistin topraklarında yaşanan gelişmelerin ele alındığı toplantıda İsrail’in Batı Şeria, Gazze Şeridi ve Kudüs’teki Filistin halkına yönelik saldırılarının durdurulması, Gazze Şeridi’ne ulaşacak insani yardımın önemi, hastanelerin faaliyetlerine devam etmesinin sağlanması gerektiği konuları görüşüldü.
Abbas, Filistin halkının topraklarından sürülmesi çağrısında bulunan İsrailli makamları tarafından alınan önlemlerin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak, Gazze Şeridi ve Batı Şeria'da hiçbir Filistinlinin yerinden edilmesini kabul etmediklerini vurgulayarak, “Bunun olmasına izin vermeyeceğiz” dedi.
Gazze Şeridi’nin Filistin’in bir parçası olduğunu ifade eden Abbas, Filistin'e ayrılan fonların derhal serbest bırakılması gerektiğini, bu fonların engellenmesinin uluslararası anlaşmalar ve uluslararası hukuku ihlal ettiğini dile getirdi.
Mahmud Abbas, Filistin halkı ve yönetiminin Gazze Şeridi’ni terk etmeyeceğini
sözlerine ekledi.
Blinken ise, Filistin ve İsrail’in barış ve güven içinde birlikte yaşayacağı bir devlet olması gerektiği görüşünü ifade etti.
Blinken'ın Ramallah'a gelişini protesto etmek isteyen çok sayıda Filistinli ise kent merkezindeki El-Minare Meydanı'nda toplandı.
Göstericiler, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Blinken'ın görüşmesinin planlandığı Devlet Başkanlığı binasına doğru yürümek isterken, Filistin güvenlik güçleri buna izin vermedi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarındaki ABD'nin rolünü kınadıklarını ifade eden sloganlar atan göstericiler, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin İsrail saldırılarının ortağı olduğunu dile getirdi.
Filistinli aktivist Hişam Ebu Raya, gazetecilere yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Ramallah ziyaretini protesto etmek için gösteri düzenlediklerini söyledi.
Filistin Yönetimi'nin, Filistin halkına karşı savaşan İsrail'in destekçisi Blinken'ı ağırlamasını kabul etmediklerini anlatan Ebu Raya, "Filistin yönetimine diyoruz ki bu suçlu neden kabul ediliyor? Boykot edilmelidir" ifadelerini kullandı.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrailli yetkililerle yaptığı görüşmenin ardından bugün Abbas ile görüşmek üzere Ramallah'a geçmişti.