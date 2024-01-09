https://sputniknews.com.tr/20240109/blinken-netanyahu-filistinlileri-gazzeden--tecrit-etmeyi-planlamadiklarina-dair-guvence-verdi-1079481728.html

Blinken: Netanyahu, Filistinlileri Gazze’den tecrit etmeyi planlamadıklarına dair güvence verdi

Blinken: Netanyahu, Filistinlileri Gazze’den tecrit etmeyi planlamadıklarına dair güvence verdi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’dan Filistinlileri Gazze Şeridi’nden tecrit etme planının bulunmadığına dair güvence... 09.01.2024, Sputnik Türkiye

2024-01-09T22:15+0300

2024-01-09T22:15+0300

2024-01-09T22:15+0300

israil- filistin çatışması

gazze şeridi

gazze

antony blinken

benyamin netanyahu

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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, İsrail ziyaretinin sonunda gerçekleştirdiği basın toplantısında, “Başbakana da söylediğim gibi ABD, Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına taşınması yönündeki her türlü öneriyi kesin olarak reddediyor. Başbakan bugün bana bunun İsrail hükümetinin politikası olmadığını teyit etti” açıklamasında bulundu.İsrail yönetimiyle “Birleşmiş Milletler’in değerlendirme misyonu” planıyla ilgili anlaşma sağladığını söyleyen Blinken, “Misyon, yerinden edilmiş Filistinlilerin şeridin kuzeyindeki evlerine güvenli bir şekilde dönmelerini sağlamak için ne yapılması gerektiğini belirleyecek” dedi.Daha önce ABD, Fransa, Almanya ve İngiltere bazı İsrailli yetkililerin Filistinlilerin Gazze Şeridi dışına tecrit edilmesi gerektiği yönündeki ifadelerini reddetmişti.

https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-netanyahu-ile-gorustu-abdnin-israile-olan-destegini-yineledi-1079480687.html

gazze şeridi

gazze

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gazze şeridi, gazze, antony blinken, benyamin netanyahu