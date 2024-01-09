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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240109/abd-disisleri-bakani-blinken-netanyahu-ile-gorustu-abdnin-israile-olan-destegini-yineledi-1079480687.html
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü: ABD'nin İsrail'e olan desteğini yineledi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü: ABD'nin İsrail'e olan desteğini yineledi
İsrail ziyaretinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken, İsrail'e olan desteklerini... 09.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-09T20:55+0300
2024-01-09T20:55+0300
israil- filistin çatışması
antony blinken
benyamin netahyahu
gazze
gazze şeridi
israil-filistin
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına devam ediyor. Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi. Blinken, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.İsrail'in 7 Ekim'in tekrar yaşanmasını engelleme hakkına olan desteklerini yinelediklerini belirten Blinken, "Ayrıca, sivillerin zarar görmemesinin, sivil altyapının korunmasının ve insani yardımların Gazze geneline dağıtımının sağlanmasının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyelerine, Gazze’ye ulaştırılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi.Blinken, savaş kabinesine, "Bölgedeki birçok ülkeye yaptığım ziyaretten döndüm, İsrail’in bölgeye entegrasyonunun sağlanmasına yönelik istekleri var ancak bizim de bir siyasi vizyonumuzun olması gerekiyor" şeklinde konuştu.İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sınır bölgelerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin Blinken, “Kuzey bölgelerindeki halkı evlerine nasıl döndüreceğimizi anlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.Ayrıca Blinken, Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri ile Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları da görüştü.ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.Blinken’ın yarın da devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.ABD, İsrail'in 'savaş' olarak nitelediği ve on binlerce Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunuyor.Blinken, 12 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Tel Aviv'e devam eden desteğine dikkati çekmiş ve "Bir Yahudi olarak da buradayım" demişti.
https://sputniknews.com.tr/20240109/israil-cumhurbaskanindan-abdye-tesekkur-desteginiz-icin-minnettariz-1079471828.html
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antony blinken, benyamin netahyahu, gazze, gazze şeridi, israil-filistin
antony blinken, benyamin netahyahu, gazze, gazze şeridi, israil-filistin

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Netanyahu ile görüştü: ABD'nin İsrail'e olan desteğini yineledi

20:55 09.01.2024
© AA / Kobi Gideon (GPO) / HandoutAntony Blinken , Benyamin Netanyahu
Antony Blinken , Benyamin Netanyahu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
© AA / Kobi Gideon (GPO) / Handout
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İsrail ziyaretinde bulunan ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu ile bir araya geldi. Blinken, İsrail'e olan desteklerini yinelerken, Gazze'de sivillerin korunmasının önemine değindi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrail'de temaslarına devam ediyor. Blinken, başkent Tel Aviv’de İsrail Başbakanı Netanyahu ve Savaş Kabinesi ile bir araya geldi.
Blinken, X sosyal medya platformundan İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşmesine ilişkin paylaşım yaptı.
İsrail'in 7 Ekim'in tekrar yaşanmasını engelleme hakkına olan desteklerini yinelediklerini belirten Blinken, "Ayrıca, sivillerin zarar görmemesinin, sivil altyapının korunmasının ve insani yardımların Gazze geneline dağıtımının sağlanmasının önemini vurguladım" ifadelerini kullandı.
İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Blinken, İsrail Savaş Kabinesi üyelerine, Gazze’ye ulaştırılan yardımların artırılması gerektiğini söyledi.
Blinken, savaş kabinesine, "Bölgedeki birçok ülkeye yaptığım ziyaretten döndüm, İsrail’in bölgeye entegrasyonunun sağlanmasına yönelik istekleri var ancak bizim de bir siyasi vizyonumuzun olması gerekiyor" şeklinde konuştu.
İsrail ile Lübnan’daki Hizbullah hareketi arasında 8 Ekim 2023’te başlayan çatışmalar nedeniyle İsrail’in kuzeyinde sınır bölgelerinden tahliye edilen İsraillilere ilişkin Blinken, “Kuzey bölgelerindeki halkı evlerine nasıl döndüreceğimizi anlamamız gerekiyor" ifadesini kullandı.
Ayrıca Blinken, Netanyahu ve savaş kabinesi üyeleri ile Hamas’ın elindeki esirlerin serbest bırakılmasına yönelik çabaları da görüştü.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Türkiye ve Yunanistan'ın ardından bölge turu kapsamında sırayla Ürdün, Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ardından Suudi Arabistan'a geçmişti. Dün İsrail'e gelen Blinken, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Başbakan Netanyahu, Dışişleri Bakanı Israel Katz ve savaş kabinesi üyeleriyle bir araya geldi.
Blinken’ın yarın da devam edecek ziyareti kapsamında İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, Savaş Kabinesi Üyesi Benny Gantz ve ana muhalefet lideri Yair Lapid ile görüşmesi bekleniyor.
ABD, İsrail'in 'savaş' olarak nitelediği ve on binlerce Filistinliyi öldürdüğü Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında Tel Aviv yönetimine askeri destekte bulunuyor.
Blinken, 12 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği ziyarette, ülkesinin Tel Aviv'e devam eden desteğine dikkati çekmiş ve "Bir Yahudi olarak da buradayım" demişti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog - Sputnik Türkiye, 1920, 09.01.2024
İsrail- Filistin çatışması
İsrail Cumhurbaşkanı’ndan ABD’ye teşekkür: Desteğiniz için minnettarız
16:07
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