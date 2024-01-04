https://sputniknews.com.tr/20240104/israilli-bakan-filistinlilerin-gonullu-gocunden-tum-vatandaslarimiz-memnun-olur-1079322095.html
İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur
İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Zohar yaptığı açıklamada Filistinlilerin 'gönüllü göçünden' tüm İsraillilerin memnun olacağını ancak bunun gerçekçi olmadığını... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T13:16+0300
2024-01-04T13:16+0300
2024-01-04T13:16+0300
israil- filistin çatışması
israil
israil-filistin
filistin
israil-filistin sorunu
göç
bezalel smotrich
itamar ben-gvir
benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bir başka ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi halinde her İsraillinin mutlu olacağını söyledi.Zohar, Gazzelilerin gönüllü göçünü sık sık dile getiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirdi.Zohar, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil, uluslararası toplumun da bunu kabul etmeyeceği açık. Böyle şeyler, böyle bir inancınız, böyle bir hedefiniz olsa bile kapalı kapılar ardında konuşulur, tartışılır" ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Zohar, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmeye karar vermesinden mutlu olmayacak hiçbir İsrailli yoktur" yorumunda bulundu.İsrailli Bakan, Gazzelilerin başka bir ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını bu nedenle de bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini kaydetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.
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israil, israil-filistin, filistin, israil-filistin sorunu, göç, bezalel smotrich, itamar ben-gvir, benyamin netanyahu
İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Zohar yaptığı açıklamada Filistinlilerin 'gönüllü göçünden' tüm İsraillilerin memnun olacağını ancak bunun gerçekçi olmadığını dile getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bir başka ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi halinde her İsraillinin mutlu olacağını söyledi.
Zohar, Gazzelilerin gönüllü göçünü sık sık dile getiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirdi.
Zohar, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil, uluslararası toplumun da bunu kabul etmeyeceği açık. Böyle şeyler, böyle bir inancınız, böyle bir hedefiniz olsa bile kapalı kapılar ardında konuşulur, tartışılır" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Zohar, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmeye karar vermesinden mutlu olmayacak hiçbir İsrailli yoktur" yorumunda bulundu.
İsrailli Bakan, Gazzelilerin başka bir ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını bu nedenle de bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.