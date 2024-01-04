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- Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2023
İsrail- Filistin çatışması
Hamas'ın 7 Ekim sabahı İsrail'e karşı başlattığı saldırılar, İsrail'in de Gazze'de hastane ve mülteci kampını bombalaması ve bir 'kara harekatına' hazırlanması ile devam etti. İsrail'in hava ve kara saldırılarda ölenlerin yüzde 70'inden fazlasının çocuk ve kadınlardan oluşması tepki topladı.
https://sputniknews.com.tr/20240104/israilli-bakan-filistinlilerin-gonullu-gocunden-tum-vatandaslarimiz-memnun-olur-1079322095.html
İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur
İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur
İsrail Kültür ve Spor Bakanı Zohar yaptığı açıklamada Filistinlilerin 'gönüllü göçünden' tüm İsraillilerin memnun olacağını ancak bunun gerçekçi olmadığını... 04.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-04T13:16+0300
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israil- filistin çatışması
israil
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filistin
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göç
bezalel smotrich
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benyamin netanyahu
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bir başka ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi halinde her İsraillinin mutlu olacağını söyledi.Zohar, Gazzelilerin gönüllü göçünü sık sık dile getiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirdi.Zohar, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil, uluslararası toplumun da bunu kabul etmeyeceği açık. Böyle şeyler, böyle bir inancınız, böyle bir hedefiniz olsa bile kapalı kapılar ardında konuşulur, tartışılır" ifadelerini kullandı.Açıklamalarına devam eden Zohar, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmeye karar vermesinden mutlu olmayacak hiçbir İsrailli yoktur" yorumunda bulundu.İsrailli Bakan, Gazzelilerin başka bir ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını bu nedenle de bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini kaydetti.İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-aciklamasina-israilli-bakandan-yanit-biz-amerikan-bayragindaki-yildizlardan-biri-degiliz-1079297326.html
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İsrailli Bakan: Filistinlilerin gönüllü göçünden tüm vatandaşlarımız memnun olur

13:16 04.01.2024
© Sputnik / Алексей Куденкоİsrail bayrağı
İsrail bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 04.01.2024
© Sputnik / Алексей Куденко
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İsrail Kültür ve Spor Bakanı Zohar yaptığı açıklamada Filistinlilerin 'gönüllü göçünden' tüm İsraillilerin memnun olacağını ancak bunun gerçekçi olmadığını dile getirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'ya yakınlığıyla bilinen Kültür ve Spor Bakanı Miki Zohar, abluka altındaki Gazze Şeridi'nde yaşayan Filistinlilerin bir başka ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını ancak bunun gerçekleşmesi halinde her İsraillinin mutlu olacağını söyledi.
Zohar, Gazzelilerin gönüllü göçünü sık sık dile getiren Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ile Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'i eleştirdi.
Zohar, "Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçü gerçekçi değil, uluslararası toplumun da bunu kabul etmeyeceği açık. Böyle şeyler, böyle bir inancınız, böyle bir hedefiniz olsa bile kapalı kapılar ardında konuşulur, tartışılır" ifadelerini kullandı.
Açıklamalarına devam eden Zohar, "Gazzelilerin gönüllü olarak göç etmeye karar vermesinden mutlu olmayacak hiçbir İsrailli yoktur" yorumunda bulundu.
İsrailli Bakan, Gazzelilerin başka bir ülkeye gönüllü göçünün gerçekçi olmadığını bu nedenle de bu konunun kamuoyunda tartışılmaması gerektiğini kaydetti.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.
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