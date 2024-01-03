https://sputniknews.com.tr/20240103/abdnin-aciklamasina-israilli-bakandan-yanit-biz-amerikan-bayragindaki-yildizlardan-biri-degiliz-1079297326.html
İsrailli bakandan ABD'ye yanıt: 'Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz'
İsrailli bakandan ABD'ye yanıt: 'Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz'
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan son açıklamalarını eleştirerek bu... 03.01.2024, Sputnik Türkiye
2024-01-03T17:10+0300
2024-01-03T17:10+0300
2024-01-03T17:13+0300
israil- filistin çatışması
israil
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itamar ben-gvir
bezalel smotrich
benyamin netanyahu
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israil-filistin sorunu
gazze
gazze şeridi
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İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:Smotrich Gazze'den göçü teşvik etmeye devam ediyorMaliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD yönetiminin dün geceki kınamasına rağmen Gazze Araplarının göçünü teşvik etmeye devam etti.Smotrich, "Bugün İsrail halkının yüzde 70'inden fazlası Gazze Araplarının diğer ülkelere gönüllü göçünü teşvik eden insani bir çözümü destekliyor" dedi.Smotrich ayrıca İsrail halkının bizimki gibi küçük bir ülkenin, her sabah İsrail devletini yok etme ve nerede olurlarsa olsunlar Yahudileri katletme, tecavüz etme ve öldürme arzusuyla kalkan iki milyon insanın yaşadığı, kasabalarımızdan sadece dört dakika uzaklıkta bir nefret ve terör yuvasının bulunduğu bir gerçekliği kaldıramayacağını anladığını da öne sürdü.Smotrich açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, kendisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendiren ABD'yi eleştirdi.X sosyal medya platformundan açıklama yapan Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.Ben-Gvir, yüzbinlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nden göç etmesinin, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerine dönüp güven içinde yaşamalarına olanak tanıyacağını ve İsrail ordusunun askerlerini koruyacağını savundu.Almanya'dan tepkiAlmanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in, 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.Fischer, AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrailli bakanların, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini önerdikleri açıklamalarını değerlendirdi.Bu tür açıklamaların sorunun çözümüne yararı olmadığını dile getiren Fischer, "İki bakan tarafından yapılan açıklamaları mümkün olan en şiddetli şekilde reddediyoruz" dedi.Fransa'dan kınamaFransa'nın, 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini' isteyen İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarını kınadığı bildirildi.Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı' belirtildi.Açıklamada Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi."İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20231231/israil-maliye-bakanindan-gazze-halkinin-gonullu-goce-tesvik-edilmesi-cagrisi-1079210510.html
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israil, israil-filistin, itamar ben-gvir, bezalel smotrich, benyamin netanyahu, filistin, israil-filistin sorunu, gazze, gazze şeridi, abd, almanya, fransa, matthew miller
İsrailli bakandan ABD'ye yanıt: 'Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz'
17:10 03.01.2024 (güncellendi: 17:13 03.01.2024)
ABD Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakanlar Smotrich ve Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan son açıklamalarını eleştirerek bu söylemi 'kışkırtıcı ve sorumsuzca' olarak nitelendirdi.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun koalisyonunun önde gelen isimlerinden biri olan Maliye Bakanı Bezalel Smotrich yaptığı açıklamada Gazze'de yaşayan Filistinlilere kuşatma altındaki bölgeyi terk etmeleri çağrısında bulunmuştu. Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir de Gazze'deki savaşın Gazze sakinlerinin göçünü teşvik etmeye odaklanmak için bir fırsat sunduğunu dile getirmişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Amerika Birleşik Devletleri, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan son açıklamalarını reddetmektedir. Bu söylem kışkırtıcı ve sorumsuzcadır. Bu tür açıklamaların İsrail hükümetinin politikasını yansıtmadığı, Başbakan da dahil olmak üzere İsrail hükümeti tarafından defalarca ve tutarlı bir şekilde tarafımıza ifade edilmiştir. Bu tür açıklamalara derhal son verilmelidir.
Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Hamas'ın artık geleceğini kontrol edemediği ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemediği bir Filistin toprağı olarak kalacağı konusunda açık, tutarlı ve net olduk. İsraillilerin, Filistinlilerin, çevremizdeki bölgenin ve dünyanın çıkarları doğrultusunda aradığımız gelecek budur.
Smotrich Gazze'den göçü teşvik etmeye devam ediyor
Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ABD yönetiminin dün geceki kınamasına rağmen Gazze Araplarının göçünü teşvik etmeye devam etti.
Smotrich, "Bugün İsrail halkının yüzde 70'inden fazlası Gazze Araplarının diğer ülkelere gönüllü göçünü teşvik eden insani bir çözümü destekliyor" dedi.
Smotrich ayrıca İsrail halkının bizimki gibi küçük bir ülkenin, her sabah İsrail devletini yok etme ve nerede olurlarsa olsunlar Yahudileri katletme, tecavüz etme ve öldürme arzusuyla kalkan iki milyon insanın yaşadığı, kasabalarımızdan sadece dört dakika uzaklıkta bir nefret ve terör yuvasının bulunduğu bir gerçekliği kaldıramayacağını anladığını da öne sürdü.
Smotrich açıklamalarında şu ifadelere yer verdi:
İsrail toplumu Gazze'deki bu gerçekliğin devam etmesine rıza göstermeyecektir. Bölgedeki tüm ülkelere barış, güvenlik ve refah getirmenin yollarını bulmak ve güneyde yaşayanların güvenli ve barışçıl bir şekilde evlerine dönmelerini sağlamak için uluslararası toplumdaki dostlarımızla birlikte çalışmalıyız.
İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, kendisinin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin yerinden edilmesine ilişkin açıklamalarını "kışkırtıcı ve sorumsuzca" olarak nitelendiren ABD'yi eleştirdi.
X sosyal medya platformundan açıklama yapan Ben-Gvir, "ABD'yi büyük takdir ediyorum ama kusura bakmayın, Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz. ABD bizim en iyi dostumuzdur ama her şeyden önce İsrail Devleti için en iyisini yapacağız" ifadelerini kullandı.
Ben-Gvir, yüzbinlerce Filistinlinin Gazze Şeridi'nden göç etmesinin, Gazze sınırı yakınındaki Yahudi yerleşim yerlerinde yaşayanların evlerine dönüp güven içinde yaşamalarına olanak tanıyacağını ve İsrail ordusunun askerlerini koruyacağını savundu.
Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in, 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerine destek verdikleri' yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi.
Fischer, AA muhabirinin sorusu üzerine, İsrailli bakanların, Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini önerdikleri açıklamalarını değerlendirdi.
Bu tür açıklamaların sorunun çözümüne yararı olmadığını dile getiren Fischer, "İki bakan tarafından yapılan açıklamaları mümkün olan en şiddetli şekilde reddediyoruz" dedi.
Fransa'nın, 'Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin gönüllü olarak bölgeden göç etmelerini' isteyen İsrailli Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'in açıklamalarını kınadığı bildirildi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'İsrail hükümetinin, Filistinlilerin kendi topraklarında nerede yaşamaları gerektiğine karar verme yetkisi olmadığı' belirtildi.
Açıklamada Paris yönetiminin, Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin bölgeden göç etmelerini, Gazze'de Yahudi yerleşimlerinin yeniden kurulmasını ve buranın işgal edilmesini isteyen İsrailli Bakanlar Ben-Gvir ve Smotrich'in açıklamalarını kınadığı ifade edildi.
"İsrail'i sorumsuz ve gerilimi körükleyen bu tür provokatif açıklamalardan kaçınmaya çağırıyoruz" ifadesine yer verilen açıklamada halkı zorla yerinden etmenin, Cenevre Sözleşmeleri ve Roma Statüsü'ne göre uluslararası hukukun ciddi şekilde ihlali olduğu kaydedildi.