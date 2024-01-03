İsrailli bakandan ABD'ye yanıt: 'Amerikan bayrağındaki yıldızlardan biri değiliz'

Amerika Birleşik Devletleri, İsrailli bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in Filistinlilerin Gazze dışına yerleştirilmesini savunan son açıklamalarını reddetmektedir. Bu söylem kışkırtıcı ve sorumsuzcadır. Bu tür açıklamaların İsrail hükümetinin politikasını yansıtmadığı, Başbakan da dahil olmak üzere İsrail hükümeti tarafından defalarca ve tutarlı bir şekilde tarafımıza ifade edilmiştir. Bu tür açıklamalara derhal son verilmelidir.

Gazze'nin Filistin toprağı olduğu ve Hamas'ın artık geleceğini kontrol edemediği ve hiçbir terör grubunun İsrail'i tehdit edemediği bir Filistin toprağı olarak kalacağı konusunda açık, tutarlı ve net olduk. İsraillilerin, Filistinlilerin, çevremizdeki bölgenin ve dünyanın çıkarları doğrultusunda aradığımız gelecek budur.