https://sputniknews.com.tr/20231231/israil-maliye-bakanindan-gazze-halkinin-gonullu-goce-tesvik-edilmesi-cagrisi-1079210510.html

İsrail Maliye Bakanı’ndan ‘Gazze halkının gönüllü göçe teşvik edilmesi’ çağrısı

İsrail Maliye Bakanı’ndan ‘Gazze halkının gönüllü göçe teşvik edilmesi’ çağrısı

İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, ‘Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi’ çağrısında bulundu. 31.12.2023, Sputnik Türkiye

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israil- filistin çatışması

israil

israil-filistin

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Smotrich, İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan röportajında "Gazze'nin İsrail devletini yıkmak isteyen iki milyon kişinin yuvası olmayacağını" belirtti."Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü göçe teşvik edilmesi" çağrısında bulunan Smotrich, göç edenleri kabul edecek ülkeler bulunması ve bunun İsrail devleti aracılığıyla gerçekleşmesi gerektiğini ifade etti.Smotrich, Gazze Şeridi'nde Filistin yönetiminin ipleri eline almasına karşı olduğunu bildirerek, "Aynı Hamas'ın yönettiği gibi yöneteceklerdir" diye konuştu.Bezalel Smotrich, geçen ay yaptığı açıklamada da Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç etmesinin ‘doğru insani çözüm’ olduğunu iddia etmişti.İsrail basınında, son dönemde Başbakan Benyamin Netanyahu'nun, Gazze'deki Filistinlilerin gönüllü olarak başka ülkelere göç ettirilmesi için çalıştığı haberleri yer almıştı.

https://sputniknews.com.tr/20231231/netanyahu-misir-gazze-sinir-seridinin-israilin-kontrolu-altinda-olmasi-gerektigini-soyledi-1079208321.html

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